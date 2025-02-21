HDK Eş Sözcüsü Danış-Beştaş: Bu saldırılar barışa komplodur

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Hakların Demokratik Kongresi’ne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 18 Şubat’ta gözaltına alınan 54 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Emniyette ifade vermeyen 12 kişinin savcılık ifadesi alınırken Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde de açıklama yapıldı.

İstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri’nin düzenlediği eyleme siyasi parti, sendika meslek örgütü temsilcileri ve HDK Eş Sözcüleri Meral Danış Beştaş, Ali Kenanoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, EMEP Milletvekili İskender Bayhan, SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Alper ile DEM Parti milletvekilleri katıldı.

“Milyonlarız mahkum olmayız” pankartının açıldığı eylemde, “Yasaklar sizin mücadele bizim”, “Yaşasın devrimci dayanışma” sloganları atıldı.

"HDK milyonlardır ve biz buradayız"

Eylemde ilk açıklamayı HDK Eş Sözcüsü Meral Danış yaptı. İktidarın zayıfladığını ve bu nedenle baskılarını arttığını ifade eden Danış-Beştaş, iktidarın tek sorunun “beka” olduğunu belirtti:

Yine bir hukuksuzluğa zorbalığa karşı adliyedeyiz. Bu kez hedeflerinde 2011 yılında kurulan HDK var. 14 yıl önce kurulan HDK’den şimdi suç üretmeye çalışıyorlar. Boşuna çabalıyorlar, HDK’de yer alan, mücadele eden hiçbir arkadaşımızdan suçlu çıkaramazlar.

HDK, sadece eş sözcüleri ve meclislerinden ibaret değil. HDK milyonlardır ve biz buradayız. Biz korkmuyoruz, kendileri korku duydukları için muhalefet güçlerini dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat biz birleşeceğiz ve hep birlikte kazanacağız. Bu yapılanlar barışa komplodur, biz bu komployu boşa çıkaracağız. Demokrasi mücadelesinden bir adım geri atmayacağız.”

Bayhan: İnadına daha da büyüyeceğiz

Danış-Beştaş’ın ardından konuşan EMEP Milletvekili Bayhan ise şöyle konuştu:

Yıllardır Çağlayan’da hukuksuzluklara karşı bir araya geliyoruz ancak her seferinde buradaki dayanışma güç artıyor. Birlikte mücadele zeminini daha da büyüteceğiz, HDK’yi büyüteceğiz. İktidar sona geldiği için kayyımlar atıyor, gazetecileri, aydınları, akademisyenleri düzmece soruşturmalarla tutukluyor. Ancak bu ülkenin halklarının geleceğini kendi iktidar davası için karartanlar yenilecek. Filistin halkının sahte dostları, Rojava’da demokratik hakları mücadele edenleri dağıtmak isteyenler yenilecek. Bu coğrafyada barış ve demokrasi isteyen bizler kazanacağız. Ekmek ve barış mücadelemize sahip çıkacağız inadına daha da büyüyeceğiz.”

Taş: Adliyeyi kuşatmışsınız, korkan kim?

SOL Parti MYK Üyesi Taş ise şunları söyledi: “Biz HDK bileşeni değiliz ama bugün buradayız ve hepimiz HDK’liyiz. HDK açık faaliyet yürüten bir kurum. Bugün burada yaptığı açıklamayı da emniyet görevlileri çekiyor. Emniyet görevlileri kayıt alırken buradan seslenelim: Bizden ne istiyorsunuz? Adliyeyi kuşatmışınız, burada korkan kim? Kendini güvende hisseden hiçbir iktidar bunları yapmaz. Ne yapalım demokratik alanları terk edip illegal mücadeleye mi çekilelim? Fakat tarihte hiçbir iktidar korkak olduğu için kendiliğinden düşmez. AKP ölmüştür ama yeniyi inşa etmek için hep beraber mücadele etmeliyiz.”

Çelik: Birlikte mücadele edeceğiz, mutlaka kazanacağız

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik de konuşmasında ortak mücadeleye vurgu yaptı ve şöyle devam etti:

“100 gündür bu topraklarda hemen her gün adliyedeyiz. Haftanın dört günü bir hukuksuzluğa tepki göstermek için adliyede buluyoruz kendimizi. Belediyeler kayyım atanıyor. Belediye başkanları tutuklanıyor, son olarak geçen hafta belediye meclis üyelerimiz tutuklandı. Bugün ise 54 arkadaşımız için buradayız. Yönetme becerisi kaybeden iktidar, çoklu krizden çıkamadığı için saldırıyor. Bu saldırılara karşı hep birlikte mücadele edeceğiz ve mutlaka kazanacağız.”

Eylem yapılan ortak açıklamanın ardından sona erdi.

(RT)