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Yayın Tarihi: 21 Şubat 2025 21:45
 ~ Son Güncelleme: 21 Şubat 2025 22:17
2 dk Okuma

ÜÇ AYRI HAKİMLİK SORGU YAPIYOR

HDK soruşturmasında tutuklanması istenen ilk 11 kişinin tamamı tutuklandı

"HDK soruşturması" adı altında başlatılan operasyonlar sonrasında gözaltına alınan 51 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği 35 kişi üç ayrı Sulh Ceza Hakimliğine paylaştırıldı. 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 11 kişinin tamamı tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
HDK soruşturmasında tutuklanması istenen ilk 11 kişinin tamamı tutuklandı
HDK Kuruluş Kongresi/Ankara, 13 Ekim 2011

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması adı altında başlattığı operasyonlar ile 18 Şubat’ta 10 ilde gerçekleştirilen ev baskınlarıyla 51 kişi “örgüt üyeliği” iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

İlk tutuklamalar: 11 kişi

Savcılık sorguları akşama doğru tamamlanan 51 kişinin 35'i savcılığın tutuklama talebiyle üç ayrı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 11 kişinin hepsi tutuklandı.

Tutuklananların adları Atilla Özdoğan, Ece Yıldız Karabacak, Özlem Feza Sezer Bayram, Yakup Kadri Karabacak, Aynur Cengiz, Ayşe Bengi Çelik, Dilek Posl, Erkin Barin Göylüler, Kardelen Taş, Melek Kızılcaok ve Şengül Erdoğan.

16 kişi ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne adli kontrol talebiyle sevk edildi.

Tutuklamaya sevk edilenlerin tamamı: 35 kişi

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen kişiler şunlar: Duygu Karadayı, Elif Akgül, Filiz Çay, İlknur Melengeç, Mürvet Hande Bultan, Atila Özdoğan, Ece Yıldız Karabacak, Özlem Feza, Sezer Bayram, Ahmet Saymadi, Emrecan Bayram, Gülsüm Ağaoğlu, Ercüment Akdeniz, Erkin Barin Göynülüler, Kardelen Taş, Ayşe Bengi Çelik, Şengül Erdoğan, Aynur Tokmaktepe, Melek Kızılocak, Dilek Posl, Esengül Demir, Osman Zorba, Sema Barbaros Durmuş, Semiha Şahin, Melih Kayhan Pala, Pınar Aydınlar, Mehmet Saltoğlu, Saime Oğuzhan, İbrahim Halit Elçi, Tarık Yıldız, Ayşa Panuş, Zeysu Fakir, Şenol Karakaş, Alya Akkuş, Yakup Kadri Karabacak ve Berfin Azdal.

Adli kontrolle sevk edilenler: Ali Mişe, Mustafa Mayda.

Ev hapsi talep edilenler ise: Filor Uluk, Mehmet Turp, Ender imrek, Mehmet Aslıvar, Mehmet Özcan, Taner Güven, Yıldız İmrek, İzzettin Yaman, Yazgülü Yılldırım, Yunus Öztürk, Nurcan Kaya, Naci Sönmez, Şeref Can Dilaver.

Avukatlara bilgi verilmeden yandaş medyaya listeler dağıtıldı

Bu arada Savcılığın tutuklamaya sevk edilenlerin avukatları bilgilendirilmeden, tutuklama talep edilenlerin listesini yandaş basın kuruluşlarına servis ettiği öğrenildi.

Tutuklama talebiyle sevk edilen diğer 24 kişinin iki Sulh Ceza Hakimliğindeki sorguları sürüyor.

(AEK

Haber Yeri
İstanbul
HDK Soruşturması İstanbul tutuklama talebi
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