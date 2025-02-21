HDK soruşturmasında 30 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 10 ilde 18 Şubat’ta ev baskınlarıyla gözaltına alınan 50 kişiden 30'u "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.
HDK Eş Sözcüsü Beştaş: "30 arkadaşımız rehin alındı"
Kararın ardından adliye önünde açıklama yapıldı. Açıklamada konuşan HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, şöyle dedi:
"30 arkadaşımız tutuklandı diyemeyeceğim rehin alındılar. AKP'ye sorarsanız Türkiye bir hukuk devleti ve demokrasi var. Bugün bile Adalet Bakanı 'Hukuksuz demek büyük bir insafsızlıktır' demiş, siz insaftan ne anlarsınız. Siz de vicdan var, ne insaf var, ne siyasi etik var. Şu anda darbenin tam göbeğindeyiz. Darbe günlerinin merkezini yaşıyoruz. Bu bir darbe pratiğidir. Sanatçılar, siyasetçiler, insan hakları savunucuları, kadın hakları savunucuları, sosyalistler, demokrasi mücadelesi verenler bugün bu adliyede saatlerdir sorgu beklediler. Sonuç ne biliyor musunuz, matbu tutuklama kararları verdiler. Kopyalayıp yapıştırmışlar. Üç sulh ceza hakimi ifade almış ama tutuklama gerekçesi birbirinin kopyası. Bunların nerede yazıldığını gayet iyi biliyoruz. Bu operasyonun emrini verenler aynı zamanda bu gerekçeyi de oluşturdular. 13-14 yıl önceye kadar gidiyorlar. Aniden uyanmışlar, eyvah HDK bir suç örgütüymüş dediler. 14 yıl neredeydiniz ya! Suç örgütü olan biz değiliz, suç işleyen sizlersiniz. HDK bu ülkenin yüz akıdır. Dayanışmanın, birlikte mücadelenin, yan yana durmanın, hak savunuculuğu yapmanın, toplumla bütünleşmenin adıdır. Siz bununla korkuyu yaymaya çalışıyorsunuz. Biz de bunun karşısında cesareti ve dayanışmayı yayacağız. HDK'den bir suç örgütü çıkaramazsınız, buna izin vermeyeceğiz. "
5. Sulh Ceza Hakimliği: 11 kişi tutuklandı
Savcılık sorguları akşama doğru tamamlanan 50 kişinin 35'i savcılığın tutuklama talebiyle üç ayrı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 11 kişinin hepsi tutuklandı.
Tutuklananların adları: Atilla Özdoğan, Ece Yıldız Karabacak, Özlem Feza Sezer Bayram, Yakup Kadri Karabacak, Aynur Cengiz, Ayşe Bengi Çelik, Dilek Posl, Erkin Barin Göylüler, Kardelen Taş, Melek Kızılcaok ve Şengül Erdoğan.
8. Sulh Ceza Hakimliği: 7 kişi tutuklandı
8. Sulh Hakimliğine sevk edilen 12 kişiden 7'si tutuklandı.
Tutuklananların adları: Ahmet Saymadi, Berfin Azdal, Emrecan Bayram, Ayşe Panuş, Elif Akgül, İlknur Melengeç, Mehmet Saltoğlu.
Gülsüm Ağaoğlu, Şenol Karakaş, Duygu Karadayı, Mürvet Hande Bultan ve Filiz Çay "adli kontrol" ile serbest bırakıldı.
6. Sulh Ceza Hakimliği: 12 kişi tutuklandı, 13 kişi ev hapsinde
6. Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama istemiyle sevk edilen 12 kişinin tamamı tutuklandı.
Tutuklananların adları: Ercüment Akdeniz, İbrahim Halit Elçi, Yıldız Tar, Zerfu Fakir, Alya Akkuş, Esengül Demir, Semiha Şahin, Melih Kayhan Pala, Osman Zorba, Pınar Aydınlar, Saime Oğuzhan, Sema Barbaros.
6. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilenlerden Filor Uluk, Mehmet Turp, Ender imrek, Mehmet Aslıvar, Mehmet Özcan, Taner Güven, Yıldız İmrek, İzzettin Yaman, Yazgülü Yılldırım, Yunus Öztürk, Nurcan Kaya, Naci Sönmez, Şeref Can Dilaver hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Ali Mişe ve Mustafa Mayda, hafta iki gün imza ve yurt dışı yasağı kararı verilerek "adli kontrol"le serbest bırakıldılar.
(RT/AEK)