HDK soruşturmasında 30 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 10 ilde 18 Şubat’ta ev baskınlarıyla gözaltına alınan 50 kişiden 30'u "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.

HDK Eş Sözcüsü Beştaş: "30 arkadaşımız rehin alındı"

Kararın ardından adliye önünde açıklama yapıldı. Açıklamada konuşan HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, şöyle dedi:

"30 arkadaşımız tutuklandı diyemeyeceğim rehin alındılar. AKP'ye sorarsanız Türkiye bir hukuk devleti ve demokrasi var. Bugün bile Adalet Bakanı 'Hukuksuz demek büyük bir insafsızlıktır' demiş, siz insaftan ne anlarsınız. Siz de vicdan var, ne insaf var, ne siyasi etik var. Şu anda darbenin tam göbeğindeyiz. Darbe günlerinin merkezini yaşıyoruz. Bu bir darbe pratiğidir. Sanatçılar, siyasetçiler, insan hakları savunucuları, kadın hakları savunucuları, sosyalistler, demokrasi mücadelesi verenler bugün bu adliyede saatlerdir sorgu beklediler. Sonuç ne biliyor musunuz, matbu tutuklama kararları verdiler. Kopyalayıp yapıştırmışlar. Üç sulh ceza hakimi ifade almış ama tutuklama gerekçesi birbirinin kopyası. Bunların nerede yazıldığını gayet iyi biliyoruz. Bu operasyonun emrini verenler aynı zamanda bu gerekçeyi de oluşturdular. 13-14 yıl önceye kadar gidiyorlar. Aniden uyanmışlar, eyvah HDK bir suç örgütüymüş dediler. 14 yıl neredeydiniz ya! Suç örgütü olan biz değiliz, suç işleyen sizlersiniz. HDK bu ülkenin yüz akıdır. Dayanışmanın, birlikte mücadelenin, yan yana durmanın, hak savunuculuğu yapmanın, toplumla bütünleşmenin adıdır. Siz bununla korkuyu yaymaya çalışıyorsunuz. Biz de bunun karşısında cesareti ve dayanışmayı yayacağız. HDK'den bir suç örgütü çıkaramazsınız, buna izin vermeyeceğiz. "