ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Şubat 2025 16:57
 ~ Son Güncelleme: 22 Şubat 2025 13:49
3 dk Okuma

BEŞTAŞ: "ARKADAŞLARIMIZ REHİN ALINDI"

HDK soruşturmasında 30 tutuklama

"HDK soruşturması" adı altında başlatılan operasyonlarla gözaltına alınan 50 kişiden savcılık ifadeleri sonrasında mahkemeye çıkarılanların 11'İ 5. Sulh Cezada, 12'si 6. Sulh Cezada, 7'si 8. Sulh Cezada tutuklandı. HDK Eş Sözcüsü Beştaş, kararı protesto etti: "Şu an darbenin göbeğindeyiz."

Ruken Tuncel

Ruken Tuncel

Ruken Tuncel

Görseli Büyüt
HDK soruşturmasında 30 tutuklama
HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş tutuklama kararlarını protesto ediyor/Fotoğraf: Ruken Tuncel/bianet

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 10 ilde 18 Şubat’ta ev baskınlarıyla gözaltına alınan 50 kişiden 30'u "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.

HDK Eş Sözcüsü Beştaş: "30 arkadaşımız rehin alındı"

Kararın ardından adliye önünde açıklama yapıldı. Açıklamada konuşan HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, şöyle dedi:

"30 arkadaşımız tutuklandı diyemeyeceğim rehin alındılar. AKP'ye sorarsanız Türkiye bir hukuk devleti ve demokrasi var. Bugün bile Adalet Bakanı 'Hukuksuz demek büyük bir insafsızlıktır' demiş, siz insaftan ne anlarsınız. Siz de vicdan var, ne insaf var, ne siyasi etik var. Şu anda darbenin tam göbeğindeyiz. Darbe günlerinin merkezini yaşıyoruz. Bu bir darbe pratiğidir. Sanatçılar, siyasetçiler, insan hakları savunucuları, kadın hakları savunucuları, sosyalistler, demokrasi mücadelesi verenler bugün bu adliyede saatlerdir sorgu beklediler. Sonuç ne biliyor musunuz, matbu tutuklama kararları verdiler. Kopyalayıp yapıştırmışlar. Üç sulh ceza hakimi ifade almış ama tutuklama gerekçesi birbirinin kopyası. Bunların nerede yazıldığını gayet iyi biliyoruz. Bu operasyonun emrini verenler aynı zamanda bu gerekçeyi de oluşturdular. 13-14 yıl önceye kadar gidiyorlar. Aniden uyanmışlar, eyvah HDK bir suç örgütüymüş dediler. 14 yıl neredeydiniz ya! Suç örgütü olan biz değiliz, suç işleyen sizlersiniz. HDK bu ülkenin yüz akıdır. Dayanışmanın, birlikte mücadelenin, yan yana durmanın, hak savunuculuğu yapmanın, toplumla bütünleşmenin adıdır. Siz bununla korkuyu yaymaya çalışıyorsunuz. Biz de bunun karşısında cesareti ve dayanışmayı yayacağız. HDK'den bir suç örgütü çıkaramazsınız, buna izin vermeyeceğiz. "

5. Sulh Ceza Hakimliği: 11 kişi tutuklandı

Savcılık sorguları akşama doğru tamamlanan 50 kişinin 35'i savcılığın tutuklama talebiyle üç ayrı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 11 kişinin hepsi tutuklandı.

Tutuklananların adları: Atilla Özdoğan, Ece Yıldız Karabacak, Özlem Feza Sezer Bayram, Yakup Kadri Karabacak, Aynur Cengiz, Ayşe Bengi Çelik, Dilek Posl, Erkin Barin Göylüler, Kardelen Taş, Melek Kızılcaok ve Şengül Erdoğan.

8. Sulh Ceza Hakimliği: 7 kişi tutuklandı

8. Sulh Hakimliğine sevk edilen 12 kişiden 7'si tutuklandı.

Tutuklananların adları: Ahmet Saymadi, Berfin Azdal, Emrecan Bayram, Ayşe Panuş, Elif Akgül, İlknur Melengeç, Mehmet Saltoğlu.

Gülsüm Ağaoğlu, Şenol Karakaş, Duygu Karadayı, Mürvet Hande Bultan ve Filiz Çay "adli kontrol" ile serbest bırakıldı.

6. Sulh Ceza Hakimliği: 12 kişi tutuklandı, 13 kişi ev hapsinde

6. Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama istemiyle sevk edilen 12 kişinin tamamı tutuklandı.

Tutuklananların adları: Ercüment Akdeniz, İbrahim Halit Elçi, Yıldız Tar, Zerfu Fakir, Alya Akkuş, Esengül Demir, Semiha Şahin, Melih Kayhan Pala, Osman Zorba, Pınar Aydınlar, Saime Oğuzhan, Sema Barbaros.

6. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilenlerden Filor Uluk, Mehmet Turp, Ender imrek, Mehmet Aslıvar, Mehmet Özcan, Taner Güven, Yıldız İmrek, İzzettin Yaman, Yazgülü Yılldırım, Yunus Öztürk, Nurcan Kaya, Naci Sönmez, Şeref Can Dilaver hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Ali Mişe ve Mustafa Mayda, hafta iki gün imza ve yurt dışı yasağı kararı verilerek "adli kontrol"le serbest bırakıldılar.

(RT/AEK)

Haber Yeri
İstanbul
HDK Soruşturması İstanbul
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
[email protected] tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
ÇAĞLAYAN'DA GÖZALTILARA KARŞI EYLEM
HDK Eş Sözcüsü Danış-Beştaş: Bu saldırılar barışa komplodur
21 Şubat 2025
/haber/hdk-es-sozcusu-danis-bestas-bu-saldirilar-barisa-komplodur-304785
diğer yazıları
ÇAĞLAYAN'DA GÖZALTILARA KARŞI EYLEM
HDK Eş Sözcüsü Danış-Beştaş: Bu saldırılar barışa komplodur
21 Şubat 2025
HDK Eş Sözcüsü Danış-Beştaş: Bu saldırılar barışa komplodur
Ertuğrul Kürkçü: "HDK, halkların kendi kendilerini yönetmesi için kuruldu, 'talimat' doğasına aykırı"
20 Şubat 2025
Ertuğrul Kürkçü: "HDK, halkların kendi kendilerini yönetmesi için kuruldu, 'talimat' doğasına aykırı"
HDK EŞ SÖZCÜSÜ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
“Savcı, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu işliyor”
19 Şubat 2025
“Savcı, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu işliyor”
HDK’den ‘Barış için 1 milyon imza’ kampanyası: Barışa bir şans verelim
16 Ocak 2025
HDK’den ‘Barış için 1 milyon imza’ kampanyası: Barışa bir şans verelim
ELVAN AİLESİNDEN TACİZLERE KARŞI SUÇ DUYURUSU
Berkin Elvan’ın ailesine tehdit: Oğlunu oradan alacağız
13 Ocak 2025
Berkin Elvan’ın ailesine tehdit: Oğlunu oradan alacağız
Sayfa Başına Git