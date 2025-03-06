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Yayın Tarihi: 6 Mart 2025 16:10
 ~ Son Güncelleme: 6 Mart 2025 16:14
2 dk Okuma

KaosGL.org’dan, Yıldız Tar ile dayanışmak için gazetecilere çağrı

“Türkiye'nin ve dünyanın LGBTİ+ gündemini ele aldığınız özel haberler, röportajlar, portreler ve köşe yazılarınızla KaosGL.org sitesine katkı sunabilirsiniz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
KaosGL.org’dan, Yıldız Tar ile dayanışmak için gazetecilere çağrı
Çizim: Semih Özkarakaş

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik İstanbul merkezli operasyonda 18 Şubat’ta Ankara’daki evine yapılan baskınla gözaltına alınan KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, 21 Şubat’ta 6. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. 

İstanbul'da tutuklanan gazeteci, avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajda “Bu, bariz bir kumpas davası,” dedi.

“Yıldız Tar İçin, Gazetecilik İçin”

KaosGL.org, gazetecilere Yıldız Tar ile dayanışma çağrısında bulundu:

Gazetecilerin ve insan hakları savunucularının üzerindeki baskının giderek arttığı, LGBTİ+ varoluş ve mücadelesinin de “Aile Yılı” ilanıyla dört bir yandan kuşatılmaya çalıştığı bir dönemde Yıldız Tar’ın varlığı kuşkusuz her zamankinden daha kıymetli. 

Bu ara dönemi onun duruşuna layık bir şekilde geçirmek üzere “Yıldız Tar İçin, Gazetecilik İçin” başlıklı bir dayanışma kampanyası başlatıyoruz. Aile, barınma, dijital şiddet, dünyadan gelişmeler, ekoloji, ekonomi, kültür sanat, medya, yaşam, kent hakkı, sağlık, sağlık hakkı, nefret suçları, mülteci, çalışma hayatı, sosyal hizmet, spor ve benzeri üst başlıklarda Türkiye'nin ve dünyanın LGBTİ+ gündemini ele aldığınız özel haberler, röportajlar, porteler ve köşe yazılarınızla KaosGL.org sitesine katkı sunabilirsiniz.

Katkılarınız için [email protected]  ya da [email protected]  adresine yazabilirsiniz.

Yine “Görüldü” köşemizde yayınlanmak üzere Yıldız’a yazdığınız mektupları da [email protected] adresine göndermeye devam edebilirsiniz.

Yıldız Tar’ın tutuklama sonrası “Kimse enseyi karartmasın, mücadeleye devam. LGBTİ+’ların özgürleşmesi tüm toplumu özgürleştirecektir” şiarından hareketle şimdi emeğimizi ortaklaştırma, sesimizi daha gür duyurma zamanı. Safları sıklaştıralım. Divamıza layık dopdolu bir gündemle inadına var olalım.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
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