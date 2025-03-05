Yıldız Tar ve Ercüment Akdeniz’den mesaj var

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik 18 Şubat’ta yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar ve İlke TV programcısı Ercüment Akdeniz cezaevinden mesaj gönderdi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)Eş Direktörü Veysel Ok’un ilettiği mesajlarda iki gazeteci destek için teşekkür etti, gazeteciliğin suç olmadığını bir kez daha vurguladı:

Yıldız Tar: “Silivri nöbetini devralma sırası bize gelmiş. Gazeteciler olarak cezaevine sırayla girip çıkar hale geldik. Ama bu duruma alışamayız. Gazetecilik suç değildir. Dayanışan herkes kucak dolusu sevgiler. Hakikat her daim kazanır. Nefrete inat yaşasın hayat!”

Ercüment Akdeniz: “Gazetecilik suç değildir. İçeride, dışarıda, barış gazeteciliğine devam edeceğiz. Bizi soran, destek dayanışmasını eksik etmeyen tüm dostlara teşekkürler. Güzel yarınlarda buluşmak üzere.”

(HA)