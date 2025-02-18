HDK'den gözaltı açıklaması: Toplumsal muhalefet susmayacak

Hakların Demokratik Kongresi (HDK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 10 ilde yapılan HDK operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

“Toplumsal muhalefet susturulamaz, yolundan alıkonulamaz!” başlıklı açıklamada, son dönemlerde arka arkaya yapılan gözaltılar ve tutuklamalar hatırlatıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Sabahın erken saatlerinde aralarında önceki dönem Eş sözcümüz Esengül Demir’in de olduğu, birçok bileşenimizin, dost kurumların yöneticileri ve aydın, sanatçıların olduğu çok sayıda arkadaşımız gözaltına alındı. Ezilen-emekçi halklarımızın ortak geleceği için demokratik, meşru mücadele veren toplumsal muhalefet, tıpkı kent uzlaşısı ve Van kayyım darbesinde görüldüğü üzere iktidarın emrindeki yargı eliyle tasfiye edilmek isteniyor.

Hukuka takla attıran bu kumpasçı, komplocu akla bir kez daha sesleniyoruz: her türden darbeye karşı tarihten günümüze toplumsal muhalefet susmadı; eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesinden vazgeçmedi. Susmayacağız, vazgeçmeyeceğiz!”