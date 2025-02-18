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Yayın Tarihi: 18 Şubat 2025 10:29
 ~ Son Güncelleme: 18 Şubat 2025 12:49
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60 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI, 52 GÖZALTI

HDK'den gözaltı açıklaması: Toplumsal muhalefet susmayacak

HDK, sabah saatlerinde 10 ilde yapılan gözaltı operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı: "Hukuka takla attıran bu kumpasçı, komplocu akla sesleniyoruz: Tarihten günümüze toplumsal muhalefet susmadı; eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesinden vazgeçmedi. "

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
HDK'den gözaltı açıklaması: Toplumsal muhalefet susmayacak

Hakların Demokratik Kongresi (HDK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 10 ilde yapılan HDK operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

“Toplumsal muhalefet susturulamaz, yolundan alıkonulamaz!” başlıklı açıklamada, son dönemlerde arka arkaya yapılan gözaltılar ve tutuklamalar hatırlatıldı.

10 ilde HDK'ye operasyon: 60 gözaltı kararı
10 ilde HDK'ye operasyon: 60 gözaltı kararı
Bugün 08:08

Açıklamada şöyle denildi:

“Sabahın erken saatlerinde aralarında önceki dönem Eş sözcümüz Esengül Demir’in de olduğu, birçok bileşenimizin, dost kurumların yöneticileri ve aydın, sanatçıların olduğu çok sayıda arkadaşımız gözaltına alındı. Ezilen-emekçi halklarımızın ortak geleceği için demokratik, meşru mücadele veren toplumsal muhalefet, tıpkı kent uzlaşısı ve Van kayyım darbesinde görüldüğü üzere iktidarın emrindeki yargı eliyle tasfiye edilmek isteniyor.

Hukuka takla attıran bu kumpasçı, komplocu akla bir kez daha sesleniyoruz: her türden darbeye karşı tarihten günümüze toplumsal muhalefet susmadı; eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesinden vazgeçmedi. Susmayacağız, vazgeçmeyeceğiz!”

60 kişi hakkında gözaltı kararı, 52 gözaltı

Bugün sabah 06.00 sıraların 10 ilde Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Emek Partisi (EMEP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Yeşil Sol Parti üyesi 52 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada ise; HDK hakkında, Terörle Mücadele Daire Başkanlığının hazırladığı rapora atıf yapıldı.

Raporda, HDK'ye ilişkin "legal görünümlü bir cephe yapılanması ve TBMM'ye alternatif bir meclis, bileşenlerinin ise Halkların Birleşik Devrim Hareketi cephesindeki terör örgütlerinin legal uzantılı yapılanmaları olduğu, meclislerinin KCK sözleşmesiyle özdeşlik gösterdiği, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda, legal görünümlü protesto yürüyüşü, basın açıklaması, miting ve benzeri eylem ve etkinlikleri düzenleyerek, toplumsal alanı örgütlediği" ifadelerine yer verildi.

Başsavcılık, HDK'de yer alan 60 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı, sabah saat 06.00 itibarıyla eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Açıklamada, şu ana kadar 52 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
hdk Gözaltı
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