Yıldız Tar: "On yıl önceki barışçıl gösteriler gözaltı nedeni sayılıyor"

18 Şubat’ta sabah saatlerinde Halkların Demokratik Kongresi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınan KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar’ın ifadesi dün gece tamamlanmıştı. Tar’ın ifadesinde kadın hakları savunucuları ve LGBTİ+ aktivistleri ile yaptığı görüşmeler suç unsuru olarak gösterilmişti.

KaosGL.org'un haberine göre, avukatlar, bugün KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar ile görüştü ve Tar'ın kendilerine ilettiği mesajı açıkladılar.

“Tamamen hukuksuz, on yıldan fazla zaman önce katıldığım şiddet içermeyen barışçıl protestolar şu an gözaltı sebebi olarak gösteriliyor. Akla mantığa sığar bir yanı yok. Polis ifademde gazetecilik faaliyetlerimi de suç unsuru haline getirmeye çalıştılar. Gazetecilik suç değildir. Bu operasyonun, iktidarın Aile Yılı ilan ederek LGBTİ+’lara açtığı savaşla yakından ilişkisi olduğu fikrindeyim. Her zaman dediğimiz gibi LGBTİ+ hakları insan haklarıdır. Nefret inat yaşasın hayat!”

İstanbul’da 18 Şubat'ta sabaha karşı düzenlenen ev baskınlarında EMEP, SYKP ve HDK üyesi çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada 60 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu açıklandı.

Gözaltına alınanlar arasında KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar da bulunuyor. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Ankara’da gözaltına alınan Tar’ın İstanbul’a götürülmesinin beklendiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 24 saat avukatla görüş yasağı olduğu öğrenildi.

MLSA Hukuk Birimi, gazeteciler Yıldız Tar ve Elif Akgül'ün gözaltına alınması ile dosyaya getirilen gizlilik kararı, dijital materyallere el konulması kararı ve 24 saatlik avukat görüş yasağına itiraz etti.

Gözaltına alınanlar arasında Gazeteci Ercüment Akdeniz ve Elif Akgül, Sanatçı Pınar Aydınlar, EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, Yeşil Sol Parti MYK üyesi Naci Sönmez, DEM Parti MYK üyeleri Mehmet Saltoğlu, Semiha Şahin, SYKP PM Üyesi Halit Elçi ve Ahmet Saymadi var.

Kaos GL Derneği açıklaması

“Kaos GL Derneği olarak, Yıldız Tar’ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Gazetecilerin ve insan hakları savunucularının güvenliğinin sağlanması, saldırıların cezasız kalmaması ve ifade özgürlüğünün korunması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Unutulmamalıdır ki, özgür basın ve sivil toplumun aktif varlığı, sadece LGBTİ+ topluluğunun değil, herkesin insan haklarına erişimini ve adaletin tesisi için gereken toplumsal bilinci güvence altına almaktadır. Halkın haber alma hakkına saygı duyulan ve farklı seslerin eşit biçimde ifade bulabildiği bir Türkiye, hepimizin ortak özlemidir.”