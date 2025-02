Yıldız Tar: "On yıl önceki barışçıl gösteriler gözaltı nedeni sayılıyor"

18 Şubat’ta sabah saatlerinde Halkların Demokratik Kongresi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınan KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar’ın ifadesi dün gece tamamlanmıştı. Tar’ın ifadesinde kadın hakları savunucuları ve LGBTİ+ aktivistleri ile yaptığı görüşmeler suç unsuru olarak gösterilmişti.

KaosGL.org'un haberine göre, avukatlar, bugün KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar ile görüştü ve Tar'ın kendilerine ilettiği mesajı açıkladılar.

Yıldız Tar'ın mesajı

“Tamamen hukuksuz, on yıldan fazla zaman önce katıldığım şiddet içermeyen barışçıl protestolar şu an gözaltı sebebi olarak gösteriliyor. Akla mantığa sığar bir yanı yok. Polis ifademde gazetecilik faaliyetlerimi de suç unsuru haline getirmeye çalıştılar. Gazetecilik suç değildir. Bu operasyonun, iktidarın Aile Yılı ilan ederek LGBTİ+’lara açtığı savaşla yakından ilişkisi olduğu fikrindeyim. Her zaman dediğimiz gibi LGBTİ+ hakları insan haklarıdır. Nefret inat yaşasın hayat!”