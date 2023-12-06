Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Kasım'da kadınların mücadelesine yansıyanlar “2021-2022 yılları arasında Koronavirüs Salgını Sonrası Yerel Seçimler Öncesi Belediyelerin Değerlendirilmesi” başlıklı raporda Maltepe Belediyesi üç alanda örnek belediye olarak gösterildi. 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 'Kadının beyanı esastır' olarak kamoyunda bilinen yasa maddesinin 'Kadının kanıtı esastır' olarak değiştirildiği iddia edilmişti. Konuyu araştıran Teyit'in bilgilerine göre değişen bir şey yok. Kadınlara ve lubunyalara “bugün bir fotoğraf olsaydınız nasıl olurdunuz” dedik, ilk anlarını fotoğrafladık. Alanda çalışan gazetecilerden, dövizlerden ve pankartlardan bianet kadrajına yansıyanlar… 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle İzmir’de Alsancak’ta bir araya gelen kadınlar Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yürüdü. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Ayvalık 25 Kasım Kadın Platformunun çağrısıyla Cumhuriyet Alanında bir araya gelen kadınlar, erkek şiddetini protesto etti. Giresun tarihinde kadın yürüyüşüne katılan ilk kadın milletvekili olan Gezmiş, Giresun Kadın Platformu'nun düzenlediği "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü" etkinliğinde bir de konuşma yaptı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde kadınlar, erkek şiddetine karşı Mecidiyeköy’de bir araya geldi.

Cinayet

Bir davada ağırlaştırılmış müebbet: İstanbul’da birlikte yaşadığı kadını kaldırım taşıyla öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırarak derin dondurucuda saklayan R.B. isimli erkeğe 2 Kasım’da "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bir sanığa "delil yetersizliğin"den beraat: Hakkari’de V.Y., Z.Y. ve N.Y. isimli erkeklerin, kuzenleri Esra Y.’ye (11) tecavüz ettikten sonra uçurumdan attıkları, daha sonra da kızın intihar ettiği ileri sürülen olaya ilişkin davada 3 Kasım’da karar çıktı. Tutuksuz yargılanan 3 erkek hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

Aydın'da polis sevgilisi Büşra Çetinkaya’yı öldüren ve kadının annesi G.Ç. ‘yi yaralayan polis memuru S.T. (28) isimli erkeğe 2 Kasım’da 41 yıl hapis, öldürmeye teşebbüs suçundan da 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'de, otomobille çarptığı eski karısı Beyhan G.’yi (39) öldüren İ.G. hakkında savcı 2 Kasım’da mütalaa verdi. Erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Diyarbakır’da evinde ölü bulunan Esma Y.’yi (35) “kısa kollu giysi ile balkona çıktığı için” öldüren oğlu S.Y.’ye 6 Kasım’da indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İzmir’de polis memuru V.H. isimli erkeğin trans kadın Hande Buse Şeker’i öldürüp tecavüz etmesine ilişkin 6 Kasım’da devam eden davada karar çıkmadı. 20 Eylül’de tamamlanan Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporun posta yoluyla mahkemeye iletilmediği bildirildi, duruşma 5 Aralık’a ertelendi.

Ankara’da Ş.Ş. isimli erkeğin aynı evde yaşayan kız kardeşi Songül Ş.’yi bıçaklayarak öldürüp kafasını kestiği, abisini de yaraladığı suçlamasıyla yargılandığı dava 6 Kasım’da devam etti. Erkek hakkında kız kardeşine karşı “kardeşini tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, erkek kardeşine karşı da “kardeşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Duruşma 31 Ocak 2024'e ertelendi.

Kırşehir'de tartıştığı arkadaşı Gülbahar Tekten'i (38) öldüren Y.Y. (21) isimli erkeğe 6 Kasım’da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bartın'da eski sevgilisi Azize Gülmez’i (25) öldürüp, kadının iş arkadaşı E.Y. isimli erkeği yaralayan E.Ö. (31) isimli erkeğe 8 Kasım’da 2 farklı suçtan müebbet ve 15 yıl hapis cezası verildi.

Denizli’de kendisini aldattığını iddia ettiği karısı Ummuhan Zerrin U.’yu (38) çıkan tartışmada eşarbıyla boğup, boğazından bıçaklayarak öldüren S.U. (41) hakkında 10 Kasım’da karar çıktı. Erkeğe verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimi uygulanarak cezası 16 yıl 8 aya indirildi.

Balıkesir'de 3 aylık hamile dini nikahlı karısı Hazal Alpyörük’ü (19) 97 bıçak darbesiyle öldüren K.M.’nin yargılandığı dava 10 Kasım’da devam etti. Erkek ifadesinde “pişmanım. Allah’ın verdiği canı Allah alır" dedi. Duruşmaya tutuklu sanık ve avukatı katılırken, Hazal’ın yakınları katılmadı.

Bursa’da hamile olan dini nikahlı karısı N.M.T.’yi (43) boğarak öldüren Y.A.M.A.’nın (41) yargılandığı dava başladı. 11 Kasım’da basına yansıyan duruşmada ifade veren erkeğin eski karısı M.A., Y.A.M.A.'nın çocukları sevmediğini ve hamile olduğu dönemlerde, birlikte oldukları sırada, boğazını sıkıp karnına baskı yaparak çocuğu düşürmeye çalıştığını söyledi. Erkeğin tutukluluğunun devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Denizli’de tartışma nedeniyle kızının evine giden Meral S.’yi gizlice balkondan girip bıçaklayarak öldüren E.S.’nin (52) İstinaf’a gönderilen dava dosyası, kendisini cezadan kurtarmak için tahrik edildiği iddiasında bulunduğu gerekçesiyle 10 Kasım’da reddedildi. Sanık avukatları, dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

Denizli'de hamile karısı Hatice Ç.’yi (43) öldürdüğü suçlamasıyla ikinci kez gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” istemiyle yargılanan R.Ç. (46) 12 Kasım’da tahliye edildi.

İstanbul’da Esra Asena Temir'i (27) döverek öldüren M.B. (28) isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. 12 Kasım’da basına yansıyan iddianameye göre, erkek hakkında “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Kocaeli’de eski sevgilisinin kızı Büşra Kabataş’ı (15) 25 yerinden bıçaklayıp işkence ederek öldüren, tecavüz eden ve cesedi yakan T.Y. isimli erkeğe, 14 Kasım’da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yozgat'ta boşanma aşamasındaki karısı Rabia T.’yi bıçaklayarak öldüren, kadının annesi G.G.’yi ağır yaralayan M.T.’nin yargılandığı dava başladı. 14 Kasım’da basına yansıyan davada, Rabia’nın babası A.G. ifadesinde, sanığın evlilik döneminde de kızını darp ettiğini, kızının boşanmak için dava açtığını ve sanığa uzaklaştırma verildiğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına verip duruşmayı erteledi.

Urfa’da karısı Arzu E.’yi öldüren M.E.’ye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 18 yıl 4 aya düşürüldü. Kadına sürekli baskı ve şiddet uygulayan erkek hakkında koruma talebinde ve çok sayıda şikâyette bulunan Arzu, geçen yıl eylül ayında İstanbul’dan Urfa’ya kaçmıştı.

Erzurum'da karısı Yasemin S.'yi (38) silahla vurarak öldüren ve intihar süsü veren E.S.’ye 17 Kasım’da “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimi ile 20 yıl hapis cezası verildi.

Ankara'da karısı Bahar B.'yi bıçaklayarak öldüren H.B.’nin yargılandığı davada 23 Kasım’da karar çıktı. Mahkeme, erkek hakkında iyi hal indirimi uygulayarak cezayı "müebbet hapse" indirdi.

Denizli'de karısı İrem E.'yi (18) silahla vurarak öldüren F.E.’ye (27) 25 Kasım’da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yargıtay, Konya'da karısı Sadife Y.’yi bebeğin kendisinden olmadığı iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren A.R.Y.’ye “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimleri yapılan müebbet hapis cezası kararını bozdu. Erkeğin yeniden yargılanması talebiyle dosya tekrar bölge mahkemesine gönderildi.

Şüpheli Ölüm

Kocaeli'de Öykü Y.’nin (21) şüpheli ölümüne ilişkin “ihmal” suçlamasıyla yargılanan arkadaşı N.Ş. (42) isimli erkek 29 Kasım’da beraat etti.

Kocaeli cezaevinde adli mahpus olan Duygu K.'nin şüpheli ölümünden sonra başlatılan soruşturmada savcılık, “kovuşturmaya gerek yok” kararı verdi. Aile avukatları, kadının annesine anlattığı infaz koruma memurlarının kendisini taciz ettiği iddiasının araştırılması gerektiğini belirtti. (infaz memurları kadın mı erkek mi oluyor?)

Çocuk Cinayeti / Şüpheli Ölüm

Karabük’te Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) isimli Gabon vatandaşı kız çocuğunun ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı. 2 Kasım’da basına yansıyan iddianamede Dina'nın, D.A. (55) isimli erkeğin otomobilinden cinsel saldırı sonucu kaçtığı, erkeğin ısrarlı takibi sonucu kızın dereye düştüğü belirtildi. Ayrıca erkek hakkında “kendini savunamayacak durumda olan kişiyi suçu gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve “cinsel istismara teşebbüs” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Antep'te darp edilerek öldürülen ve cesedi derin dondurucuda bulunan Lina Nazlı E. (3) isimli kız çocuğunun cinayetine ilişkin dava devam etti. 8 Kasım’da basına yansıyan duruşmada zanlılarından M.A. isimli erkek ifadesinde "bazı kişiler ile fikir alışverişinde bulundum. Kimi bana cesedi yakmamı kimi tiner dökmemi önerdi" dedi. Tutuklu 2 erkek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

İntihara Sürükleme

İstanbul’da zihinsel engelli E.D. (23) isimli kadına tecavüz ederek intihara sürükleyen dini bir derneğin başkanı A.S. isimli erkeğin yargılandığı davada 7 Kasım’da karar çıktı. Erkek hakkında, “nitelikli cinsel saldırı” ve “cinsel amaçlı hürriyeti engelleme” suçundan toplam 27 yıl hapis cezası verildi.

Meşru Müdafaa

Bursa’da sevgilisi Turan Döner'i (42) evinde bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Kazakistan vatandaşı I.F. (30) isimli kadın hakkında iddianame hazırlandı. 21 Kasım’da basına yansıyan iddianamede, erkeğin kadının kafasına vurması üzerine kendini korumak amacıyla tezgâh üzerinde bulunan bıçağı kullandığı bildirildi, kadın hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Kocaeli’de 2015 yılında kendisini 15 yıl boyunca darp eden kocası Fikret K.’yi öldüren D.K.’ye 2022 yılında verilen 15 yıl hapis cezası 29 Kasım’da Yargıtay tarafından onandı.

Burdur’da kocası İsmail I.’yı öldüren A.I.'nın “eşe karşı kasten öldürme” suçlaması ile yargılandığı dava başladı. Sanık A.I. ifadesinde, "bana tecavüz etti. Kimseye söyleyemedim ve evlenmek zoruna kaldım. 10 yıl boyunca şiddet eylemleri sürdü. Kolumu kırdığı sopa benim arkadaşım olmuştu. Bacağımdan bıçakladı" dedi. Kadının tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi, duruşma ertelendi.

Şiddet / Yaralama

Denizli'de darp ettiği için kendisinden boşanmak isteyen H.G. (33) isimli kadını darp edip bıçakla yaralayan Y.G. (30) hakkında karar çıktı. 7 Kasım’da basına yansıyan davada erkek, “eşinin kendisini aldattığını ve tahrik ettiğini” söyledi, “haksız tahrik indirimi” uygulandı, 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Denizli’de karısı H.G.’yi darp ve tehdit eden, boşanmak istediğini söylediğinde ise bıçakla yaralayan Y.G.’ye (30) 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Kadının avukatları, olayın açıkça öldürmeye teşebbüs olduğunu belirterek karara tepki verdiler.

İstanbul’da YouTuber karısı M.V.Y.’yi “kıskandığı için” 58 yerinden bıçakla yaralayan Y.Y. hakkında iddianame hazırlandı. 12 Kasım’da basına yansıyan iddianamede erkek hakkında 34 yıla kadar hapis cezası talep edildi, dava açıldı.

İstanbul’da Y.K. (22) isimli kadın ile ablası E.K.’yi (29) kaldırımda yürüdükleri esnada öldüresiye darp ettiği iddiasıyla yargılanan F.Y. (26) isimli erkeğe 7 bin 200 lira adli para cezası verildi. Kadınların avukatı, sanığın ve tanıkların vermiş olduğu ifadelerin birbiriyle çelişkili olduğunu söyledi, verilen kararı yerinde bulmadı.

Muğla'da boşanma aşamasında olduğu karısı M.S.’yi, karısının annesi ve babasını bıçakla yaralayan M.S.’ye 16 Kasım’da 43 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Bursa'da eski vali O.Ç. isimli erkek, sevgilisi M.Ö. isimli kadını kaçırıp ormanlık alanda darp ettiği suçlamasıyla yargılandığı davaya itiraz etti, beraat etti. Savcı mütalaasında, sanıkların ortak fikir ve eylem birliği içinde zor kullanarak M.Ö.'yü kaçırdıkları belirtmiş, haklarında 14 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Konya'da karısı G.K.’ye (21) fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uygulayan F.A.K.’ın şiddet uygulaması kusur sayıldı, kadının “kıskançlık”ta bulunması da kusur sayıldı. Çiftin boşanmasına karar verildi, kadına aylık bin lira nafaka ödenmesine hükmetti.

Kayseri’de boşanma aşamasındaki karısı S.K.’yi (26) sokak ortasında bıçaklayıp ağır yaralayan A.K.’ye (30) “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimleri uygulandı, tahliye edildi.

Tecavüz

Eskişehir’de evine yardım etmeye gittiği arkadaşının evden ayrıldığı sırada arkadaşının karısına tecavüz eden A.C. (47) isimli erkeğe “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası verildi.

Diyarbakır’da kız kuran kursu hafızlık külliyesi sorumlusu H.Y. isimli kadına iki kere tecavüz edip şantajla tehdit eden ve alıkoyan M.İ.K. isimli erkeğe verilen 26 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası kararı 27 Kasım’da Yargıtay tarafından onandı.

Taciz

İstanbul’da oyuncu E.M. isimli kadını ısrarla takip ederek tehdit eden, sosyal medya hesabından mesajlar yollayarak taciz eden K.K. isimli erkeğe "cinsel taciz", "kişinin huzur ve sükununu bozmak" ve "tehdit" suçlarından toplam 1 yıl 5 gün hapis cezası verildi.

Eskişehir’de valilikte çalışan A.B. isimli erkek, M.Ç. isimli bir kadını taciz ettiği suçlamasıyla başlatılan soruşturmaya verilen takipsizlik kararına yapılan itiraz kabul edildi. Erkek hakkında cinsel taciz ve tehdit gerekçesiyle dava açıldı.

Zonguldak’ta D.K. ve N.Y. isimli kadınları taciz eden belediye başkanı G.M.D. isimli erkek hakkında “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı ve cinsel taciz” iddiasıyla iddianame hazırlandı.

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden iki kadını taciz ve ölümle tehdit eden E.K. (28) isimli erkeğe “cinsel taciz”, “tehdit”, “hakaret” suçlarından toplam 9 bin 440 lira adli para cezası ve “kişilerin verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma” suçundan da 2 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca, “kişilerin huzur ve sükunetini bozmak” suçundan ise beraat etti.

Konya’da yardım götürdüğü ihtiyaç sahibi M.D. isimli kadını he evde hem sokakta taciz eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanı M.Ö. isimli erkeğe, 5 bin 400 TL adli para cezası verildi. Erkek bu süreçte müdür yapılarak terfi ettirildi.

İstanbul’da bir zincir markette kadınların etek altını fotoğraflarını gizlice çeken komiser S.E. isimli erkeğe, 6 yıl 3 ay hapis ve 16 bin lira adli para cezası verildi.

İstanbul’da bisiklet kullanan bir kadını otomobiliyle takip edip mastürbasyon yaparak taciz eden E.N.K. isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. 29 Kasım’da basına yansıyan iddianameye göre, erkek hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Çocuk İstismarı

Ankara'da tutuksuz yargılanan K.Ç. isimli kadının sevgilisi K.Ü. isimli erkeğin kızı H.N.Ç.’ye (3) işkence yaptığı ve istismar ettiği iddiasıyla açılan dava devam etti. Mahkeme iddianameyi kabul etti, tutuklu erkek hakkında "çocuğa karşı eziyet" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 35 yıl, K.Ç. hakkında ise iki suçla birlikte ayrıca "suç bildirmeme" suçundan toplam 36 yıl 6 ay hapis talep edildi.

Şırnak’ta müdür yardımcısı B.E. isimli erkeğin 43 öğrenciyi istismar ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı dava devam etti. Tutuklanmasına yönelik talepler yine reddedildi. Duruşma 15 Aralık’a erteledi.

Zonguldak'ta 6 ve 7 yaşlarındaki 2 oğlan çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan N.K. (22) isimli erkek hakkında savcı, toplamda 82 yıla kadar hapis cezası istedi. Erkeğin tutukluğuna karar verildi, duruşma ertelendi.

Hakkâri’de 3 kuzeninin tecavüzüne uğradıktan sonra uçurumdan atıldığı, daha sonra da intihar ettiği ileri sürülen 11 yaşındaki Esra Yücel olayı ile ilgili Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuksuz yargılanan 3 sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

Bolu’da K.Ç. isimli kız çocuğunu 9 yaşındayken istismar eden komşuları M.Ö. (75) isimli erkeğe 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Urfa’da 10 yaşındaki çocuğu 1 yıl boyunca istismar eden üvey abisi M.S.’ye (17) verilen 15 yıl hapis cezasına “yaş indirimi” yapılarak ceza 8 yıl 4 aya indirildi.

Zonguldak'ta 3 yıl önce 6 ve 7 yaşlarında olan 2 oğlan çocuğunu istismar eden N.K. (22) isimli erkeğe, “iyi hal” indirimi uygulanarak 36 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Ankara'da E.M. (17) isimli kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan S.A. isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. 24 Kasım’da basına yansıyan iddianameye göre kızın “olaydan hemen sonra değil de 10 gün sonra şikâyette bulunması” gerekçe olarak sunularak “rızası var” denildi.

(EY/EMK)