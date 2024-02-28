ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 28 Şubat 2024 15:31
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2024 15:33
1 dk Okuma

Yaşını Gösteren Kadınlar: Yaşlanmanın Feminist Deneyimi

“Yaşını Gösteren Kadınlar: Yaşlanmanın Feminist Deneyimi” Dipnot Kitap etiketiyle yayımlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yaşını Gösteren Kadınlar: Yaşlanmanın Feminist Deneyimi

Hülya Üstün, Hatice Erbay, Gülsen Ülker, Dilek Alıcıoğlu Cömert, Bilgen Tümen, Aynur Demirdirek’in derlediği, “Yaşını Gösteren Kadınlar: Yaşlanmanın Feminist Deneyimi” Dipnot Kitap etiketiyle yayımlandı.

Mektuplardan oluşan kitapta, feminist hareketten gelen kadınlar yaşlılığın da feminist bir mesele olduğunu görünür kılıyorlar.

Ufuk açıcı

Feminist bakış kadınları, olumsuz anlamlar yüklenen yaşlılık düşüncesinden uzak tutmaya yetiyor mu? Farklı kuşaktan feministler bir aradayken yaşlı ayrımcılığı hissediyor mu? Genç kadınların olumlu, güçlü bir yaşlılık fikriyle yaşlanması için yaşçılık, yaş ilişkileri konusunda farkındalık yaratmak için neler yapılabilir?

Bu sorulara cevap arayan kitapta feminist hareketten gelen kadınlar yaşlılık konusu üzerine söz alıyorlar.

Kadınlar, kendi yaşlılıklarını ve yaşlanma deneyimlerini, yaşlılıkla ilgili korkularını, yaşlılıkla ilgili çarpıtılmış düşünceleri irdeleyip yaşlılığın feminist bir mesele olduğunu görünür kılıyorlar. Kitap, açtığı bu tartışma başlığı bağlamında ufuk açıcı bir eser niteliğinde.

Katkıda bulunan isimler: Zeynep Esmeray, Zekiye Karaca Boz, Zehra Çınar, Yasemin Özgün, Ülkü Özakın, Şöhret Baltaş, Şener, Sebahat Tuncel, Özgür Can sunata, Nilüfer Yılmaz, Necla Akgökçe, Nazlı Azapçı, Mehtap Doğan, Latife Demirci Kahya, İmge Meral Yaman, İdil Soyseçkin, Hülya Üstün, Hatice Erbay, Handan Koç, Gülseren Pusatlıoğlu, Gülsen Ülker, Fatma Nevin Vargün, Fatma Bayram, Evun Sevgi Okumuş, Evren Paydak, Esra Koç, Dilek Alıcıoğlu Cömert, Cevahir Özgüler, Bilgen Tümen, Beril Eyüboğlu, Aysel Kılıç, Aynur Demirdirek, Aksu Bora.

(EMK)

feminist aksu bora feminism feminist aktivistler Yaşını Gösteren Kadınlar: Yaşlanmanın Feminist Deneyimi
ilgili haberler
Erkek şiddeti Ocak 2024
6 Şubat 2024
/haber/erkek-siddeti-ocak-2024-291428
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
6 Şubat 2024
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-291432
SOSYO POLİTİK SAHA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
"Kayyım politikaları erkek şiddetiyle mücadeleyi olumsuz etkiledi"
25 Ekim 2023
/haber/kayyim-politikalari-erkek-siddetiyle-mucadeleyi-olumsuz-etkiledi-286928
Tekirdağ’da erkek şiddeti protestosu: Adalet istiyoruz
24 Ekim 2023
/haber/tekirdagda-erkek-siddeti-protestosu-adalet-istiyoruz-286854
ilgili haberler
Erkek şiddeti Ocak 2024
6 Şubat 2024
/haber/erkek-siddeti-ocak-2024-291428
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
6 Şubat 2024
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-291432
SOSYO POLİTİK SAHA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
"Kayyım politikaları erkek şiddetiyle mücadeleyi olumsuz etkiledi"
25 Ekim 2023
/haber/kayyim-politikalari-erkek-siddetiyle-mucadeleyi-olumsuz-etkiledi-286928
Tekirdağ’da erkek şiddeti protestosu: Adalet istiyoruz
24 Ekim 2023
/haber/tekirdagda-erkek-siddeti-protestosu-adalet-istiyoruz-286854
Sayfa Başına Git