Şırnak'ta taciz faili olduğu iddia edilen uzman çavuş gözaltına alındı

Şırnak Barosu, bir kadına taciz eden uzman çavuşun açığa alındığını ve tedavisi ardından gözaltına alındığını duyurdu.

Şırnak'ta taciz protestosu: Cezasızlık güç veriyor

Şırnak'ın kent merkezine bağlı Dicle Mahallesi Orman Caddesi’nde bir kadını taciz ettiği için çevredekiler tarafından darp edilen uzman çavuş Z.Ç. hakkında yazılı açıklama yaptı.

Baro, Z.Ç’nin tedavisinin ardından Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamından gözaltına alındığını ve açığa alındığını duyurdu.

Açıklama şöyle:

“12.04.2024 tarihinde saat 21:30 sıralarında uzman çavuş olarak görev yapan alkollü şahsın bir vatandaşımızı taciz etme iddiası nedeniyle yaşanan infial neticesinde darp edildiği görüntüler basına yansımıştır. Yaşanan olay nedeniyle 4 vatandaşımız gözaltına alınmış, adli ve idari soruşturma süreci devam eden Z.Ç. isimli kamu görevlisinin de açığa alındığı ve hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilmiştir. Toplumda ciddi anlamda infiale neden olan bu vahim olay nedeniyle vatandaşlarımızı sağduyuya davet ediyor, soruşturma sürecini titizlikle takip ettiğimizi ve olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.”

(EMK)