Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Mayıs’ta kadınların mücadelesine yansıyanlar Eşitlik İçin Kadın Girişimi (EŞİK) ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya’da yapılan kutlamalar sırasında çalınan Sezen Aksu’nun "Şinanay" şarkısına, küfürlü ve cinsiyetçi söylemlerle eşlik etmesine tepki gösterdi. İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor S.E.’nin hemşire H.Z*’ye “cinsel saldırıdan” yargılandığı davada İstanbul bölge Adliye 25. Ceza Dairesi, bugün yerel mahkemenin kararını bozdu. Sanık erkeğe, indirimsiz 12 yıl hapis cezası verdi. 32. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, bu sene 30 Haziran’da düzenlenecek Onur Yürüyüşü’yle ilgili hekimlere dayanışma çağrısı yaptı. Alman gazeteci, yazar Katrin Rönicke’nin kaleme aldığı, “Bir Özgürleşme Kılavuzu” Güldünya Yayınları’ndan çıktı. 32. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, bu seneki Onur Yürüyüşü’nün temasını duyurarak herkesi 30 Haziran’daki yürüyüşe davet etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kadınların evlendikten sonra soyadlarını tek başına kullanabilmeleri ve evlendikten sonra kütük kayıtlarını taşımamaları için Meclis’e kanun teklifi verdi.

Cinayet

Zonguldak’ta Gabon vatandaşı Jeannah Dinabongho Ibouanga (17) isimli kız çocuğunun şüpheli ölümüne ilişkin dava devam etti. 5 Mayıs’ta basına yansıyan davada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olay yerinde yapılacak keşif için mahkemenin, Boğaziçi Üniversitesi Rasathanesi’ne yazı yazması gerektiğini bildirdi ancak mahkeme “bu benim görevim değil” diyerek reddetti. Keşif için, Jeannah’ın hayatını kaybettiği 26 Mart 2023 günü ile benzer olması gerektiği öğrenildi.

İzmir’de 2013 yılında V.A. isimli erkeğin boşandığı Serpil Erfındık’ı bıçaklayarak öldürmesine ilişkin davada kadının “korunmaması” nedeniyle kamu görevlilerin yargılandığı davanın gerekçeli kararı 9 Mayıs’ta açıklandı. Gerekçeli kararda, kamu görevlilerinin ihmalleri nedeniyle erkeğin, “devletin koruyuculuk görevinde kararlılığını, korkutuculuğunu ve gücünü hissetmesinde engel” olduğu, bunun da ona cesaret verdiği belirtildi. Mahkeme, 22 Mart 2024 tarihinde, sanık Z.Y. ve R.K.S. isimli erkeklere “görev ihmal” suçundan, iyi hal indirimi uygulayarak 7 ay 15 gün hapis cezası vermişti.

Konya'da kaybolan ve cesedi hala bulunamayan karısı Bedriye K.'yi (35) öldürüp uçurumdan attığını itiraf eden T.K.’nin (35) yargılandığı dava 9 Mayıs’ta devam etti. Erkeğe, 21 Mayıs’ta ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

Diyarbakır’da karısı Vezire E.’yi (32) istediği “suyu getirmediği” bahanesiyle bıçaklayarak öldüren M.E. isimli erkek hakkında 9 Mayıs’ta soruşturma tamamlandı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Dava açıldı.

Adana'da hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen elektronik kelepçeyi kırıp, kendisi ile barışmak istemeyen eski sevgilisi Bahar Torun’u öldüren tutuklu sanık B.A. isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. 13 Mayıs’ta basına yansıyan iddianameye göre, erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi, dava açıldı.

Ankara’da stajyer avukat Belen Nesil Coşğun’u (24) öldüren sevgilisi M.B. isimli erkeğin yargılandığı davada 14 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti erkeğe, “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılışmış müebbet hapis cezası ile “ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma” suçundan da 1 yıl hapis cezası ile 30 bin lira adli para cezası verdi.

İzmir'de karısı Vasfiye E.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren V.E.’nin yargılandığı dava 13 Mayıs’ta devam etti. Sanık avukatı erkeğin cezai ehliyetinin olduğuna dair rapora itiraz etti, duruşma ertelendi.

Diyarbakır’da kızı İclal Şimşek’i (19) boğarak öldüren K.K. isimli erkek hakkında karar çıktı. 15 Mayıs’ta basına yansıyan duruşmada, erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, “haksız tahrik” ile “iyi hal” indirimi uygulanarak ceza 20 yıla indirildi.

Muğla'da çalıştığı eğlence mekanının havuzunda ölü bulunan Zehra B.’nin (18) ölümüne ilişkin davada 16 Mayıs’ta karar çıktı. "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan İ.İ. (24) isimli erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, abisi Ö.İ. (45) ile mekânda garsonluk yapan Ü.K. isimli erkek delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Eskişehir'de tartıştığı karısı Elena Samsanova'yı (55), 14 kez bıçaklayarak öldüren A.S. (51) isimli erkeğin yargılandığı dava 16 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin savunmasının ardından kadının cep telefonun incelenmesine, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana’da kendisini darp eden dayısını “korkutmak” isterken silahla ateş edip annesi Mine A.’yı öldüren B.A. isimli oğlan çocuğuna 17 Mayıs’ta 24 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, çocuğa annesini öldürmek suçundan önce “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” verdi, ardından cezası olası kast ile gerçekleştirdiği için “müebbet hapse”, yaşının küçük olması ve duruşmadaki “iyi hali” göz önünde bulundurularak 19 yıl 2 ay hapse indirildi. Çocuğa ayrıca, dayısını öldürmeye teşebbüsten 5 yıl, ruhsatsız silah bulundurmadan da 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Manisa’da kaçırmaya çalıştığı Hilal Sultan K. (21) isimli kadını silahla vurarak öldüren Ö.L. (45) isimli erkeğin yargılandığı davada savcı 21 Mayıs’ta mütalaa verdi. Savcı, erkek hakkında “kasten öldürme”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. 31 Mayıs’ta erkeğe, ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapis cezası verildi.

Osmaniye’de hamile karısı Hediye K.’yi bıçaklayarak öldüren S.K.’nin yargılandığı davada 21 Mayıs’ta karar çıktı. Erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Adana'da kendisinden boşanmak isteyen karısı Burcu C.’yi ailesinin evinde silahla öldüren U.C. isimli erkeğin yargılandığı dava başladı. Burcu’nun abisinin karısı M.Ş.Ş. tanık olarak ifade verdi, olay anını anlattı. Erkeğin tutukluluk halinin devamına, duruşmanın ertelenmesine karar verildi.

İzmir'de sürekli darp ettiği boşanma aşamasındaki karısı Gözde K.’yi hakkında uzaklaştırma kararı varken öldüren S.K. isimli erkek hakkında 23 Mayıs’ta iddianame hazırlandı. Erkek hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Antalya’da karısı Sinem A.’yı (38) sopayla darp ederek öldüren U.A.’nın (41) yargılandığı dava 23 Mayıs’ta başladı. Erkek savunmasında, kadının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve olay günü eşinin kendisini darp ettiğini iddia etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Balıkesir'de boşanma aşamasındaki karısı Havva A.’yı (29) tabancayla öldüren S.A.’nın (50) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava 25 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme, erkeğin cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığının tespiti için akıl sağlığı raporunu tekrar talep etti. Duruşma 26 Eylül'e ertelendi.

İstanbul’da karısı İpek L.'yi silahla vurarak öldüren Y.L. hakkında iddianame hazırlandı. 25 Mayıs’ta basına yansıyan iddianameye göre, erkek hakkında "kadına karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi, dava açıldı. Erkek savunmasında, karısına şaka yapmak amaçlı silahı doğrulttuğunu, bir anda ateş aldığını söylemişti.

Ankara’da oğlunun karısı Derya D.’yi silahla vurarak öldüren S.D. hakkında 27 Mayıs’ta iddianame hazırlandı. Erkek hakkında “kadına karşı kasten öldürme” suçundan “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezası talep edildi, dava açıldı.

İzmir’de Özlem Eryakşi’yi öldüren C.K. isimli erkeğin yargılandığı dava 27 Mayıs’ta devam etti. Savcı mütalaa verdi, erkek hakkında “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti. Duruşma 15 Temmuz'a ertelendi.

Erzurum’da Rusya vatandaşı sevgilisi Anastasia Yemelyanova isimli kadını öldüren M.N.A. isimli erkek hakkında 27 Mayıs’ta beraat kararı verildi.

Konya'da dini nikahlı karısı Damla Dakım'ı (25) 47 bıçak darbesiyle öldüren N.G.’nin (26) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 30 Mayıs’ta devam etti. Mahkemede, çiftin kızı Ş.G. (7) tanık olarak dinlendi. Duruşma ertelendi.

İstanbul’da boşanma aşamasındaki karısı Vildan B.’yi (23) 38 defa bıçaklayıp ardından boğazını kesen, uyuyan karısının kız kardeşi Fatma Zehra Koyun’u (18) ise 22 defa bıçaklayarak öldüren F.B. ve ona yardım ettiği iddia edilen arkadaşı A.T. isimli erkeğin yargılandığı dava 30 Mayıs’ta devam etti. Duruşmada tutuksuz olarak yargılanan A.T.’nin, yeni gelen DNA raporu kapsamında tutuklanmasına karar verildi. Duruşma ertelendi.

Çocuk Cinayeti / Çocuk İstismarı

Ankara’da Kadir G. (3) isimli oğlunu önce istismar edip daha sonra öldüren baba O.G.’nin “çocuğu eziyet ederek öldürmek” suçundan yargılandığı dava devam etti. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Temmuz’a erteledi. 16 Mayıs’ta basına yansıyan duruşma, ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası alan erkeğin kararının istinaf tarafından bozulması sonrası gerçekleştirilen ikinci duruşma oldu.

Meşru Müdafaa

Kayseri’de kendisine tecavüz edip çocuğuna da aynısını yapmakla tehdit eden komşusu Mehmet Can’ı öldüren S.A. isimli kadının yargılandığı dava 4 Mayıs’ta devam etti. Kadının tutukluluğunun devamına karar verildi, tanıkların dinlenmesi için duruşma 13 Haziran’a ertelendi.

Şiddet – Yaralama

Bursa'da barışmak istediği eski karısı S.Z.Ç.’den (34) olumsuz cevap alınca tabanca ile ateş eden ve araya giren arkadaşı N.A. (32) isimli kadını da yaralayan Y.K. (37) isimli erkeğe 9 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası verildi. Karısına yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılandığı davada ise “eylemin gerçekleşmemiş olması” gerekçesiyle beraat etti.

İstanbul’da sevgilisi D.T. (20) isimli kadını kendisinden ayrılmak isteyince darp ve tehdit edip hakarette bulunan iş insanı E.Ş. isimli erkeğe, “basit yaralama”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi, dava açıldı.

İstanbul’da eski futbolcu B.K. (33) isimli erkeğin, sosyal medya fenomeni olan eski sevgilisi F.A.E. (27) isimli kadını, darp ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı dava devam etti. Erkek duruşmaya katılmadı, gelecek duruşmaya hazır edilmemesi durumunda hakkında yakalama kararı çıkartılacağı belirtildi, duruşma ertelendi.

Zonguldak’ta M.D. (50) isimli erkeğin, eski sevgilisi B.Y. (49) isimli kadını evinin otoparkında bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle “kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs”ten 20 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı dava devam etti. Sanık avukatı, kadının “müvekkilini aldattığının” açık olduğunu söyleyerek tahliye talep etti. Mahkeme heyeti, tedavisi devam eden B.Y.’nin raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi, erkeğin tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Çanakkale’de eski karısı E.G.'yi (35) bıçaklayarak yaralayan H.K. (36) isimli erkeğin yargılandığı dava devam etti. Savcı mütalaa verdi, erkek hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 15 yıl hapis cezası talep etti.

Bursa'da tartıştığı karısı S.A.'yı 32 yerinden bıçaklayarak yaralayan ve “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklu yargılanan E.A. isimli erkeğe, “olaydan sonra ambulans çağırması”, “pişmanlık” duyması ve yargılama sırasındaki “iyi hali” gerekçe sunularak 19 Mayıs’ta 15 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul’da B.K. isimli erkek, sevgilisi A.A. (23) isimli kadını darp ettiği ve zorla video çektirerek santaj yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul’da sevgilisi A.Ç. isimli kadını darp eden C.T. isimli erkeğin yargılandığı dava başladı. Erkek savunma yaptı, “kasten vurmadım” dedi, duruşma Ekim’e ertelendi.

İstanbul’da yolda yürüyen A.G.U. isimli kadını başına yerden aldığı taşla vurarak yaralayan Ö.M. isimli erkeğe “silahla basit yaralama” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Taciz

Kayseri'de özel bir hastanede tedavi gören Özbekistan vatandaşı S.G. isimli kadını, sosyal medya hesabından cinsel içerikli mesajlar atarak taciz eden genel cerrahi uzmanı Ö.T. isimli erkeğe, iyi hal indirimi uygulandı, cezası 1 yıl 3 ay hapis cezasına indirildi.

İstanbul’da iş yerinde kullanılan ortak tuvalete farklı açılarla gizli kamera yerleştirerek kadınların olduğu 285 videoyu kaydeden iş yeri sahibi O.A. (42) isimli erkeğe 26 Mayıs’ta 4 yıl hapis cezası verildi.

Zonguldak'ta D.K. isimli kadını birçok kez taciz eden G.M.D. isimli erkeğe "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, cinsel taciz suçundan da 10 ay hapis cezası verildi.

Tecavüz

İstanbul’da bir hastanede görevli asistan doktor S.E. isimli erkeğin, nöbetçi hemşire olarak görev yapan bir kadına tecavüz etmek suçundan yargılandığı dava devam etti. Yerel mahkemenin beraat kararı bozuldu, erkeğe 12 yıl hapis cezası verilmesine ve yurtdışı çıkış yasağıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Van’da M.Ş. isimli kadını alıkoyarak tecavüz eden korucu B.A. isimli erkek tahliye edildi. Duruşma 25 Haziran’a ertelendi.

Çocuk İstismarı

Antalya’da lise öğrencisi Z.Ö. isimli kız çocuğunu istismar eden rehber öğretmen M.F.Ü. isimli erkeğin yargılandığı dava devam etti. Erkeğin tutukluluğunun devamına karar verildi, duruşma 28 Mayıs’a ertelendi.

İstanbul’da 15 yaşındaki beş kız çocuğunu istismar eden güvenlik görevlisi H.K. isimli erkeğin “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan ve banka kelepçelediği bir çocuk için de “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan yargılandığı dava iki yıl sonra 7 Mayıs’ta yapıldı. Erkek, 14 Şubat 2022’de gözaltına alınmış, tutuksuz yargılandığı davada mahkeme ise adli kontrol kararını kaldırmıştı.

İstanbul'da M.Ş. isimli erkeğin su bayiinde yaptığı özel odada 4 çocuğu istismar ettiği iddiasıyla yargılandığı dava başladı. Savcı mütalaa verdi, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşma 4 Haziran'a ertelendi. Erkek hakkında düzenlenen iddianamede, 4 çocuğa karşı “cebir tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma", “12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve “müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan toplam 128 yıl 9 aydan, 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kayseri'de otobüs durağında bekleyen A.M. (15) isimli kız çocuğunu istismar eden M.G. (45) isimli erkeğe, 8 ay hapis cezası verildi.

Zonguldak’ta çırağı olan Ö.T. (14) isimli kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamalarıyla 78 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan kadın kuaförü H.E. (46) isimli erkek tahliye edildi.

Burdur'da sevgilisi E.G. isimli kadının 5 yaşındaki kızını istismar ettiği suçlamasıyla tekrar yargılanan A.C.D. isimli erkeğe 20 yıl hapis cezası verildi. “12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı, müstehcen görüntü, yazı ve sözler içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanma" suçlarından erkeğe 15 yıl hapis cezası verilmiş, daha sonra bu karar Yargıtay tarafından bozularak yeniden yargılanması talep edilmişti.

İstanbul’da A.A. (13) isimli kız çocuğunu istismar ettikten sonra videoya alıp tehdit eden, şantaj yapan okul arkadaşları 15 oğlan çocuğunun yargılandığı dava devam etti. İki sanık beraat etti, diğer sanıklara hapis cezası verildi. İstinaf Mahkemesi dosyayı bozdu, sanıklar tekrar yargılanacak.

İzmir'de iki kızını istismar eden S.E. (45) isimli erkeğe 40 yıl, istismar yüzünden eski kocasını silahla yaralayan A.D. isimli kadına ise 4 yıl 8 hapis cezası verildi. İstinaf cezayı bozdu, erkeğe eksik ceza verildiği ve iki suçtan cezalandırılması gerektiğine, kadına ise fazla ceza verildiği gerekçesiyle “hükmün bozulmasına” karar verdi.

(EMK/EY)