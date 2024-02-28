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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 28 Şubat 2024 14:59
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2024 16:11
2 dk Okuma

Erkekler 24 saatte 8 kadını öldürdü

İzmir, Bursa, Sakarya, Erzurum, Denizli ve İstanbul'daki erkek şiddeti vakaları, Türkiye’de kadınların güvende olmadığını bir kez daha gösterdi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Erkekler 24 saatte 8 kadını öldürdü
csgorselarsiv.org/Meltem Ulusoy

Türkiye'de son 24 saatte erkekler 8 kadını öldürdü, bir kadın daha önce bir erkeğin silahla vurması sonucunu hayatını kaybetti. 

İzmir, Bursa, Sakarya, Erzurum, Denizli ve İstanbul'daki erkek şiddeti vakaları şöyle:  

• İstanbul Pendik’te Ümit K. eski karısı Sevilay K.’yi kesici aletle öldürdü. K. gözaltına alındı.

• Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Ali Rıza A., boşanma aşamasında olduğu Hatun Ekrem A.’yı silahla vurarak öldürdü.

• İstanbul Çekmeköy’de Emine Ülkü Araz’ı kocası öldürdü.

• İzmir’de Özlem Çankaya’yı eski sevgilisi erkek öldürdü.

• Bursa’da Murat D. eski karısı Tuba Ateşci’yi, tabancayla vurarak öldürdü.

• Adıyaman Samsat’ta Kasım A., karısı Tuğba A.’yı, bacanağı Abidin A. ve 9 yaşındaki Mustafa A.’yı tabancayla vurarak öldürdü.

• Denizli’de Afganistanlı Nasım Gol Karımı, evinde öldürüldü. Suçu kocasının işlediği düşünülüyor.

• Erzurum’da cezaevinden 19 Şubat’ta firar eden Şafak S.’nin silahla vurduğu Elif S. hayatını kaybetti.

"Bir kişi daha eksilmeyeceğiz"

TTB Kadın Meclisi'nden açıklama: 

“2 günde 7 kadın, erkekler tarafından katledildi.Bu bir cinskırımdır! Kadına yönelik şiddet bir halk sağlığı sorunudur.Kadın düşmanı söylemler,cezasızlık, şiddeti körüklüyor. İstanbul Sözleşmesi derhal hayata geçirilmeli, 6284 etkin uygulanmalıdır! Bir kişi daha eksilmeyeceğiz!”

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(EMK)

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