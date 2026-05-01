Kadıköy’de 1 Mayıs: "Emek, adalet, barış ve demokrasi"

Bugün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü.

İstanbul’da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı’nda 1 Mayıs mitingi yapılıyor.

Fotoğraf: Vecih Cuzdan (Yağmur altında 1 Mayıs yürüyüşü için hazırlık yapan sendika üyeleri, “Birleşelim, değiştirelim” yazılı pankartların çevresinde toplanıyor. Islak zeminde açılan DİSK pankartları ve sendika flamaları öne çıkarken, katılımcıların yağmurluk ve şemsiyelerle kortej alanında beklediği görülüyor.)

1 Mayıs Taksim İnisiyatifi: Yarın 11’de Mecidiyeköy'de olacağız

Kadıköy'de adres: İskele Meydanı

“Emek, adalet, barış ve demokrasi için birleşelim, değiştirelim” sloganıyla düzenlenen miting için kortejler iki ayrı kolda toplanmaya başladı.

Fotoğraf: Vecih Cuzdan (1 Mayıs kortejinde kadınlar, yağmurla ıslanan yolda flamalar ve pankartlar arasında halay çekiyor. Mor “ekmek ve gül” yelekleri ve “Yoksulluğa güvencesizliğe gücümüz birliğimiz” yazılı pankartın öne çıktığı kalabalıkta, katılımcılar kırmızı bayraklarla alanda ilerliyor.)

"MESEM'li arkadaşımızın ustası, çocuklar 1 Mayıs'a gitmesin diye ek mesai koydu"

Arzu Çerkezoğlu’ndan Taksim yasağına tepki

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Kadıköy’deki 1 Mayıs yürüyüşü öncesi bianet’e konuştu.

Çerkezoğlu, 1 Mayıs’ın Türkiye’nin dört bir yanında kitlesel ve coşkulu geçtiğini söyledi; Taksim yasağına, İstanbul’un ablukaya alınmasına ve Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik gözaltılara tepki gösterdi.

Taksim’in yasaklı olması ile belediye başkanları, siyasi parti yöneticileri ve milletvekillerinin tutuklu olmasının aynı zihniyetin sonucu olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, 1 Mayıs meydanlarının işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin ve halkın gücünü gösterdiğini söyledi.

Çerkezoğlu, “Biz kazanacağız” çağrısını yineleyerek eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve demokrasi için mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.

Taksim’de 1 Mayıs anması: “Unutmadık, vazgeçmiyoruz”

Kortejler yürüyor: Metal işçileri, gazeteciler, ekoloji örgütleri

DİSK, TMMOB ve TTB yürüyüş kolu saat 11.00’de Haydarpaşa Numune Hastanesi önünden, KESK yürüyüş kolu ise Söğütlüçeşme’den yürüyüş başladı. Kortejlerin yürüyüşünün ardından miting Kadıköy İskele Meydanı’nda başlayacak.

Kortejlerde tutuklu gazeteciler ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılar da dile getirildi.

DİSK Basın-İş: "Tutuklu gazetecilere özgürlük"

Ekoloji örgütleri de kortejde "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" sloganıyla yer aldı.

Öcalan fotoğrafına polis müdahalesi

Söğütlüçeşme kolunda “Sosyalizmde ısrar, insan olmakta ısrar” yazılı pankartın açılması ve Abdullah Öcalan bayrağı taşınması üzerine polis, yürüyüş güzergahı boyunca farklı noktalarda eylemcilere müdahale etti.

Söğütlüçeşme kolunda, "Sosyalizmde ısrar, insan olmakta ısrar" yazılı pankart açılması ve Abdullah Öcalan bayrağı taşınması üzerine polisler, yürüyüş güzergahı boyunca farklı noktalarda eylemcilere müdahale etti.

Taksim’e kilit, meydanlarda direniş: 1 Mayıs’ta İstanbul abluka altında

Sokaklarda ve miting alanında bariyer ablukası

Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Söğütlüçeşme’den başlaması planlanan kortejlerin ana toplanma noktalarına kadar uzanan bariyerler, hem 1 Mayıs’a katılmak isteyenlerin hem de gündelik yaşamını sürdürenlerin hareket alanını daralttı. Polislerin yönlendirdiği bazı noktalardan da geçiş yapılamadı.

👉🏻 KESK ve bağlı sendikalar ile siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin bulunduğu Söğütlüçeşme kolunda henüz yürüyüş başlamadı.



👉🏻 Söğütlüçeşme Caddesi boyunca yerleştirilen polis bariyerleri nedeniyle yürüyüş güzergâhına ulaşımda zorluk… pic.twitter.com/ujfL7tuGXd — bianet (@bianet_org) May 1, 2026

bianet Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan’ın aktardığına göre, iki ayrı arama noktası kuruldu. Bunlardan biri Rıhtım’dan Söğütlüçeşme Caddesi boyunca yürüyüp belediye çevresinden dolaşılarak ulaşılan noktada, diğeri ise Metrobüs-Marmaray çıkışında bulunuyor.

Harita, Kadıköy Rıhtım’dan Söğütlüçeşme Caddesi boyunca ilerleyip belediye çevresinden dolaşarak arama noktasına ulaşan güzergahı gösteriyor. Rota, miting alanına erişimin doğrudan değil, bariyerler ve yönlendirmeler nedeniyle uzatılmış bir hat üzerinden sağlandığını ortaya koyuyor.

Cuzdan, Kadıköy, Altıyol ve Boğa hattından korteje katılmak isteyenlerin arama noktasına ulaşmak için uzun bir güzergahı yürümek zorunda bırakıldığını belirtti. Alandaki yurttaşların aynı sorundan şikayet ettiğini aktaran Cuzdan, polis bariyerlerinin katılımı zorlaştıran, dağınık bir görüntü yaratan işlev gördüğünü söyledi.

Fotoğraf: Vecih Cuzdan (Kadıköy İskele Meydanı’nda 1 Mayıs mitingi için kurulan sahne ve alan, yağmur altında polis bariyerleriyle çevrilmiş halde görülüyor.)

Mitingin yapılacağı Kadıköy İskele Meydanı çevresinde de birkaç ayrı bariyer hattı kuruldu, bu durum alana katılımı zorlaştırırken yürüyüş güzergahı içinde hareket etmeyi de engelledi.

İki meydanda kutlama, dört ilçede yasak

İstanbul Valiliği, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda, TKP’nin ise Kartal Meydanı’nda kutlama yapmasına izin verildiğini açıkladı.

Valilik, bu iki program dışında kentte 1 Mayıs etkinliğine izin verilmeyeceğini duyurarak, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş’ta gün boyunca miting, yürüyüş, basın açıklaması ve benzeri eylemlerin yasaklandığını bildirdi.

Güncelleniyor...

(VC/NÖ)