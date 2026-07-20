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YT: Yayın Tarihi: 20.07.2026 13:14 20 Temmuz 2026 13:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.07.2026 15:42 20 Temmuz 2026 15:42
Okuma Okuma:  3 dakika

ETHA muhabirlerine “örgüt üyeliği” iddianamesi: Haber takibi suçlama konusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ETHA çalışanları Pınar Gayıp ve Elif Bayburt hakkında hazırladığı iddianamelerde haber takibini, basın kartını, fotoğraf ve video çekimini, miting ve anmaları izlemelerini ve sosyal medya paylaşımlarını suçlamaya dayanak gösterdi. Savcılık, Gayıp’ın dijital materyallerinde “herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlamadığını” da iddianameye yazdı.

Hikmet Adal
Hikmet Adal

Hikmet Adal
Görseli Büyüt
ETHA muhabirlerine “örgüt üyeliği” iddianamesi: Haber takibi suçlama konusu
Fotoğraf: Pınar Gayıp / Instagram
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanları Pınar Gayıp ve Elif Bayburt hakkında ayrı ayrı “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Savcılık, sosyalistlere yönelik 3 Şubat’ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan gazetecileri Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olduğunu iddia etti. Haber takiplerini “örgütsel faaliyet” saydı.

Elif Bayburt hakkındaki dört sayfalık iddianamede, gazetecinin çeşitli basın açıklamalarını, anmaları ve duruşmaları takip etmesini suçlamalar arasında sıraladı.

İddianameye göre Bayburt, Suruç Katliamı’nda hayatını kaybedenler için düzenlenen anmalarda video ve fotoğraf çekti, İnsan Hakları Derneği’ndeki bir açıklamayı izledi ve etkinlikleri “grup dağılıncaya kadar” takip etti. Savcılık, bu gazetecilik faaliyetlerini örgüt üyeliği iddiasına dayanak yaptı.

Savcılık, Bayburt’un ETHA bünyesinde çalışmasını da doğrudan suçlama konusu yaptı. Telefon görüşmelerinde haberler ve eylemler hakkında konuştuğunu, görüştüğü kişilerle “fikir alışverişi yaptığını” ileri sürdü.

İddianamede ayrıca Bayburt’un bazı anma ve etkinliklerde slogan atan gruplarla birlikte hareket ettiği, sosyal medya hesabından “örgütsel içerikli” paylaşımlar yaptığı ve örgüt yöneticilerinin katıldığını öne sürdüğü çevrimiçi bir toplantıya bağlandığı iddiaları yer aldı.

Savcılık, Bayburt’un telefonla görüştüğü ve para transferi yaptığı bazı kişiler hakkında daha önce “terör suçlarından işlem yapılmasını” da delil olarak sundu. Ancak iddianamede bu kişilerin hüküm giyip giymediğine ilişkin bir bilgi vermedi.

Savcılık, basın kartını ve haber merkezine giriş kayıtlarını dosyaya koydu

Savcılık, Pınar Gayıp hakkındaki beş sayfalık iddianamenin merkezine de gazetecinin ETHA’daki mesleki faaliyetlerini yerleştirdi.

İddianameye göre Gayıp duruşmaları, cenazeleri, anmaları ve protestoları takip etti, haberlerde kullanmak üzere görüntü çekti ve ETHA çalışanlarıyla haber içerikleri hakkında konuştu.

Savcılık, Gayıp’ın telefonunda ETHA adına düzenlenmiş basın kartını bulmasını, farklı tarihlerde ETHA’nın hesabına giriş yapmasını ve Atılım gazetesi yazılı bir önlükle çektirdiği fotoğrafı da deliller arasında gösterdi.

Savcılık, Gayıp’ın ETHA’nın sosyal medya hesapları ve yayınları aracılığıyla MLKP’nin açıklamalarını ve eylemlerini yayımladığını ileri sürdü. İddianamede, Gayıp’ın ETHA ve Atılım gazetesi bünyesinde çalıştığını söyleyen kişilerin ifadelerine de yer verdi.

Savcılık, “suç unsuruna rastlamadığını” yazdı

Savcılık, Gayıp’ın telefonundaki basın kartını, fotoğrafları ve ETHA hesaplarına giriş kayıtlarını sıraladıktan sonra, el koyduğu dijital materyallerde “herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlamadığını” belirtti.

Buna rağmen savcılık; Gayıp’ın gazetecilik faaliyetlerini, katıldığı etkinlikleri, telefon irtibatlarını ve üçüncü kişilerin ifadelerini birlikte değerlendirerek örgütle “organik bağ” kurduğunu öne sürdü.

Savcılık, Gayıp hakkındaki suçlamalarda biri gizli tanık olmak üzere “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanan kişilerin ifadelerine de dayandı. Gayıp’ın yüzlerce kişiyle kurduğu telefon irtibatını, bazı para transferlerini ve çevrimiçi bir toplantıya katıldığı iddiasını da dosyaya ekledi.

Savcılık, susma hakkını “örgütsel tavır” diye nitelendirdi

Savcılık, her iki iddianamede de gazetecilerin gözaltındayken açlık grevi yapmalarını ve emniyette susma haklarını kullanmalarını “örgütsel tavır” olarak nitelendirdi.

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, şüpheli ve sanıklara susma hakkı tanıyor. Hukuk, bir kişinin susma hakkını kullanmasını tek başına suçluluk göstergesi olarak kabul etmiyor.

Savcılık, Gayıp’ın dosyasının birleştirilmesini istedi

Savcılık, Pınar Gayıp hakkındaki iddianameyi İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden bir başka dosyayla birleştirilmesini istedi. Her iki gazeteci için tutukluluğun devamını talep etti. Her iki iddianameyi de görevli ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Pınar Gayıp 14 Eylül’de saat 10.15’te İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Elif Bayburt 29 Eylül saat 9.20’de İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Ne olmuştu?

3 Şubat 2026 Salı sabahı polis 22 kentte Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), Kaktüs Genç Kadın Derneği, DİSK’e bağlı Limter-İş Sendikası, Liseli Öğrenci Birliği (LÖB), Polen Ekoloji, Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV), Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) ile çeşitli kurumlara yönelik operasyon düzenledi.

Savcılık bu kurum ve kuruluşların MLKP'nin yapılanması olduğunu iddia etti. Ev baskınlarında 100’den fazla kişi gözaltına alındı. “Örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla 80'den fazla kişi tutuklandı. Bir kısmı ilerleyen süreçte haklarında iddianame hazırlanma sonrası tahliye edilmeye başladı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
etha Elif Bayburt pınar gayıp
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
bianet muhabir-editörü (Haziran 2018). 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı (2024). bianet stajyeri (Temmuz 2014). Expression Interrupted, susma24.com, Jineps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber...

bianet muhabir-editörü (Haziran 2018). 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı (2024). bianet stajyeri (Temmuz 2014). Expression Interrupted, susma24.com, Jineps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayımlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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