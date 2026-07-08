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YT: Yayın Tarihi: 08.07.2026 08:33 8 Temmuz 2026 08:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.07.2026 08:39 8 Temmuz 2026 08:39
Okuma Okuma:  2 dakika

İstiklal Caddesi’nde meşalelerle NATO protestosu: 12 kişi gözaltında

Gençler gözaltına alınırken “Katil ABD işbirlikçi AKP” sloganı attı.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
İstiklal Caddesi’nde meşalelerle NATO protestosu: 12 kişi gözaltında
Fotoğraf: Evrim Kepenek/biandet

Umut-Sen ve Gençlik Komiteleri, NATO Zirvesi’ni protesto etmek için Beyoğlu Küçükparmakkapı Sokak’ta bir araya geldi. Ellerinde meşale taşıyan gençler İstiklal Caddesi’ne yürüdü.

Eylemde, “Katil ABD, işbirlikçi AKP”, “Katil NATO, işbirlikçi AKP”, “Emperyalistler yenilecek, direnen halklar kazanacak”, “Emperyalistler, işbirlikçiler Efraim Elrom’u unutmayın”, “Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmayın”, “Emperyalistler, işbirlikçiler Ortadoğu size mezar olacak”, “Katil NATO Ortadoğu’dan defol”, “Katil ABD Ortadoğu’dan defol”, “NATO’dan çıkılsın, emperyalist üsler kapatılsın” ve “NATO’ya el pençe, devrimciye işkence” sloganları atıldı.

İstiklal Caddesi’nden Taksim Meydanı’na sloganlar ve pankartla yürüyen gençlere polisi, müdahale etti. Önce pankartı alan polis gençleri de darp ederek gözaltına alındı. Polis bazı gençlerin saçını çekti tamamına ters kelepçe yaptı. Gençler gözaltına alınırken “Katil ABD işbirlikçi AKP” sloganı attı. 

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
NATO 2026 Ankara Zirvesi NATO gözaltıları gençlik komiteleri NATO protestoları
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

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