İstiklal Caddesi’nde meşalelerle NATO protestosu: 12 kişi gözaltında

Umut-Sen ve Gençlik Komiteleri, NATO Zirvesi’ni protesto etmek için Beyoğlu Küçükparmakkapı Sokak’ta bir araya geldi. Ellerinde meşale taşıyan gençler İstiklal Caddesi’ne yürüdü.

🔴 İstiklal Caddesi’nde NATO protestosu



👉🏻 Umut-Sen ve Gençlik Komiteleri’nden en az 12 kişi, darp edilerek ve ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.



📹 @kepenekevrimm pic.twitter.com/0spnfkXfOE — bianet (@bianet_org) July 7, 2026

Eylemde, “Katil ABD, işbirlikçi AKP”, “Katil NATO, işbirlikçi AKP”, “Emperyalistler yenilecek, direnen halklar kazanacak”, “Emperyalistler, işbirlikçiler Efraim Elrom’u unutmayın”, “Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmayın”, “Emperyalistler, işbirlikçiler Ortadoğu size mezar olacak”, “Katil NATO Ortadoğu’dan defol”, “Katil ABD Ortadoğu’dan defol”, “NATO’dan çıkılsın, emperyalist üsler kapatılsın” ve “NATO’ya el pençe, devrimciye işkence” sloganları atıldı.

İstiklal Caddesi’nden Taksim Meydanı’na sloganlar ve pankartla yürüyen gençlere polisi, müdahale etti. Önce pankartı alan polis gençleri de darp ederek gözaltına alındı. Polis bazı gençlerin saçını çekti tamamına ters kelepçe yaptı. Gençler gözaltına alınırken “Katil ABD işbirlikçi AKP” sloganı attı.

#İstanbul | Umut-Sen ve Gençlik Komiteleri, NATO Zirvesi’ni protesto etmek için Küçükparmakkapı Sokak’ta bir araya gelerek İstiklal Caddesi’ne yürüdü.



👉🏻 Eylemde “Katil ABD, işbirlikçi AKP”, “Katil NATO, işbirlikçi AKP”, “Emperyalistler yenilecek, direnen halklar kazanacak”,… pic.twitter.com/9f3sxZwUgw — bianet (@bianet_org) July 7, 2026

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(EMK)