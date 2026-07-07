NATO'nun Türkiye'de kaç üssü var?

Ankara'daki NATO zirvesi bugün başlamasının ardından NATO’nun Türkiye'deki resmi olarak kullandığı üsler yeniden gündeme geldi.

Irak merkezli Rudaw televizyonunda yer alan habere göre, NATO'nun Adana'daki İncirlik Hava Üssü, Malatya'daki Kürecik Radar Üssü, İzmir'deki NATO Kara Komutanlığı (LANDCOM) ve Konya Hava Üssü olarak öne çıkıyor. Ancak NATO ile ABD'nin Türkiye genelinde lojistik, radar, eğitim ve hava savunma amaçlı kullandığı çok sayıda farklı askeri tesis de bulunuyor.

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İncirlik Hava Üssü

Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü, 1955 yılından bu yana NATO tarafından kullanılmaktadır.

Üs, Türkiye ile ABD tarafından ortak kullanılmaktadır.

Yaklaşık 2 bin 500 NATO personelinin bulunduğu üs, hava operasyonları ile askeri lojistik faaliyetlerinde önemli rol üstleniyor.

Kürecik Radar Üssü

Malatya'nın Kürecik ilçesinde bulunan radar üssü, 2012 yılından bu yana NATO'nun balistik füze savunma sisteminin bir parçası olarak faaliyet gösteriyor. Tesis, füze saldırılarının tespit edilmesi ve erken uyarı amacıyla kullanılıyor. Üste yaklaşık 50 ABD askeri görev yapıyor.

İzmir NATO Kara Komutanlığı

İzmir'de bulunan NATO Kara Komutanlığı (LANDCOM), 2012 yılından bu yana NATO'nun kara kuvvetleri için ana komuta merkezlerinden biri olarak hizmet veriyor. Karargâhta yaklaşık bin 500 asker ve sivil personel görev yapıyor.

Konya Hava Üssü

*Konya Hava Üssü, 1990'lı yılların başından itibaren NATO tarafından kullanılmaya başlandı.

*Üs, özellikle NATO operasyonlarına destek ile Havadan Erken İhbar ve Kontrol (AWACS) uçaklarının faaliyetleri için kullanılıyor.

*Üste sürekli olarak yaklaşık 65 NATO personeli bulunuyor.

Türkiye'deki diğer NATO ve ABD tesisleri

Kamuoyunda en çok İncirlik, Kürecik, İzmir ve Konya'daki tesisler bilinse de NATO ve ABD'nin Türkiye'nin farklı bölgelerinde kullandığı çok sayıda askeri tesis ve destek noktası bulunuyor.

İncirlik'in stratejik önemi

İncirlik Hava Üssü'nün idaresi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olsa da tesis, NATO'nun bölgedeki en önemli lojistik merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Adana şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre, Akdeniz kıyısına ise yaklaşık 56 kilometre uzaklıkta bulunan üste ABD Hava Kuvvetleri'nin 39. Hava Üs Kanadı da konuşlu bulunuyor.

İzmir ve Şile'deki tesisler

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Çiğli Hava Üssü, ABD Hava Kuvvetleri Avrupa Komutanlığına (USAFE) bağlı olarak faaliyet gösteriyor.

Üste 42 uçak ve yaklaşık 300 personel bulunurken, I-HAWK ve Roland hava savunma füze sistemleri de konuşlandırılmış durumda.

İzmir, NATO'nun en eski üslerinden biri olarak kabul ediliyor. NATO'nun Güneydoğu Kara Komutanlığı (LANDSOUTHEAST) 11 Ağustos 2014'te Napoli'den İzmir'e taşındı. Ayrıca ABD'nin 16. Hava Filosu da 1 Aralık 2016'da Almanya'daki Ramstein Üssü'nden İzmir'e nakledildi.

Şile'de ise uluslararası standartlarda, Stinger füzelerinin konuşlandırılmasına uygun bir askeri alan bulunuyor.

Konya, Balıkesir ve Muğla

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı, stratejik üslerden biri olarak öne çıkıyor. Irak Savaşı sırasında NATO, AWACS erken ihbar uçaklarını bu üsse konuşlandırdı.

Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üssü'nde "Vault" adı verilen altı füze rampası yer alıyor.

Muğla'nın Aksaz ilçesindeki deniz üssü de NATO'nun kullandığı önemli askeri tesislerden biri olarak gösteriliyor.

Ankara'nın Ahlatlıbel, Amasya'nın Merzifon, Bartın, Çanakkale, Diyarbakır, Eskişehir, İzmir'in Bornova ilçesi, İzmit, Kütahya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi, Sivas'ın Sarıkışla bölgesi, İskenderun, Ordu'nun Perşembe ilçesi, Rize'nin Pazar ilçesi, Erzurum, Van ve Mardin'de de NATO'ya bağlı Hava Harekât Merkezleri (CAOC) ve çeşitli destek tesisleri bulunduğu belirtiliyor.

Diğer bölgelerdeki tesisler

ABD ve NATO'nun farklı görevler için kullandığı diğer tesisler arasında şu noktalar yer alıyor:

Dinleme üsleri: Ankara, Karamürsel, Sinop, Hakkâri, Hatay ve Erzurum.

Dinleme merkezleri: Ankara'nın Cebeci ve Elmadağ ilçeleri, İstanbul ve İzmir.

Eğitim tesisleri: Adana ile Hatay arasındaki Toros Dağları bölgesindeki eğitim alanları.

Lojistik destek noktaları: Tekirdağ Çorlu Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Şırnak'ın Silopi ilçesi.

İHA ve Heron faaliyetleri: Gaziantep ve Batman havalimanları lojistik destek ve Heron tipi insansız hava araçları için kullanılıyor.

Limanlar: Mersin'in Taşucu Limanı ile İskenderun Limanı.

Bölge illerindeki askeri noktalar: Diyarbakır Hava Üssü, Mardin'deki askeri sevkiyat güzergâhları ve Şanlıurfa'daki yakıt ikmal tesisleri.

(FY)