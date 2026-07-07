Özgür Özel: NATO Zirvesi yapılırken Türkiye’de demokrasi ve hukuk krizi yaşanıyor

*Türkiye'nin hiçbir ülkeye bağımlı olmayan bağımsız bir dış politika izlemesi gerektiğini vurgulayan Özel, "AK Parti tükenmiştir, bitmiştir" diyerek iktidarın toplumsal desteğini kaybettiğini söyledi.

*Açlık sınırının 35 bin lira, yoksulluk sınırının 100 bin lirayı aştığını belirten Özel, Türkiye nüfusunun neredeyse her iki kişisinden birinin açlık sınırının altına itildiğini savundu. NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Ankara'daki güvenlik önlemlerini eleştiren Özel, muhalefete yönelik baskıların ülkenin itibarını zedelediğini ileri sürdü.

*CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nı Eskişehir'de gerçekleştirdi. Özel konuşmasında, CHP'nin sokak sokak, şehir şehir büyüyen bir mücadele yürüttüğünü belirterek iktidarın ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı’nı Eskişehir’de yaptı.

Özel, konuşmasında iktidarın ekonomi politikalarından demokrasi ve hukuk tartışmalarına, NATO Zirvesi’nden dış politikaya, CHP’nin siyasi mücadelesinden yaklaşan seçim sürecine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Özel, CHP’nin sokak sokak, şehir şehir büyüyen bir mücadele yürüttüğünü belirterek, “Gençlerin umuduyla, annelerin duasıyla her şehirde büyüyerek yürüyoruz. Bu yürüyüş bir partinin, bir grubun ya da bir liderin yürüyüşü değildir. Bu yürüyüş yok sayılan, hor görülen, ezilmek istenen bir milletin yürüyüşüdür” dedi.

Eskişehir’de gerçekleştirilen grup toplantısının kendileri açısından özel bir anlam taşıdığını aktaran Özel, kentin Cumhuriyet, özgürlük ve gençlik değerleriyle özdeşleştiğini söyledi. Eskişehir’in sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla Türkiye’ye örnek olduğunu ifade eden Özel, kentin geçmişten bugüne gelişmesinde emeği bulunan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ve mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi selamladı.

Özel, Eskişehir’de bulunmanın kendileri için yalnızca bir toplantı değil, aynı zamanda halkla buluşma ve güç alma anlamı taşıdığını belirterek, “Bugün bu kente hem umut olmaya hem de bu kentten umut almaya, güçlenmeye geldik. İnancımıza inanç, gücümüze güç katan Eskişehirlilere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Binalardan çıktık, milletimize sığındık”

CHP’ye yönelik siyasi baskılar nedeniyle Ankara’da masa başında kalmadıklarını, halkla daha fazla buluştuklarını söyleyen Özel, partinin çalışmalarını sokaklarda, meydanlarda ve köylerde sürdürdüğünü aktardı. Özel, “Partimize yönelik saldırıların ardından Ankara’da durmadık. Binalardan çıktık, milletimize sığındık. Köy köy, belde belde, şehir şehir geziyoruz. Sokak sokak, cadde cadde, meydan meydan hep birlikte büyüyoruz” diye konuştu.

Şatafatlı kampanyalar ya da büyük organizasyonlar yerine halkla doğrudan temas etmeyi tercih ettiklerini belirten Özel, “Belki görkemli binalarımız, büyük sahnelerimiz, büyük otobüslerimiz yok. Bazen bir bankın üstünde, bazen bir köy kahvesinde bir sandalyenin üzerindeyiz. Ama şükürler olsun ki milletimizin gönlündeyiz” dedi.

Özel, son dönemde gerçekleştirdikleri ziyaretlere de değinerek, 2 Temmuz’da Sivas’ta anılan Madımak Katliamı için hayatını kaybedenleri andı. Madımak’ın utanç müzesi olması gerektiğini yineleyen Özel, yaşanan acının toplumsal hafızada yaşamaya devam edeceğini söyledi. 5 Temmuz’da anılan Başbağlar Katliamı için de mesaj veren Özel, yaşamını yitirenleri rahmetle andı.

“Milletin kararlılığı karşısında kimse duramayacak”

Kastamonu, Karabük ve Zonguldak ziyaretlerinde yurttaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Özel, özellikle Zonguldak’taki buluşmanın büyük bir katılıma dönüştüğünü söyledi. Esnaf, işçi, kadın ve emekçilerle görüştüklerini aktaran Özel, halkın sorunlarını dinlediklerini ve çözüm önerilerini anlattıklarını belirtti.

CHP’nin “butlan kararı” olarak nitelendirdiği süreç sonrasında 19’uncu şehirde olduklarını ifade eden Özel, “Gençlerin umuduyla, annelerin duasıyla her şehirde büyüyerek yürüyoruz. Bu yürüyüş bir partinin değil, milletin yürüyüşüdür. Ant olsun ki milletin azim ve kararlılığının önünde hiç kimse duramayacaktır” dedi.

Özel, Türkiye’nin uzun süredir çoklu krizlerle karşı karşıya olduğunu savunarak, 2018’de parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından ekonomik ve siyasi sorunların derinleştiğini ileri sürdü. Tek kişilik yönetim anlayışının Türkiye’ye zarar verdiğini söyleyen Özel, demokrasi, adalet ve ekonomik göstergelerde gerileme yaşandığını iddia etti.

“Enflasyonun belini kıracağız dediler, kırılan vatandaşın beli oldu” diyen Özel, hayat pahalılığının toplumun geniş kesimlerini etkilediğini söyledi. Türkiye’nin sahip olduğu potansiyele rağmen yanlış politikalar nedeniyle yoksullaştığını savunan Özel, “Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Genç nüfusumuz, çalışkan insanlarımız, bereketli topraklarımız var. Ancak bugün Avrupa’da yoksullukta, işsizlikte ve yüksek faizde ilk sıralardayız” ifadelerini kullandı.

"Her iki kişiden biri açlık sınırının altında yaşamaya itildi”

Özgür Özel, Türkiye’de yaşanan ekonomik tabloya ilişkin eleştirilerini sürdürerek, gelir dağılımındaki bozulmanın toplumun büyük bölümünü etkilediğini söyledi. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Özel, milyonlarca emekli, işçi, engelli, dul ve yetimin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini savundu.

Türkiye’de açlık sınırının 35 bin liranın üzerine çıktığını, yoksulluk sınırının ise 100 bin lirayı aştığını belirten Özel, en düşük emekli maaşı ve asgari ücretin temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti. Özel, “Bugün ülkede sabit aylık alan milyonlarca kişi açlık sınırının altında maaş alıyor. Hiç ücret almayan işsizleri de eklediğimizde ortaya çok büyük bir tablo çıkıyor. Dünyada 157 ülkenin nüfusundan daha fazla bir kitleden söz ediyoruz. Türkiye nüfusunun neredeyse her iki kişisinden biri açlık sınırının altına itilmiştir” dedi.

Ekonomik politikaların tercih meselesi olduğunu savunan Özel, CHP’nin siyaset anlayışının emekçinin, emeklinin ve dar gelirlinin yanında olduğunu söyledi. Özel, “Siyaset tam da buna karşı yapılır. Biz bu düzene karşı adalet mücadelesi veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Emeklilerin yaşadığı kayıplara da değinen Özel, geçmiş yıllardaki emekli maaşlarının alım gücüyle bugünkü maaşlar arasındaki farkı örnek gösterdi. Özel, iktidarın emeklilere yeterli desteği vermediğini, buna karşılık faiz ödemelerine yüksek kaynak aktardığını ileri sürdü.

Özel, “Emeklilere yapılan zammın maliyeti büyük bir rakam gibi anlatılıyor ancak iktidarın kısa sürede faize ödediği para bunun çok üzerinde. Emekliye verilenin kat kat fazlası faiz lobilerine aktarılıyor” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşa geçim garantisi yok, yandaşlara garanti var”

CHP lideri, iktidarın kamu projelerinde uyguladığı garanti sistemlerini de eleştirdi. Özel, otoyol, köprü, tünel ve şehir hastanelerindeki garanti ödemeleriyle emekli ve çalışanların ekonomik koşullarını karşılaştırdı.

“Bu iktidar emekliye, işçiye değil; faizcilere ve onları zengin edenlere çalışan bir iktidardır” diyen Özel, kamu kaynaklarının kullanımında önceliklerin yanlış belirlendiğini savundu.

Özel, “Yapılan otoyola geçiş garantisi var, havaalanına uçuş garantisi var, şehir hastanelerine hasta garantisi var. Ama emekliye ve emekçiye geçim garantisi yok” dedi.

Özel, en düşük emekli maaşındaki artış ile köprü geçiş ücretlerindeki artışı karşılaştırarak, “Emekliye verilen para yüzde 213 artarken, köprü geçiş ücreti yüzde 534 arttı. Bu tablo iktidarın tercihlerinin özetidir” dedi.

“NATO Zirvesi Türkiye için önemli ancak iktidarın politikaları kaygı verici”

Konuşmasının önemli bir bölümünü NATO Zirvesi’ne ayıran Özel, Türkiye’nin uluslararası toplantılara ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu söyledi. Türkiye’nin NATO içindeki rolünün ve bölgesel konumunun güçlü olması gerektiğini belirten Özel, ancak bunun demokrasi ve hukuk standartlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin küresel gelişmelerde söz sahibi olmasını istediklerini dile getiren Özel, “Türkiye’nin milli menfaatlerinin iktidarıyla muhalefetiyle birlikte savunulmasını, bu tür organizasyonların hep birlikte sahiplenilmesini arzu ederiz” dedi.

Ancak Türkiye’de demokrasi ve hukuk alanında yaşanan sorunların ülkenin uluslararası alandaki itibarını zedelediğini savunan Özel, muhalefete yönelik baskıların ve tutuklamaların Türkiye’nin görüntüsünü olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

Özel, “Türkiye bugün önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor ancak aynı zamanda ana muhalefet partisinin belediye başkanlarının, yöneticilerinin ve seçilmiş isimlerinin tutuklu olduğu bir süreç yaşanıyor. Bu tablo Türkiye’nin demokrasi açısından karşı karşıya olduğu sorunları gösteriyor” diye konuştu.

“Ankara’da olağanüstü hal görüntüsü var”

NATO Zirvesi öncesinde Ankara’da alınan güvenlik önlemlerini de eleştiren Özel, kentte yaşayan yurttaşların günlük hayatının kısıtlandığını savundu.

Protesto ihtimali gerekçesiyle gözaltı ve tutuklamalar yapıldığını söyleyen Özel, bunun demokratik bir ülkede kabul edilemeyecek bir durum olduğunu ifade etti.

Özel, “Daha önce NATO zirvelerine ev sahipliği yapan hiçbir ülkede böyle bir özgüvensizlik görülmedi. Kendi insanından korkan, kendi insanından utanan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız” dedi.

Ankara’nın zirve nedeniyle boşaltılmış bir görüntüye büründüğünü savunan Özel, “Ülkeye gelen liderler gerçek Ankara’yı değil, bariyerlerle çevrilmiş, sokakları boşaltılmış bir Ankara’yı görecek. Bu güç değil, güçsüzlüktür. Bu acizliktir” ifadelerini kullandı.

“AK Parti tükenmiştir, bitmiştir”

Özel, iktidarın toplumsal desteğini kaybettiğini savunarak, “Kendi insanından korkan, kendi vatandaşını saklayan bir iktidarın ömrünün sonu gelmiştir” dedi.

Türkiye’nin kuruluş dönemindeki Ankara vizyonuyla bugünkü yönetim anlayışı arasında fark olduğunu söyleyen Özel, Cumhuriyet’in kurumlarının ve demokratik değerlerinin yeniden güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Biz bu ülkenin kurucu partisiyiz, kurucu iradesiyiz” diyen Özel, CHP’nin dış politikadan ekonomiye kadar devlet aklına dayalı bir yönetim anlayışını savunduğunu söyledi.

“Türkiye ABD’ye bu şekilde bağlı hale getirilemez”

Dış politika başlığında da değerlendirmelerde bulunan Özel, Türkiye’nin hiçbir ülkeye bağımlı olmayan, kendi çıkarlarını önceleyen bir politika izlemesi gerektiğini söyledi.

NATO üyeliğinin Türkiye açısından önemli olduğunu belirten Özel, ancak ittifak ilişkilerinin “kör bağlılık” anlamına gelmemesi gerektiğini ifade etti.

Özel, Rusya, Çin, Avrupa Birliği ve bölge ülkeleriyle dengeli ilişkiler kurulması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin dış politikasının kişisel ilişkiler üzerinden yürütülmemesi gerektiğini savundu.

“Türkiye ABD’ye bu şekilde bağlı hale getirilemez” diyen Özel, stratejik kararların uzun vadeli devlet politikalarıyla alınması gerektiğini söyledi.

“Tam bağımsız Türkiye’yi savunmaya devam edeceğiz”

Özel, CHP’nin dış politika anlayışının temelinde bağımsızlık ve ulusal çıkarların bulunduğunu belirterek, “Ortadoğu’da komşularımızla iyi ilişkiler kurmayı, bölgesel barışı ve iş birliğini savunuyoruz. Yönümüzü Avrupa Birliği’ne dönüyor, ancak Rusya, Çin, Türk dünyası ve Balkanlarla ilişkilerin güçlendirilmesini de önemsiyoruz” dedi.

Türkiye’nin emperyal politikalara karşı durması gerektiğini söyleyen Özel, “Tam bağımsız Türkiye’yi savunmaya, her türlü emperyalizme itiraz etmeye ve direnmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Biz bir ve bütünüz”

Konuşmasının son bölümünde CHP içindeki birlik mesajını veren Özel, partinin bölünmesi yönündeki girişimlerin sonuçsuz kalacağını söyledi.

CHP’nin 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi olduğunu hatırlatan Özel, bu başarının tek bir kişinin değil, örgütün ve halkın ortak mücadelesinin sonucu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile girdiği ilk seçimde kazandığını söyleyen Özel, “Öyle ‘13 kere yarıştık, hep ben yendim’ diyen birisine, ‘Bir kere yarıştık, onda da ben yendim’ diyecek durumdayız” dedi.

CHP’nin seçilmiş kadrolarıyla halkla birlikte yürümeye devam edeceğini ifade eden Özel, “Bu yürüyüşün pusulası millettir, rotası iktidardır. Sokak sokak, meydan meydan büyümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

(EMK)