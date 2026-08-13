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YT: Yayın Tarihi: 13.08.2026 14:11 13 Ağustos 2026 14:11
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.08.2026 16:05 13 Ağustos 2026 16:05
Okuma Okuma:  2 dakika

Eğitim Sen: NATO tutukluları serbest bırakılsın

Ankara’daki NATO Zirvesi öncesi ve sonrasında düzenlenen operasyonlarda 225 kişi gözaltına alındı; 178 kişi tutuklandı, 34 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. Eğitim Sen, tutukluların serbest bırakılmasını, ev hapsi ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Eğitim Sen: NATO tutukluları serbest bırakılsın
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Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), 7-8 Temmuz 2026’da Ankara’da yapılan NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yayımladı.

“Savaş politikalarına itiraz suç değildir: Tutuklu öğrenciler ve tüm NATO tutukluları serbest bırakılsın” başlıklı açıklamada sendika, zirve öncesinde toplantı ve gösterilerin yasaklandığını, çok sayıda eve baskın düzenlendiğini ve yüzlerce kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 23 Haziran’da yürüttüğü operasyonlarda 225 kişi gözaltına alındı; 178 kişi tutuklandı, 34 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Eğitim Sen ayrıca Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) 12 Haziran-9 Temmuz arasında ülke genelinde en az 979 kişinin gözaltına alındığına ilişkin verisini paylaştı.

“Tutuklama fiilî cezaya dönüştürülüyor”

Eğitim Sen, operasyonların öğrenciler ve eğitim emekçileri üzerindeki sonuçlarına da değindi. Sendika, mahkemelerin bazı akademisyenleri bir süre cezaevinde tuttuktan sonra tahliye ettiğini, çok sayıda üniversite öğrencisinin ise hâlâ cezaevinde bulunduğunu hatırlattı.

Tutuklu öğrencilerin sendikaya gönderdiği mektuplara ve avukatların aktardığı bilgilere göre, kolluk ve savcılık öğrencilere 1 Mayıs’a, ODTÜ Devrim Yürüyüşü’ne, basın açıklamalarına ve çeşitli protestolara katılımlarını sordu.

Eğitim Sen, savcılığın henüz iddianameleri hazırlamamasına ve mahkemelerin tutukluluk itirazlarını reddetmesine işaret ederek, öğrencilerin aylarca cezaevinde kalma ihtimalinin “tutuklamayı fiilî cezaya dönüştürdüğünü” savundu.

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“Demokratik hakların kullanılması suç delili değildir”

Eğitim Sen, yetkililerin henüz gerçekleşmemiş bir eylemi ihtimal üzerinden suç konusu hâline getirmesine karşı çıktı.

Sendika, toplantı ve gösteri hakkını kullanmanın, basın açıklamalarına veya 1 Mayıs’a katılmanın ve savaş politikalarına karşı çıkmanın suç delili oluşturamayacağını kaydetti.

Eğitim Sen’e göre yetkililerin kişilerin dünya görüşünü, sendikal ve siyasal faaliyetlerini ya da katıldıkları yasal etkinlikleri tutuklama gerekçesine dönüştürmesi masumiyet karinesi ve suçun şahsiliği gibi temel hukuk ilkeleriyle bağdaşmıyor.

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Eğitim hakkı

Eğitim Sen, öğrencilerin cezaevinde tutulmasının kişi özgürlüğünün yanı sıra eğitim hakkını da doğrudan etkilediğini belirtti.

Cezaevinde geçirilen sürenin öğrencileri derslerinden, sınavlarından, bilimsel çalışmalarından ve üniversite yaşamından kopardığını söyleyen Eğitim Sen, henüz iddianamesi hazırlanmamış dosyalar nedeniyle öğrencilerin akademik geleceklerinin olumsuz etkilenmesini eleştirdi.

Üniversiteler sessizliğin dayatıldığı kışlalar, öğrenciler de iktidarın makbul gördüğü düşünceleri tekrarlamakla yükümlü kişiler değildir.

“Ev hapsi ve adli kontrol tedbirleri de kaldırılmalı”

Eğitim Sen, tutuklu öğrencilerle birlikte NATO Zirvesi gerekçesiyle cezaevinde bulunan herkesin serbest bırakılmasını istedi.

Sendika ayrıca mahkemelerin ev hapsi ve diğer adli kontrol tedbirlerini kaldırmasını; yetkililerin şafak baskınlarına, “önleyici tutuklama” uygulamalarına ve demokratik hakları suç delili olarak değerlendiren uygulamalara son vermesini talep etti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
NATO NATO 2026 Ankara Zirvesi Eğitim Sen
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