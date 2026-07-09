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YT: Yayın Tarihi: 09.07.2026 17:43 9 Temmuz 2026 17:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.07.2026 17:46 9 Temmuz 2026 17:46
Okuma Okuma:  1 dakika

Gazeteci Abbas Vural adli kontrol şartıyla serbest

NATO zirvesi öncesi evine yapılan baskınla gözaltına alınan vedört gün botunca gözaltında tutulan gazeteci Abbas Vural, “örgüt üyeliği”, “örgüt propagandası” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile suçlandı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazeteci Abbas Vural adli kontrol şartıyla serbest

Ankara’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesinde yapılan operasyonlar kapsamında gözaltıla alınan gazeteci Abbas Vural adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niha+ muhabirleri olan ve bianet’e de haber geçen Abbas Vural, “örgüt üyeliği”, “örgüt propagandası” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile suçlandı.

Dört günlük gözaltının ardından bugün Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından da adli kontrol talebiyle hakimliğe götürüldü.

Hakimlik, Vural’ı 15 günde bir imza atma şartı ve yurt dışı yasağı koyarak serbest bıraktı.

NATO Zirvesi öncesi operasyonlar

İstanbul merkezli operasyonlar, 5 Temmuz sabahı birçok ilde eş zamanlı ev baskınlarıyla başladı.

Operasyonlarda avukatların yanı sıra gazeteciler, öğrenciler, dernek üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de gözaltına alındı.

Soruşturmanın, “THKP/C DEV-YOL’un gençlik yapılanması” iddiasıyla yürütüldüğü açıklandı. Hak örgütleri ve meslek örgütleri ise operasyonların NATO Zirvesi öncesinde muhalifleri, gazetecileri ve hak savunucularını hedef aldığını belirterek gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterdi.

NATO zirvesi öncesi gazeteci, avukat, akademisyen, öğrenci, sendikacı ve aktivistlere yeni operasyonlar
NATO zirvesi öncesi gazeteci, avukat, akademisyen, öğrenci, sendikacı ve aktivistlere yeni operasyonlar
5 Temmuz 2026
Basın örgütlerinden gazetecilerin gözaltına alınmasına tepkiler
Basın örgütlerinden gazetecilerin gözaltına alınmasına tepkiler
5 Temmuz 2026

(HA)

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İstanbul
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