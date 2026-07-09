Ankara’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesinde yapılan operasyonlar kapsamında gözaltıla alınan gazeteci Abbas Vural adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niha+ muhabirleri olan ve bianet’e de haber geçen Abbas Vural, “örgüt üyeliği”, “örgüt propagandası” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile suçlandı.

Dört günlük gözaltının ardından bugün Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından da adli kontrol talebiyle hakimliğe götürüldü.

Hakimlik, Vural’ı 15 günde bir imza atma şartı ve yurt dışı yasağı koyarak serbest bıraktı.

NATO Zirvesi öncesi operasyonlar

İstanbul merkezli operasyonlar, 5 Temmuz sabahı birçok ilde eş zamanlı ev baskınlarıyla başladı.

Operasyonlarda avukatların yanı sıra gazeteciler, öğrenciler, dernek üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de gözaltına alındı.

Soruşturmanın, “THKP/C DEV-YOL’un gençlik yapılanması” iddiasıyla yürütüldüğü açıklandı. Hak örgütleri ve meslek örgütleri ise operasyonların NATO Zirvesi öncesinde muhalifleri, gazetecileri ve hak savunucularını hedef aldığını belirterek gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterdi.

NATO zirvesi öncesi gazeteci, avukat, akademisyen, öğrenci, sendikacı ve aktivistlere yeni operasyonlar

Basın örgütlerinden gazetecilerin gözaltına alınmasına tepkiler

(HA)