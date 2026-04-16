HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.04.2026 12:49 16 Nisan 2026 12:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.04.2026 12:52 16 Nisan 2026 12:52
Okuma Okuma:  2 dakika

İBB DAVASINDA 23. CELSE

İmamoğlu’ndan Maraş tepkisi: Canımız yanıyor

İmamoğlu, "Adı eğitim alanıdır, adı adalettir, adı ekonomidir. Gerçekten başımız sağ olsun, içim yanıyor. Dünden beri içim yanıyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davada, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 92’si tutuklu toplam 414 sanığın yargılanmasına 23. duruşma celsesiyle devam ediliyor.

İddianamenin kabulünün ardından başlayan yargılamada bugüne kadar 31 sanığın savunması alındı. Duruşmalar haftanın dört günü sürerken, önceki gün yapılan oturumda sanıklar, avukatlar, gazeteciler ve izleyiciler salonda yer aldı.

Duruşma, mahkeme heyetinin salona gelmesiyle başladı ve tutuklu sanıkların avukatlarının savunmalarıyla devam etti. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yakın koruması Mustafa Akın’ın avukatı Rabia Berfin İstek, gözaltı sürecine ve kamuoyunda yer alan bazı iddialara ilişkin savunma yaptı. İstek, “Kasadan 4 vida çıktı, takipsizlik kararı verildi”  dedi.

BirGün’den Kayahan Ayhan’ın haberine göre, duruşmanın başında Ekrem İmamoğlu Maraş'taki 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin konuştu. İmamoğlu şöyle dedi:

“Evlatlarımıza canımız yanıyor. İnanın çok acımız var. Öğretmenimize de… Başımız sağ olsun. Büyük acı yani. Büyük acı. Bunların her birisi fetret döneminin izleridir. Böyle ‘Bu siyasi değildir’ falan olmaz. Bu mücadelenin zaten bir zemini de budur. Adı eğitim alanıdır, adı adalettir, adı ekonomidir. Gerçekten başımız sağ olsun, içim yanıyor. Dünden beri içim yanıyor. Akşam detayları öğrenebildim. Hepimizin başı sağ olsun.”

EĞİTİME İKİ GÜN ARA VERİLDİ
(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB Davası ekrem imamoğlu maraş Okula saldırı İBB Ekrem İmamoğlu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
