İmamoğlu: Kendini yargıç zanneden Adalet Bakanı’na haddini bildirmek zorundasınız

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 77’si tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 36. celsesi İstanbul’da görülmeye devam ediyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki duruşma salonunda yapılan yargılamaya, görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ve kayınbiraderi Cevat Kaya’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda tutuklu sanık katıldı.

BirGün'den Kayhan Ayhan'ın haberine göre, duruşmada ayrıca tutuksuz sanıklar, avukatlar, CHP milletvekilleri ve sanık yakınları da izleyici olarak yer aldı.

“Casusluk” iddiasıyla tutuklu yargılandığı ayrı dosyada dün savunma yapan Ekrem İmamoğlu, İBB davasının bugünkü celsesine de katıldı. Salona girdiği sırada izleyicilerin İmamoğlu’nu ayakta alkışladığı görüldü.

Duruşmada ilk olarak Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketinde güvenlik müdürü olarak görev yapan Yener Torunler dinlendi.

Torunler ifadesinde CHP’ye ilişkin iddialara tepki göstererek şunları söyledi:

“Bu kişilerin çoğunun CHP ile ilgisi yok. Hatta CHP’li olmanın gerekleri vardır. Burada bazı insanlar CHP’li olmadıklarını özellikle söylüyorlar çünkü daha fazla ceza alacaklarından korkuyorlar. Bu bile demokratik siyasete zarar verir. Benim için CHP’li olmak bir övünçtür.”

Torunler, davanın siyasi bir operasyon olduğunu savunarak, “Bu süreç hayatım boyunca şahsıma yapılmış en hileli operasyonlardan biridir” dedi.

“Boğazımdan haram geçmedi”

Torunler, şirket hesaplarına ilişkin suçlamaları da reddetti:

“Benim mallarım bellidir. Bugüne kadar boğazımdan haram para geçmedi.”

MASAK raporuna dayandırılan para çekme iddialarına ilişkin ise bunun işin parçası olduğunu belirtti:

“Para çekme işlemleri görev tanımımın içindedir. Finans biriminden gelen bilgiler doğrultusunda yapılır. 41 milyon lira çekildiği iddiası yıllara yayılan işlemlerdir.”

“İBB borsası” iddiaları yeniden gündemde

Duruşmada “İBB Borsası” iddialarına ilişkin ifadeler de gündeme geldi.

Torunler, avukat Mehmet Yıldırım’ın kendisini yönlendirdiğini öne sürerek şöyle konuştu:

“Cem Çelik’in telefonunda savcıyla mesajlar gördüm. Mehmet Yıldırım bana ‘para verdiğini söylemezsen çıkamazsın’ dedi. Savcıyla görüştüğünü söyledi. İfade değiştirirsem serbest kalacağımı anlattı.”

Torunler ayrıca çocuklarına ilişkin olarak, “Çocuklarımın beni iftiracı olarak değil doğruyu söyleyen biri olarak bilmesini istiyorum” dedi.

İmamoğlu: Bu mahkeme etki altında

Ekrem İmamoğlu savunmasında Adalet Bakanlığı’nı hedef aldı:

“İmamoğlu, ise konuşmasında şunları söyledi:

"Sayın Bakan’ın bu mahkemeyi etki altında tuttuğunu düşünüyorum. İmamoğlu suç örgütü dedi, rüşvet ve suç ağı oluşturdular dedi. Televizyonda söyledi ya. Ben bu “rüşvet havuzu”, “yolsuzluk havuzu”, “asrın yolsuzluğu” gibi hususları aynen kendisine iade ediyorum. Şahsıma söyledi, ismimi kullandı Sayın Başkan. Siz bu mahkemeyi yönetiyorsunuz ve sizi etki altında tutmaya çalışan bir Adalet Bakanı’yla karşı karşıyasınız. Kendini yargıç zanneden Adalet Bakanı’na haddini bildirmek zorundasınız. Türkiye’nin beka sorunu hâline gelen bu Bakan hakkında Sayın Cumhurbaşkanı’nı ve Sayın Devlet Bahçeli’yi de buradan uyarıyorum."

İmamoğlu, tanığa yönelttiği sorularda market kartlarına ilişkin iddiaları gündeme getirdi.

İmamoğlu: “Bu kartlar nerede kullanıldı?”

Yener Torunler: “Kamu kurumlarına, belediyelere ve AK Parti teşkilatına da verildi.”

İmamoğlu’nun “CHP’ye verdiniz mi?” sorusuna tanık, “Keşke verseydik ama vermedik” yanıtını verdi.

Yemek kartları

Ekrem İmamoğlu, Murat Gülibrahimoğlu'nun çalışanı Yener Torunler'e sorular yöneltti.

İmamoğlu: Vergi inceleme raporunda 44 milyon liraya yakın market kartı alışverişi görüyorum. Savcı suç isnadına dönüştürüyor. Birçok arkadaşım savunma yapmak zorunda kaldı. Bu kartlar nerede kullandı?

Yener Torunler: Kamu kurumlarına, belediyeye ve AKP teşkilatına da verirdik.

İmamoğlu: AK Parti derken kurum olarak söyleyebilir misiniz?

Torunler: Valiliğe verirdik. Valilik fakirlere dağıttı diye biliyorum. AK Parti il teşkilatına da verirdik.

İmamoğlu: CHP'ye verdiniz mi?

Torunler: Gönlümden geçmiyor değildi. Keşke de verseydik. Ama vermedik.

Öte yandan dün görülen duruşmada, tutuklu sanık İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın savunması alındı. Alpay'ın avukatının da savunmasını bitirmesiyle duruşmada toplam 46 sanığın savunmasını tamamlanmış oldu.

33 kişi tahliye edilmişti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Mahkeme heyeti geçtiğimiz celselerde, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli, İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz , reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, Beyoğlu dosyasından tutuklu İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, İş İnsanı Harun Cengiz Beğenmez ve İş insanı Mehmet Kaya'nın tahliyesine karar verildi.

