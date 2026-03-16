HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.03.2026 08:02 16 Mart 2026 08:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.03.2026 11:47 16 Mart 2026 11:47
Okuma Okuma:  3 dakika

İBB davası 5.gün: 7 dakika sürdü, sözlü tartışma sonrası duruşma yarına ertelendi

Bugünkü duruşmada Polat’ın avukatları savunmalarını sürdürecek. Mahkemenin hazırladığı sanık savunma listesine göre duruşma, iddianamede Ağaç AŞ’ye yönelik iddialar kapsamında tutuklu Ağaç AŞ çalışanı Fatih Yağcı ile iş insanları Ali Üner ve Evren Şirolu’nun savunmalarıyla devam edecek.

Evrim Kepenek

Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik mali soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan davanın beşinci celsesi bugün Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu’nda görülüyor.

10.17: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan salona alkışlarla geldi. Aileler, tutuklularla selamlaşıyor. Alkışlar var.

10.17: Ekrem İmamoğlu "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı ile salona getirildi. Alkışlandı. Ailelerden biri her şey çok güzel olacak" diye seslendi.

10.40: Mahkeme heyeti, aynı zamanda avukat olan CHP milletvekili Taşkın Özer’i oturduğu yerden kaldırarak izleyici bölümüne almak istedi.

Heyet başkanı ise, “Her gün sabaha benzer bir sorunla başlıyoruz. Burayı her gün krizle yönetemeyiz.” dedi.

Duruşmayı erteledi.

Tanal: Hukuku uygulayın

Ayrıca turkuaz kartı olmayan gazeteciler ilk önce duruşma salonuna alınmadı. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) kartının da geçersiz olduğu söylendi. Basın ve jandarma arasında kısa süreli tartışma çıktı.

Mahmut Tanal şu açıklamayı yaptı, karara tepki gösterdi. Mahkemenin yasalara uyması gerektiğini söyledi.

Detay bilgi

Davada, aralarında seçilmiş İBB başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu 402 sanık yargılanıyor.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü görülen son duruşmada, tutuklu bulunan ve etkin pişmanlık kapsamındaki ifadeleri yeterli görülmeyen İBB’ye bağlı Ağaç AŞ’nin satın alma müdürü Ümit Polat savunma yaptı. Polat’ın savunmasının ardından mahkeme heyeti, Polat’ın avukatlarının savunmalarıyla devam etmek üzere duruşmaya ara verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kronolojisi
8 Mart 2026

Aranın ardından mahkeme başkanı gazetecileri salonun sesi net duyulmayan “kör nokta” bölümüne almak istedi. Gazeteciler bu karara tepki gösterdi. Mahkeme başkanı “Duruşma düzenini sağlayamıyorum” diyerek duruşmayı bugün (16 Mart 2026 Pazartesi) yapılmak üzere erteledi.

Bugünkü duruşmada Polat’ın avukatları savunmalarını sürdürecek. Mahkemenin hazırladığı sanık savunma listesine göre duruşma, iddianamede Ağaç AŞ’ye yönelik iddialar kapsamında tutuklu Ağaç AŞ çalışanı Fatih Yağcı ile iş insanları Ali Üner ve Evren Şirolu’nun savunmalarıyla devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası bu hafta arife günü olan 19 Mart’a kadar sürecek. Savunma listesinde 12. sırada yer alan Resul Emrah Şahan ile 13. sırada bulunan Mehmet Murat Çalık’ın da bu hafta savunma yapması bekleniyor.

Avukat Aynur Tuncel Yazgan, İBB davasını anlattı: Sanıklar insan onuruna aykırı uygulamalara maruz kalıyor
Avukat Aynur Tuncel Yazgan, İBB davasını anlattı: Sanıklar insan onuruna aykırı uygulamalara maruz kalıyor
13 Mart 2026
İBB davası: 9-12 Mart’ta ne oldu?
İBB davası: 9-12 Mart’ta ne oldu?
15 Mart 2026

(EMK)

İstanbul
İBB Davası Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak Ekrem İmamoglu ekrem imamoğlu
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

diğer yazıları
ENGELLİ KADINLAR VE FEMİNİST MÜCADELE-2
Emine: Biz buradayız ve bu mücadelenin öznesiyiz
Bugün 08:00
Emine: Biz buradayız ve bu mücadelenin öznesiyiz
ENGELLİ KADINLAR VE FEMİNİST MÜCADELE-1
Gül Çandır Saç: Sağlamcılık feminizmin de yüzleşmesi gereken bir ayrımcılık
15 Mart 2026
Gül Çandır Saç: Sağlamcılık feminizmin de yüzleşmesi gereken bir ayrımcılık
İBB DAVASINDA DÖRDÜNCÜ GÜN
Mahkeme başkanı, gazetecilerin yerini değiştirmek istedi, gazeteciler çıkmayınca duruşmayı erteledi
12 Mart 2026
Mahkeme başkanı, gazetecilerin yerini değiştirmek istedi, gazeteciler çıkmayınca duruşmayı erteledi
Özel, bianet’e konuştu: 18’i 19’a bağlayan gece Saraçhane’deyiz
12 Mart 2026
Özel, bianet’e konuştu: 18’i 19’a bağlayan gece Saraçhane’deyiz
Cezaevinde bile dayanışmadan vazgeçmedi: Iraz Bayrak en çok denizi özledi
11 Mart 2026
Cezaevinde bile dayanışmadan vazgeçmedi: Iraz Bayrak en çok denizi özledi
Sayfa Başına Git