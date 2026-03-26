İBB davası 11. gün: Tahliye talepleri 2 Nisan'da alınacak

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yargılandığı İBB Davası sürüyor. Davada 107’si tutuklu toplam 402 kişi yargılanıyor. Duruşmayı bazı CHP milletvekilleri ile tutuklu sanıkların yakınları izledi.

BirGün'den Kayahan Ayhan'ın haberine göre, tutuklu sanıklar alkışlar eşliğinde salona getirildi. Öncesinde basın mensuplarının kartları tek tek kontrol edildi.

BASINA YİNE ENGEL!



İBB Davası'nda dün sahte basın kartıyla yakalanan kişinin ardından bugün basın mensuplarına tek tek İletişim Başkanlığı tarafından verilen turkuaz kartı kontrolü yapılıyor. Salona girişte QR kontrolü ile kullanımda olmayan kartlar da alınmıyor. #İBBDavası — Kayhan AYHAN (@kayhanayhann) March 26, 2026

Davanın 11. gününde, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık savunmasını tamamladıktan sonra hâkim, savcı ve avukatların sorularını yanıtladı.

Çalık’ın avukatı Fatih Selami Mahmutoğlu, müvekkilinin bir yıldır tutuklu olduğunu vurguladı. İddianamenin iade edilmesi gerektiğini söyledi ve sürecin hukuka uygun yürütülmediğini savundu. Mahmutoğlu ayrıca, müvekkilinin avukatı olmadan savunma verdiğini ve bunun Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olduğunu söyledi.

İmamoğlu’ndan Çalık’a sorular

Duruşmada Ekrem İmamoğlu, önceki gün yaklaşık beş saat savunma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’a sorular yöneltti. İmamoğlu, iddianamede yer alan “özel vasıflı üye” tanımına tepki göstererek, birlikte çalıştığı kişilerin suç örgütü üyesi gibi gösterildiğini söyledi.

İmamoğlu, 2018 Aralık ayında İBB başkan adaylığının kesinleşmesinin ardından Murat Çalık’a Beylikdüzü Belediye Başkan adaylığı teklif ettiğini hatırlatarak, aday belirleme ve meclis üyesi listeleri sürecinde herhangi bir yönlendirmede bulunup bulunmadığını sordu.

Murat Çalık ise İmamoğlu’nun kendisine herhangi bir baskı yapmadığını, meclis üyeleri konusunda da bir öneride bulunmadığını belirtti. Çalık, “Sizin döneminizde çok sevdiğiniz bazı isimleri bile liste dışında bırakmışımdır, siz de neden diye sormadınız” dedi.

İmamoğlu, iddianamede kendisinin 2014 yılında bir suç örgütü kurarak önce Beylikdüzü’nü, ardından İstanbul’u ve sonrasında Türkiye’yi ele geçirmeyi amaçladığının öne sürüldüğünü belirterek, bu tanımın akıl dışı olduğunu savundu. Savcılığın beyanlara dayanarak hareket ettiğini ve ortaya “uydurma bir iftiraname” çıktığını söyledi.

Beylikdüzü’ndeki seçim sonuçlarına da değinen İmamoğlu, 2009’da yüzde 30 oy alan partinin 2014’te yüzde 51, 2019’da yüzde 54, 2024’te ise yüzde 60’a ulaştığını ifade etti. Bu tabloyu “suç örgütü” ile değil, “örgütlü siyasi çalışma” ile açıkladı.

Mahkeme heyetine de seslenen İmamoğlu, süreçte savcılık ve başka makamların müdahaleleriyle karşılaştıklarını öne sürdü. Yargılamanın hukuksuzluklarla yürütüldüğünü savunan İmamoğlu, davanın aynı zamanda bir demokrasi mücadelesine dönüştüğünü söyledi.

Duruşmada, İBB Spor Müdürü Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş’in de savunması alındı. Hakkındaki suçlamaların “etkin pişmanlık” kapsamında verilen ifadelere dayandığını söyleyen Keleş, somut delil bulunmadığını belirterek tahliyesini talep etti.

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar da savunmasında, tüm ihalelerin usule uygun biçimde yapıldığını söyledi ve hakkındaki suçlamaları reddetti. İmamoğlu’nun sorularını yanıtlayan Avşar, işe alım ve ihale süreçlerinde herhangi bir baskıyla karşılaşmadıklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, duruşmanın 30 Mart’ta savunmalarla devam etmesine karar verdi. Tahliye taleplerinin ise 2 Nisan’da değerlendirileceği bilgisi paylaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddialarıyla yürüttüğü soruşturma sonrası hazırlanan iddianame yaklaşık 3 bin 740 sayfadan oluşuyor. İddianame, Akın Gürlek’in başsavcı olduğu dönemde hazırlandı. Dosyada İmamoğlu dahil 402 sanık var. 105’i tutuklu. İddianamede İmamoğlu “örgüt kurucusu/lideri” olarak nitelendiriliyor. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren "sistem" kurarak, bu sistem sayesinde, önce İstanbul Belediye Başkanı seçildiği, ardından CHP'yi ele geçirdiği, ardından da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak fon oluşturduğu iddia ediliyor. Ayrıca “Örgüt yöneticisi” suçlamasıyla adı geçenler arasında Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün bulunuyor. Dosyada çok sayıda İBB çalışanı, iştirak yöneticisi ve iş insanı da sanık. İddianamede İmamoğlu hakkında 142 ayrı eylemden 828 ila 2 bin 352 yıla kadar hapis isteniyor.

