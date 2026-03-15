İBB davası: 9-12 Mart’ta ne oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ve kamuoyunda “İBB davası” olarak bilinen geniş kapsamlı yargılamanın ilk duruşması 9 Mart 2026’da Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde başladı.

İBB davasının ilk gününden notlar

Dört gün süren ilk duruşma haftasında usul tartışmaları, savunma talepleri ve mahkeme ile sanıklar arasında yaşanan gerginlikler öne çıktı.

Davada toplam 402 kişi sanık olarak yargılanıyor. Sanıklar arasında belediye bürokratları, belediyeye bağlı şirket yöneticileri, bazı danışmanlar ve kamuoyunda bilinen bazı gazeteciler bulunuyor.

İstanbul Barosu’ndan İBB Davası raporu: Ciddi ihlaller tespit edildi

Dava kapsamında yaklaşık 105–107 kişinin tutuklu olduğu, bazı sanıkların adli kontrolle serbest olduğu ve bir kısmı hakkında da yakalama kararı bulunduğu belirtiliyor. Sanıklar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'nin önemli bürokraları, Resul Emrah Şahan (Şişli Beldiye Başkanı, yerine kayyım atandı) Mehmet Murat Çalık (Büyükçekmece Belediye Başkanı/kanser tedavisi görüyor) da yer alıyor.

İddianamede neler var?

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin yaklaşık 3.700–3.900 sayfa olduğu aktarılıyor. İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi içinde bir “suç örgütü” kurulduğu ve bu yapı üzerinden bazı belediye işlemlerinin yürütüldüğü iddia ediliyor.

Savcılığın yönelttiği başlıca suçlamalar şöyle:

suç örgütü kurmak ve yönetmek

örgüt üyeliği

ihaleye fesat karıştırma

rüşvet almak ve vermek

kamu kaynaklarının usulsüz kullanılması

İddianamede belediye yönetimi içinde hiyerarşik bir yapı kurulduğu ileri sürülürken, bazı belediye yöneticileri ve çalışanlarının bu yapının yöneticisi ya da üyesi olduğu iddia ediliyor. Savcılık ayrıca bazı belediye ihaleleri ve belediyeye bağlı şirketlerin faaliyetlerinin bu yapı kapsamında yürütüldüğünü öne sürüyor.

İstenen cezalar

İddianameye göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çok sayıda suçlama yöneltiliyor. Savcılık, İmamoğlu için 849 yıldan 2430 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

İddianamede bazı belediye yöneticileri de örgüt yöneticisi olarak gösteriliyor ve farklı suçlamalarla yargılanmaları isteniyor.

Duruşmanın ilk günlerinde neler yaşandı?

9 Mart’ta başlayan ilk duruşmada savunma avukatları mahkeme heyetine yönelik reddi hâkim talebinde bulundu. Mahkeme talebi gerekçesiz bir şekilde reddetti.

Duruşmanın ilk gününde salonda zaman zaman gerginlik yaşandı. Savunma tarafı söz almak isterken mahkeme başkanıyla tartışmalar yaşandı. Bazı haberlerde İmamoğlu’nun duruşma sırasında yaşanan tartışma nedeniyle kısa süreliğine salondan çıkarıldığı aktarıldı.

İlk dört gün boyunca duruşmaların önemli bölümü usule ilişkin tartışmalarla geçti. Savunma tarafı dosyanın ayrılması, ek süre verilmesi ve bazı usul taleplerini gündeme getirdi. Mahkeme ise bu taleplerin önemli kısmını reddetti.

Mahkeme heyeti davanın dördüncü günü (12 Mart 2026 Perşembe) davayı takip eden gazetecilerin yerlerini değiştirmek istedi. Gazeteciler bu talebi kabul etmeyince duruşmayı 16 Mart Pazartesi gününe ertelendi.

İlk savunmalar

Duruşmanın ilk günlerinde bazı sanıkların savunmaları alınmaya başlandı. İlk savunma yapan isimlerden biri eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu oldu.

İBB DAVASI'NDA 2. GÜN Aykut Erdoğdu savunma yaptı: Kanun önünde eşitlik yok

İBB DAVASI Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının tam metni

Erdoğdu, hakkındaki suçlamaların büyük ölçüde tanık ifadeleri ve teknik kayıtlara dayandığını belirterek iddiaları reddetti. Savunmasında şöyle dedi:

“Ben para taşımadım, çanta almadım. Böyle bir iddianız varsa bana somut bir delil gösterin.”

Erdoğdu, suçlamaların dayandırıldığı unsurların bir tanık ifadesi, başka bir kişinin beyanı, baz kayıtları ve bir banka işleminden ibaret olduğunu söyledi. Yargı sürecini de eleştiren Erdoğdu, “Kanun önünde eşitlik yok” diyerek davanın siyasi bir yönü olduğunu savundu. Erdoğdu ayrıca yaklaşık on aydır tutuklu bulunduğunu hatırlatarak tahliyesini talep etti.

Diğer sanıkların savunmaları

Duruşmada savunma yapan isimler arasında Sırrı Küçük de yer aldı. Davanın dördüncü gününde ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan isimlerden Ümit Polat’ın savunma yaptı. İddiaları reddetti. Çelişkili beyanları öne çıktı.

İmamoğlu henüz savunma yapmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise duruşma sırasında birkaç kez söz almasına rağmen henüz esas savunmasını yapmadı. Mahkeme tarafından belirlenen savunma sıralamasında İmamoğlu’nun daha sonraki aşamalarda savunma yapacağı belirtiliyor.

Duruşma sırasında söz alan İmamoğlu, yargılama sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu ve davanın siyasi niteliğine dikkat çekti. Savunmasını daha sonra ayrıntılı biçimde yapacağını ifade etti.

Savunmanın temel tezleri

Sanıklar ve avukatları davanın siyasi nitelikli olduğunu savunuyor. Savunma tarafına göre iddianamede yer alan birçok suçlama, belediyenin normal idari faaliyetleri ve ihaleleriyle ilgili işlemlerden oluşuyor.

Avukatlar ayrıca dosyada gizli tanık ifadeleri, bazı medya haberleri ve yorum niteliğindeki raporların delil olarak kullanıldığını ve bunun hukuka aykırı olduğunu ileri sürüyor.

Tartışmalar

Dava, sanık sayısının büyüklüğü ve siyasi etkileri nedeniyle Türkiye’de son yılların en büyük siyasi davalarından biri olarak değerlendiriliyor. Duruşmaların Silivri’de görülmesi, yoğun güvenlik önlemleri ve çevrede getirilen eylem yasakları da tartışma konusu oldu.

Mahkemenin ilk duruşma haftasının ardınından 16 Mart'ta devam edecek. Mahkeme heyetinin belirlediği sıraya göre bazı sanıkların savunmaları alınacak.

Özel: Ekrem Bey’den korkuyorlarsa ev hapsi versinler

Özel, bianet’e konuştu: 18’i 19’a bağlayan gece Saraçhane’deyiz

(EMK)