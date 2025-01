Hrant Dînk hat bibîranîn

Nivîskar Takuhî Tovmasyanê di bîranînê de axivî û got, "Li naverasta Stenbolê li pêş çavên me hemûyan rojnamegerekî Ermenî qetil kirin. Sûcê wî eşkere bû: Ji mirovan hes dikir, ji demokrasî û mafên mirovan hez dikir, ji azadiya derbirînê bawer dikir û ew jî têr nekir ji bo her du gelan aştî diparast.”