ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
Yayın Tarihi: 17 Nisan 2025 14:00
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2025 14:00
2 dk Okuma

Ahmet Yıldız’a 41'inci duruşmada da adalet yok

Avukat Yağmur Birdal: “Ahmet Yıldız davası bizler için açık bir yara ve adalet yerini bulana kadar da kapanmayacak.”

Tuğçe Yılmaz
KUBi Kurdî Bixwînin
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ahmet Yıldız’a 41'inci duruşmada da adalet yok
Fotoğraf: Ahmet Yıldız / Facebook

Homofobik nefret cinayeti sonucu 2008 yılında hayatını kaybeden Ahmet Yıldız'ın ölümüne ilişkin davanın 41. duruşması bugün saat 12.00’da İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Eşcinsel olduğu Ahmet Yıldız'ı öldüren baba Yahya Yıldız, "tasarlayarak alt soya karşı kasten insan öldürme", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanıyor. 17’nci yılına giren davada onlarca hakim ve savcı değişmesine rağmen Ahmet Yıldız’ın katili/katilleri bulunamadı. Firari baba Yahya Yıldız, davanın soruşturma aşamasında Zaxo’da görüldü.

Bugünkü duruşmaya Hevî LGBTİ+ Derneği'nin avukatlarından Yağmur Birdal’ın yanı sıra LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Lambdaistanbul ve Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) katıldı.

Mahkeme, davanın 41. celsesinde, Yıldız’ın anne ve kız kardeşinin telefonlarının dinlenmesi talebini reddetti ve sanık Yahya Yıldız hakkında daha önce çıkarılan yakalama emrinin devamına karar verdi.

Davanın 42. duruşması 25 Aralık 2025, saat 11.35’e bırakıldı.

“Devlet adım atmadı”

Bugünkü duruşma ve dava süreciyle ilgili bianet’e konuşan Avukat Yağmur Birdal, şöyle dedi:

“Mahkeme, katılan tarafın daha önce sunduğu tahkikat taleplerini yeniden değerlendirmeye gerek görmeyerek tüm taleplerimizi reddetti. Bugün yine kısacık süren duruşmada mahkeme başkanıyla zaman zaman tansiyon yükseldi, çünkü bu dosyada fail bir gün bile ceza almadı. 

“Failin nerede olduğuna dair bugüne dek bize bir yanıt verilmedi. Ailenin diğer üyeleri dinlenmedi. Yahya Yıldız'ın kırmızı bültenle arandığı söyleniyor; ama ortada buna dair de bir gelişme yok. Fail şu an 65 yaşında ve hâlâ serbest. Oysaki Ahmet Yıldız davası, Türkiye’de LGBTİ+’lara yönelik sistematik şiddetin çarpıcı bir örneği.

“Hükümet her fırsatta 'ailenin kutsallığını' öne çıkarıyor. Ama bu ülkede bir LGBTİ+, ailesi tarafından öldürüldü ve devlet, olayın aydınlatılması için tek bir adım dahi atmadı. Bu cezasızlık tesadüf değil, LGBTİ+fobik politikaların bir yansıması. Ancak Ahmet Yıldız davası bizler için açık bir yara ve adalet yerini bulana kadar da kapanmayacak.”

Ne olmuştu?

26 yaşındaki Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Ahmet Yıldız, ailesine eşcinsel olduğunu açıklamasının ardından ölüm tehditleri almaya başlamış ve öldürülmesinden yaklaşık üç ay önce ailesi hakkında savcılığa suç duyurusu yapmıştı.

Ahmet Yıldız, 15 Temmuz 2008 tarihinde babası Yahya Yıldız tarafından ateşli silahla öldürüldü. Olay esnasında bir başka kişi de yaralandı. Naaşı ailesi tarafından alınmayınca Kimsesizler Mezarlığına defnedildi.

6 Ekim 2022'de görülen 36. duruşmada ilk kez LGBTİ+ derneklerinin tanık dinleme talebi kabul edildi.

Yaralanan kişinin şikâyetinin ardından 8 Eylül 2009'da başlayan dava süreci, 41 duruşma görülmesine rağmen sonuçlanmadı. 

2012'de hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan firari sanık Yahya Yıldız ise hâlâ bulunamadı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Ahmet Yıldız Ahmet Yıldız cinayeti yahya yıldız Yağmur Birdal
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından...

bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

Devamını Göster
ilgili haberler
LGBTİ+'lar, LGBTİ+ karşıtı mitingde Ahmet Yıldız için lokma dağıttı
15 Eylül 2024
/haber/lgbti-lar-lgbti-karsiti-mitingde-ahmet-yildiz-icin-lokma-dagitti-299699
Ahmet Yıldız’ı hatırla(t)mak
29 Haziran 2024
/yazi/ahmet-yildizi-hatirlatmak-296945
Bir sarmal: Ahmet Yıldız davası
13 Ocak 2024
/yazi/bir-sarmal-ahmet-yildiz-davasi-290496
Ahmet Yıldız davasında 15. yıl: Avukatların tüm talepleri reddedildi
11 Ocak 2024
/haber/ahmet-yildiz-davasinda-15-yil-avukatlarin-tum-talepleri-reddedildi-290444
Ahmet Yıldız ölmedi
8 Ekim 2022
/yazi/ahmet-yildiz-olmedi-268203
Şekirê Pembû: Ahmet Yıldız Anısına
13 Aralık 2017
/haber/sekire-pembu-ahmet-yildiz-anisina-192393
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
LGBTİ+'lar, LGBTİ+ karşıtı mitingde Ahmet Yıldız için lokma dağıttı
15 Eylül 2024
/haber/lgbti-lar-lgbti-karsiti-mitingde-ahmet-yildiz-icin-lokma-dagitti-299699
Ahmet Yıldız’ı hatırla(t)mak
29 Haziran 2024
/yazi/ahmet-yildizi-hatirlatmak-296945
Bir sarmal: Ahmet Yıldız davası
13 Ocak 2024
/yazi/bir-sarmal-ahmet-yildiz-davasi-290496
Ahmet Yıldız davasında 15. yıl: Avukatların tüm talepleri reddedildi
11 Ocak 2024
/haber/ahmet-yildiz-davasinda-15-yil-avukatlarin-tum-talepleri-reddedildi-290444
Ahmet Yıldız ölmedi
8 Ekim 2022
/yazi/ahmet-yildiz-olmedi-268203
Şekirê Pembû: Ahmet Yıldız Anısına
13 Aralık 2017
/haber/sekire-pembu-ahmet-yildiz-anisina-192393
diğer yazıları
TUTUKLU GAZETECİ YILDIZ TAR İLE SÖYLEŞİ
"Geldiler, aldılar, tutukladılar; süreç bundan ibaret"
14 Nisan 2025
"Geldiler, aldılar, tutukladılar; süreç bundan ibaret"
YÖNETMEN ALİ KEMAL ÇINAR İLE SÖYLEŞİ
“Festivalde 'Bakur' sansürlendikten sonra sansür, adım adım her yere bulaştı”
12 Nisan 2025
“Festivalde 'Bakur' sansürlendikten sonra sansür, adım adım her yere bulaştı”
DEM PARTİ SÖZCÜSÜ AYŞEGÜL DOĞAN
“AKPM, Türkiye'deki anti-demokratik uygulamalarla ilgili somut adım atmalı"
10 Nisan 2025
“AKPM, Türkiye'deki anti-demokratik uygulamalarla ilgili somut adım atmalı"
1947 zeytinyağları
3 Nisan 2025
1947 zeytinyağları
İSTANBUL FİLM FESTİVALİ
İKSV sansür iddiasını reddetti, LGBTİ+'lar 'boykota devam' dedi
27 Mart 2025
İKSV sansür iddiasını reddetti, LGBTİ+'lar 'boykota devam' dedi
Sayfa Başına Git