Ahmet Yıldız’a 41'inci duruşmada da adalet yok

Homofobik nefret cinayeti sonucu 2008 yılında hayatını kaybeden Ahmet Yıldız'ın ölümüne ilişkin davanın 41. duruşması bugün saat 12.00’da İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Eşcinsel olduğu Ahmet Yıldız'ı öldüren baba Yahya Yıldız, "tasarlayarak alt soya karşı kasten insan öldürme", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanıyor. 17’nci yılına giren davada onlarca hakim ve savcı değişmesine rağmen Ahmet Yıldız’ın katili/katilleri bulunamadı. Firari baba Yahya Yıldız, davanın soruşturma aşamasında Zaxo’da görüldü.

Bugünkü duruşmaya Hevî LGBTİ+ Derneği'nin avukatlarından Yağmur Birdal’ın yanı sıra LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Lambdaistanbul ve Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) katıldı.

Mahkeme, davanın 41. celsesinde, Yıldız’ın anne ve kız kardeşinin telefonlarının dinlenmesi talebini reddetti ve sanık Yahya Yıldız hakkında daha önce çıkarılan yakalama emrinin devamına karar verdi.

Davanın 42. duruşması 25 Aralık 2025, saat 11.35’e bırakıldı.

“Devlet adım atmadı”

Bugünkü duruşma ve dava süreciyle ilgili bianet’e konuşan Avukat Yağmur Birdal, şöyle dedi:

“Mahkeme, katılan tarafın daha önce sunduğu tahkikat taleplerini yeniden değerlendirmeye gerek görmeyerek tüm taleplerimizi reddetti. Bugün yine kısacık süren duruşmada mahkeme başkanıyla zaman zaman tansiyon yükseldi, çünkü bu dosyada fail bir gün bile ceza almadı.

“Failin nerede olduğuna dair bugüne dek bize bir yanıt verilmedi. Ailenin diğer üyeleri dinlenmedi. Yahya Yıldız'ın kırmızı bültenle arandığı söyleniyor; ama ortada buna dair de bir gelişme yok. Fail şu an 65 yaşında ve hâlâ serbest. Oysaki Ahmet Yıldız davası, Türkiye’de LGBTİ+’lara yönelik sistematik şiddetin çarpıcı bir örneği.

“Hükümet her fırsatta 'ailenin kutsallığını' öne çıkarıyor. Ama bu ülkede bir LGBTİ+, ailesi tarafından öldürüldü ve devlet, olayın aydınlatılması için tek bir adım dahi atmadı. Bu cezasızlık tesadüf değil, LGBTİ+fobik politikaların bir yansıması. Ancak Ahmet Yıldız davası bizler için açık bir yara ve adalet yerini bulana kadar da kapanmayacak.”