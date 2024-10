Li Gebzeyê qetlîama ajalan: Divê stargeha şaredariyê were girtin

Îro danê sibê li navçeya Gebzeya Kocaeliyê 43 ajalên ku di nav wan de çêlikê pisikê û cewrik jî hebûn bi derman hatin kuştin.

Mafparêza ajalan ya ku niha li cihê bûyerê ye bi bianetê re axivî û diyar kir ku xebatkarên Şaredariya Gebzeyê gotine ku "di çarçoveya qanûna nû de " wan ajal kuştine. Mafparêza ku li cihê bûyerê ye ragihand ku 30 kuçik û 13 pisik bi dermanê bi navê “Keta Control” hatine kuştin.

Xwebexşekî din jî diyar kir ku hemû ajal tenduristiya wab baş bû û ew her rojên Çarşemê xwarinê didin wan. Her weha wî xwebexşî got ku dema ew vê hefteyê çûye, piraniya ajalan li wir nebûne. Piştre xwebexşan rewşa ajalan merex kirine û li herêmê li ajalan geriyane. Piştre dîtine ku ajal hatine kuştin û xistine torbeyên çopê yên reş.

Seroka KOHAYDERê Çelîkkaya: Em ê gilî bikin

Seroka Komeleya Dostên Ajal û Xwezayê a Kocaeliyê (KOHAYDER) Semra Çelîkkayayê jî destnîşan kir ku wan her roj ajalên hatine qetilkirin yên ku di stargeha Şaredariya Gebzeyê de bûn, xwedî dikirin û ajalên ku hatin qetilkirin tu pirsgirêkên wan yên tenduristiyê nebû.

Çelîkkayayê diyar kir ku Şaredariya Gebzeyê her tim ajalan dikuje. Lê îro "li ser sûc" hatin girtin. Çelîkkayayê axaftina xwe wiha domand:

"Me torbe vekirin û dît ku hin ajal hê sax in û hinek jî li ber mirinê bûn. Dermanên ku di kuştina ajalan de bi kar anîne, li cihê bûyerê hîştine. Ev dermanên Anestezîk e û ajal hêdî hêdî û êş kişandine û mirine. Navenda Mafên Ajalan a Baroya Kocaeliyê jî îdia kir ku ajal nexweş bûne û derew kirine. Ji ber ku tenê bi vî awayî dikarin tiştekî veşêrin, em li benda dozgeriyê ne. Ji bo gilî bikin em li benda parêzerên xwe ne.

"Ji bo girtina vê sitargehê çi ji destê me bê em ê bikin. Heta hemû stargehên li Tirkiyeyê neyên girtin em ê têkoşîna xwe bidomînin. Vana nikarin vî karî bikin. Her roj li ber çavên me bi dehan ajal tên qetilkirin. Ji bo veterînerên berpirsiyar ji wezîfeyê bên girtin çi ji deste me were em ê bikin.”

Dermanê bi navê Keta-Control; Di her cûre neştergeriyên mezin û piçûk ên hesp, dewar, pez, kûçik û pisîkan de wekî anesteziyek gelemperî tê bikar anîn.

Têkildarî mijara kuştina ajalan me bi Şaredariya Gebzeyê re pêwendî li dar xist û şaredariyê got ku ew ji mijarê agahdar nîne. (TY/AY)