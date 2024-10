Dün, bugün ve yarın: İsrail'e kültürel boykot

29 Ağustos’ta başlayan ve 7 Eylül’de sona eren 81. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde ödül alan Amerikalı Yahudi yönetmen Sarah Friedland, İsrail’in saldırılarını kınadı ve Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi.

“Familiar Touch” filmiyle gelecek vadeden yönetmenlere verilen “Geleceğin Aslanı” ödülünü kazanan Friedland’ın, ödülünü alırken yaptığı konuşma salondan büyük alkış aldı. Friedland’ın konuşması şöyleydi:

“Bu ödülü İsrail’in Gazze’deki soykırımının 336. gününde ve Filistin işgalinin 76. gününde kabul ediyorum. Küresel sahnede İsrail’in dokunulmazlığını gidermek için çalıştığımız kurumsal platformları kullanmanın, yönetmenler olarak bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Filistin halkıyla ve özgürlük mücadeleleriyle dayanışma içindeyim.”

