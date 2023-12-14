İntifada Yayınları: Kıyıma karşı Filistin'i, sansüre karşı özgür düşünceyi savunuyoruz

Fransalı yayınevi Fayard, İsrailli tarihçi Prof. Ilan Pappe'nin 1948'de İsrail'in kuruluşu ile Filistinlilere yapılan katliamları konu aldığı "Filistin'de Etnik Temizlik" kitabını 7 Kasım 2023’te satıştan çekti.

Kitabın satışının durdurulması dün (13 Aralık) edebiyat dergisi Actualitte tarafından duyuruldu.

Kitabın Türkiye’deki yayıncısı İntifada Yayınları, konuyla ilgili bugün bir açıklama yayımlayarak “Bu kararı rastlantı saymak zor,” dedi.

Fransalı yayınevi 'Filistin'de Etnik Temizlik' kitabının satışını durdurdu

“İfade özgürlüğü yok ediliyor”

Yayınevinin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“7 Ekim’deki Aksa Tufanı harekâtını ana akımda yer bulmayan yönleriyle konu eden, İsrail devletinin tarihi ve doğası konusundaki resmi anlatıyı sorgulayan ya da sadece ölümler dursun diye Gazze’de ateşkes ilan edilmesini savunan akademisyenlerin üniversiteden uzaklaştırıldığı, sanatçı ve yazarların etkinliklerinin görüş açıklamaları nedeniyle engellendiği günlerde, Pappe’nin kitabının fiilen yasaklanması anlamına gelen bu kararı rastlantı saymak zor.

“Hele Fayard Yayınevinin bağlı olduğu Hachette yayın grubunu bir süre önce satın alan aşırı sağcı milyarder Vincent Bolloré’nin sahibi olduğu TV kanalları ve süreli yayınlarda, Gazze’ye yönelik İsrail bombardımanından ‘kültür savaşı’ olarak söz edildiğini düşününce.

“Filistin’de etnik temizlik iki aydır on binlerce ölüme yol açan yeni bir saldırıyla sürdürülürken, bomba düşmeyen ülkelerde de saldırganın dokunulmazlığı uğruna bilimsel araştırma, düşünce ve ifade özgürlüğü yok ediliyor.

“Kıyıma karşı Filistin'i, sansüre karşı özgür düşünceyi savunmak yayın çizgimizdir.”

Fayard, Actualitte’ye yaptığı açıklamada, yazarla imzalanan kitap sözleşmesinin 27 Şubat 2022'de sona erdiğini ve bu nedenle Kasım 2023’te kitabı dolaşımdan kaldırma kararı aldıklarını belirtti. Ancak kitabın satışının durdurulması, yazarla olan sözleşmenin bitiminden 22 ay sonra gerçekleşti. (TY)