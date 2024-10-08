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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 8 Ekim 2024 13:19
 ~ Son Güncelleme: 8 Ekim 2024 13:19
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Berlinale’den tartışmalı 7 Ekim paylaşımı

Berlin Film Festivali, Filistin-İsrail Savaşı’nın yıldönümünde yaptığı paylaşımda öldürülen Filistinlileri anmazken, sadece Hamas’ın rehin aldığı oyuncu David Cunio’dan bahsetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Berlinale’den tartışmalı 7 Ekim paylaşımı
Fotoğraf: Berlinale'nin resmi internet sitesi

Berlin Film Festivali (Berlinale) 7 Ekim’in (Filistin-İsrail Savaşı) yıldönümünde tartışmalı bir gönderi yayımladı.

Festivalin Instagram hesabından dün paylaşılan ve kullanıcı yorumlarına kapatılan gönderide şöyle dendi:

“Bu günlerde, Ortadoğu'daki birçok Berlinale yönetmeni ve meslektaşımızın ülkelerinde ve ülkelerine karşı yaşanan şiddete tanık oldukları ve bunu deneyimledikleri için yaşadıkları derin acı üzerine hayli düşünüyoruz.

“7 Ekim'in yıldönümünde, ‘Youth’ filmi ile Berlinale'de yer alan oyuncu David Cunio'yu anıyoruz. Cunio’nun Hamas tarafından rehin alınmasının üzerinden tam bir yıl geçti ve onun ailesiyle birlikte güvenle geri dönmesini umut ediyoruz. Kalbimiz yönetmenlerimizle ve memleketlerinde ve bölgede barış umudunu taşıyan Berlinale topluluğunun tüm üyeleriyle.”

Tepkiler

Berlinale'nin Instagram gönderisindeki yorumları kapattığı için açıklamayı X’den eleştiren bazı sinemacıların ve sinema eleştirmenlerinin yorumları şöyle:

Saeed Taji Farouky (Film yapımcısı): “Berlinale'nin 7 Ekim'in yıldönümünde bu kadar etik dışı bir paylaşımı yapması delice. Almanya'nın tam desteğiyle bir soykırım devam ederken bir film yapımcısının onuruna paylaşım yaptığınızı düşünün.”

Hind Mezaina (Oyuncu): “Berlinale'nin bugün hiçbir şey paylaşmaması bu genel ve boş açıklamadan çok daha iyi olurdu.”

Yusuf Ziya Gökçek (Sinema eleştirmeni): “Berlinale geçen sene tartışmaya açtırmadığı işgalde şimdi de açıktan taraf olmuş.”

Sezen Sayınalp (Sinema eleştirmeni): “Berlinale bu sene soykırıma karşı durmayı, ses çıkarmayı tek taraflı görüp, bu sesleri yaftalayıp kriminalize etmeye çalışmış, durduğu yeri göstermişti. Festival, soykırımın adını anmamayı sürdürüyor. Berlinale’nin artık sinema için önemli ve ciddiye alınacak bir tarafı kalmadı.”

Öykü Sofuoğlu (Sinema eleştirmeni): “B*rlinale, ideolojik, retoriksel ve dilbilgisel olarak en kötü haliyle.”

Ilgaz Gökırmaklı (Sinema eleştirmeni, gazeteci): “Almanya, savaşın ilk gününden beri Filistinli sesleri susturdu, sansür uyguladı, etkinlikleri iptal etti. Geçen seneki festival yönetimiyle de sınıfta kalan berlinale, artık prestijli bir film festivali değil, sansüre boyun eğmiş bir kırmızı halı etkinliği.”

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Instagram hesabı hacklenmişti

Bu seneki 74. Berlin Film Festivali İsrail protestolarının gölgesinde geçmiş ve festivalin Instagram hesabı 25 Şubat’ta hacklenmişti.

"Berlinale. panorama"dan yapılan açıklama ve paylaşılan görseller, tartışmaları ve festival yönetiminin savaşa dair tutumunu daha da görünür kılmıştı.

Festivalin Instagram hesabında “Nehirden denize özgür Filistin”, “Gazze'deki soykırımı durdurun”, “Soykırım, soykırımdır” sloganlarının yer aldığı görseller yayıldı ve söz konusu görseller kısa bir süre sonra silindi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı İsrail'e kültürel boykot Berlinale sansür ifade özgürlüğü Berlin Film Festivali
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