Moda tasarımcısı Alana Hadid, Filistinliler adına film şirketi kurdu

Filistinli-Amerikalı modeller Bella ve Gigi Hadid'in ablası da olan moda tasarımcısı Alana Hadid, "Watermelon Pictures" adındaki film şirketiyle yeni bir film yapım ve dağıtım şirketine liderlik edeceğini açıkladı.

Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamada, "yaratıcı direniş için çabalayan dışlanmış seslere" güvenli alan sağlamayı ve adaletsizliğe direnmeleri için izleyicilerin de bilinçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Hadid’in "Filistinlilere ait bağımsız film dağıtım, yapım ve finansman kuruluşu" olarak tanımladığı şirketin ilk projesi, "Walled Off" adlı bir belgesel olacak.

“Ayrım Duvarı”

Belgeselde, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yer alan ve iç tasarımının yanı sıra duvar resimlerinin dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy tarafından yapıldığı "Ayrım Duvarı" manzaralı Walled Off Hotel'in hikâyesi işlenecek.

Filistinli-Amerikalı film yapımcısı Vin Arfuso'nun yazıp yönettiği ve bölgede yaşayan Filistinlilerin hayatına ışık tutması planlanan belgeselin ortak yapımcılığını Hadidlerin erkek kardeşi Anwar Hadid üstlendi.

Belgeselin diğer yapımcıları arasında ise Nelson Mandela'nın torunu Kweku Mandela ve Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters yer alıyor.

Belgesel, 3 Mayıs'ta dijital yayınlanacak. (TY)