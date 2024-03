British Museum, İsrail'le işbirliği olan bp sponsorluğu nedeniyle protesto edildi

Londra'daki arkeoloji müzesi British Museum, İsrail'le Gazze açıklarında doğal gaz arama işbirliği yapan enerji şirketi bp ile ortaklığı nedeniyle dün (24 Mart) yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

"Filistin İçin Enerji Ambargosu" isimli grubun başlattığı eylemin ardından müze yönetimi ve polis, müzeyi ziyarete kapattı.

Eylemi müze girişinde devam ettiren grup, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, bp'nin, Filistin kara sularında, İsrail'le yaptığı işbirliği çerçevesinde doğal gaz aradığını belirtti.

WE HAVE SHUT THE MUSEUM DOWN!



If you won’t let people with a moral conscience protesting the genocide of over 32,000 Palestinians into the museum, no-one is coming in



We will keep shutting down the British Museum until they end their partnership with BP 📣 https://t.co/pUjKUcN3Zi pic.twitter.com/WvGDAwZwax