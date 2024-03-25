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Yayın Tarihi: 25 Mart 2024 10:45
 ~ Son Güncelleme: 25 Mart 2024 11:13
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British Museum, İsrail'le işbirliği olan bp sponsorluğu nedeniyle protesto edildi

Müze girişine asılan bir pankarta "bp sponsorluğunda=sömürgeci soykırım sponsorluğunda” yazıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
British Museum, İsrail'le işbirliği olan bp sponsorluğu nedeniyle protesto edildi
Fotoğraf: Filistin İçin Enerji Ambargosu X hesabı

Londra'daki arkeoloji müzesi British Museum, İsrail'le Gazze açıklarında doğal gaz arama işbirliği yapan enerji şirketi bp ile ortaklığı nedeniyle dün (24 Mart) yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

"Filistin İçin Enerji Ambargosu" isimli grubun başlattığı eylemin ardından müze yönetimi ve polis, müzeyi ziyarete kapattı.

Eylemi müze girişinde devam ettiren grup, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, bp'nin, Filistin kara sularında, İsrail'le yaptığı işbirliği çerçevesinde doğal gaz aradığını belirtti.

“Geri döneceğiz”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, şirketin başka bölgelerden elde ettiği petrolü de İsrail'e götürdüğü vurgulanan açıklamada, "Özgür Filistin Koalisyonunun eylem ayı kapsamında British Museum'un dışında toplandık ve müzenin bp'yle işbirliğini sona erdirmesini talep ettik," dendi. 

Müze ziyaretçileri ve bölgedekilerin de katılımıyla yaklaşık iki saat süren eylem, müzenin kapanış saatinde sona erdi.

Açıklama, "bp'yle işbirliği yaparsanız sizi kapatırız" ve "bp'yle işbirliği yaparsanız geri döneceğiz" sloganlarıyla son buldu.

Londra Metropolitan Polisi, eylem nedeniyle herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığını açıkladı.

bp, gelecek 10 yıl için müzenin renovasyon planlarına 50 milyon sterlinlik (yaklaşık 2 milyar lira) katkı sağlayacak. bp, ayrıca İsrail'in geçen ekimde Akdeniz'de gaz arama lisansı verdiği altı şirketten biri olarak sık sık protesto ediliyor. (TY)
militarizm Filistin-İsrail Savaşı Gazze İsrail'e kültürel boykot
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