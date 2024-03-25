British Museum, İsrail'le işbirliği olan bp sponsorluğu nedeniyle protesto edildi

Londra'daki arkeoloji müzesi British Museum, İsrail'le Gazze açıklarında doğal gaz arama işbirliği yapan enerji şirketi bp ile ortaklığı nedeniyle dün (24 Mart) yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

"Filistin İçin Enerji Ambargosu" isimli grubun başlattığı eylemin ardından müze yönetimi ve polis, müzeyi ziyarete kapattı.

Eylemi müze girişinde devam ettiren grup, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, bp'nin, Filistin kara sularında, İsrail'le yaptığı işbirliği çerçevesinde doğal gaz aradığını belirtti.

WE HAVE SHUT THE MUSEUM DOWN!



If you won’t let people with a moral conscience protesting the genocide of over 32,000 Palestinians into the museum, no-one is coming in



We will keep shutting down the British Museum until they end their partnership with BP 📣 https://t.co/pUjKUcN3Zi pic.twitter.com/WvGDAwZwax — Energy Embargo for Palestine Britain (@EEforpalestine) March 24, 2024

“Geri döneceğiz”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, şirketin başka bölgelerden elde ettiği petrolü de İsrail'e götürdüğü vurgulanan açıklamada, "Özgür Filistin Koalisyonunun eylem ayı kapsamında British Museum'un dışında toplandık ve müzenin bp'yle işbirliğini sona erdirmesini talep ettik," dendi.

Müze ziyaretçileri ve bölgedekilerin de katılımıyla yaklaşık iki saat süren eylem, müzenin kapanış saatinde sona erdi.

Açıklama, "bp'yle işbirliği yaparsanız sizi kapatırız" ve "bp'yle işbirliği yaparsanız geri döneceğiz" sloganlarıyla son buldu.

Londra Metropolitan Polisi, eylem nedeniyle herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığını açıkladı.

bp, gelecek 10 yıl için müzenin renovasyon planlarına 50 milyon sterlinlik (yaklaşık 2 milyar lira) katkı sağlayacak. bp, ayrıca İsrail'in geçen ekimde Akdeniz'de gaz arama lisansı verdiği altı şirketten biri olarak sık sık protesto ediliyor. (TY)