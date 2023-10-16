ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 16:30
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2023 16:34
3 dk Okuma

FRANKFURT KİTAP FUARI

Filistinli yazar Adania Shibli'ye uluslararası destek

Dünyanın farklı ülkelerinden onlarca yazar ve yayıncı, Filistinli yazar Adania Shibli'nin ödül törenini Filistin-İsrail savaşı nedeniyle iptal eden Frankfurt Kitap Fuarı'na tepki gösterdi: "Fuar, diyalog ve tartışmaların yapılabileceği özgür ve tarafsız bir forum olmalıdır."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/16/filistinli-yazar-adania-shibli-ye-uluslararasi-destek.jpg
Fotoğraf: MI/Adam Dwi

Uluslararası Bağımsız Yayıncılar Birliği'nin öncülük ettiği ortak bir metinde dünyanın farklı yerlerinden onlarca yayıncı, Filistinli roman ve deneme yazarı Adania Shibli'ye "Küçük Bir Ayrıntı" adlı romanı için ödül verilmesi planlanan törenin Filistin-İsrail savaşı nedeniyle iptal edilmesinin ardından Frankfurt Kitap Fuarı'nı tepki gösterdi.

İptal etme kararının kınandığı açıklamada fuarda Filistinli seslere diğer seslerle aynı "görünürlük ve saygının" gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Metnin imzacıları arasında İngiltere'den yayıncı Sebastian Budgen (Verso Books), Türkiye'den Müge Gürsoy Sökmen (Metis Yayınları), Hindistan'dan Indira Chandrasekhar (Tulika Books), Kanada'dan Amanda Crocker (Between the Lines), Mısır'dan Fatma el-Boudy (Elain Yayıncılık), Avustralya'dan Susan Hawthorne (Spinifex Press), Güney Afrika'dan Colleen Higgs (Modjaji Books), Almanya'dan Anahita Redisiu (Forough Verlag) ve Brezilya'dan Mariana Warth (Pallas Editora) da var.

Kitap ve edebiyatla mazlumlara ses olmak

Açıklamada, "Filistin topraklarında on yıllardır süren İsrail işgali ve yerleşimci sömürgeciliği, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik son saldırılarıyla yeni bir boyuta ulaştı" denilerek devam eden insani krizin ortasında, kitaplar ve edebiyat da dahil olmak üzere tüm ifade araçlarıyla mazlumlara ses vermenin önemi vurgulandı.

Dünyanın en büyük yıllık kitap fuarı olan Frankfurt Kitap Fuarı'nın "ironik bir şekilde" bunun tam tersini yaptığının altını çizildiği açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"'Tören, 'kitap fuarında Yahudi ve İsrailli sesleri özellikle görünür kılmak' ve 'İsrail'in yanında tam bir dayanışma içinde durmak' amacıyla tek taraflı olarak iptal edilmiştir. Bu tek taraflılık kabul edilemez, zira Frankfurt Kitap Fuarı şiddet içermeyen diyalog ve tartışmaların yapılabileceği özgür ve tarafsız bir forum olmalıdır."

Adania Shibli kimdir?
Adania Shibli kimdir?
16 Ekim 2023

Shibli için bir ortak mektup da 350 yazardan

The Guardian'ın haberine göre aralarında İrlandalı romancı Colm Tóibín, Pulitzer ödüllü Libyalı Hisham Matar, Pakistanlı romancı Kamila Shamsie ve İngiltereli tarihçi William Dalrymple'ın da olduğu 350'den fazla yazar da yayınladıkları ortak mektupta, fuarın organizatörü LitProm'a tepki göstererek fuarı Filistinli sesleri "susturmakla" suçladı.

Açık mektupta, türünün dünyadaki en büyük ticari fuarı olan Frankfurt kitap fuarının organizatörlerine, "Filistinli yazarların düşüncelerini, duygularını ve bu korkunç, acımasız zamanlarda edebiyat üzerine düşüncelerini paylaşmaları için alanlar yaratma sorumluluğu var, onları kapatma sorumluluğu değil" denildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

Arka plan

Zamanını Berlin ve Kudüs arasında geçiren Filistin doğumlu roman ve deneme yazarı Adania Shibli'nin 20 Ekim'de Afrika, Asya, Latin Amerika ya da Arap dünyasından kadın yazarlara verilen 2023 LiBeraturpreis Ödülü'nü alması bekleniyordu.

Fuarın organizatörü LitProm yaptığı ilk duyurusunda, ödülü erteleme adımını yazarla "ortak bir karar" olarak attığını ileri sürdü. Ancak Shibli'nin edebiyat ajansı Guardian'a yaptığı açıklamada kararın Shibli'nin rızasıyla alınmadığını ve tören düzenlenmiş olsaydı Shibli'nin bu "zalim ve acı dolu zamanlarda" edebiyatın rolü üzerine düşünmek için bu fırsatı değerlendireceğini söyledi.

"Küçük Bir Ayrıntı"

2023 LiBeraturpreis Ödülü'nü kazanan "Küçük Bir Ayrıntı" romanı, ABD'de Ulusal Kitap Ödülleri'nin yanı sıra Uluslararası Kitap Ödülleri'ne de aday gösterildi.

Can Yayınları tarafından Türkiye'de de yayınlanan roman, 1949'da Bedevi bir kızın İsrail ordusuna bağlı bir birlik tarafından cinsel istismara maruz kalıp öldürülmesinin gerçek hikayesi ile yıllar sonra Ramallah'ta bu suçu araştıran bir kadın gazetecinin kurgusal hikayesini yan yana getiriyor.

(NT)

Filistin-İsrail Savaşı düşünce ve ifade özgürlüğü Frankfurt Kitap Fuarı
ilgili haberler
Uluslararası Af Örgütü İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığına dair kanıtları paylaştı
15 Ekim 2023
/haber/uluslararasi-af-orgutu-israil-in-gazze-de-beyaz-fosfor-kullandigina-dair-kanitlari-paylasti-286339
İSRAİL'DEN SAVAŞ SUÇU
HRW: İsrail Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor bombası kullandı
13 Ekim 2023
/haber/hrw-israil-gazze-ve-lubnan-da-beyaz-fosfor-bombasi-kullandi-286260
Ehud Barak: Netanyahu ne halkın ne de ordunun güvenine sahip
Bugün 09:31
/haber/ehud-barak-netanyahu-ne-halkin-ne-de-ordunun-guvenine-sahip-286440
Ortadoğu'da savaş: Şiddete nasıl karşılık verilmeli?
Bugün 11:28
/haber/ortadogu-da-savas-siddete-nasil-karsilik-verilmeli-286458
BBC'nin haber dili tepki çekti: Gazze'de 'öldü', İsrail'de 'öldürüldü'
10 Ekim 2023
/haber/bbc-nin-haber-dili-tepki-cekti-gazze-de-oldu-israil-de-olduruldu-286104
BM: Gazze’deki hastanelerde yakıt bitiyor
16 Ekim 2023
/haber/bm-gazzedeki-hastanelerde-yakit-bitiyor-286368
İsrail'den aktivistler: Rehinelerin derhal takas edilmesi için harekete geçin
16 Ekim 2023
/haber/israil-den-aktivistler-rehinelerin-derhal-takas-edilmesi-icin-harekete-gecin-286407
New York Times: İsrail'in Gazze'ye kara harekatı ertelendi
15 Ekim 2023
/haber/new-york-times-israil-in-gazze-ye-kara-harekati-ertelendi-286333
Facebook’tan Filistinli haber sayfasına sansür
15 Ekim 2023
/haber/facebooktan-filistinli-haber-sayfasina-sansur-286336
Gazze ambargosu sürüyor: Bir milyon kişi yerinden edildi
16 Ekim 2023
/haber/gazze-ambargosu-suruyor-bir-milyon-kisi-yerinden-edildi-286392
ilgili haberler
Uluslararası Af Örgütü İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığına dair kanıtları paylaştı
15 Ekim 2023
/haber/uluslararasi-af-orgutu-israil-in-gazze-de-beyaz-fosfor-kullandigina-dair-kanitlari-paylasti-286339
İSRAİL'DEN SAVAŞ SUÇU
HRW: İsrail Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor bombası kullandı
13 Ekim 2023
/haber/hrw-israil-gazze-ve-lubnan-da-beyaz-fosfor-bombasi-kullandi-286260
Ehud Barak: Netanyahu ne halkın ne de ordunun güvenine sahip
Bugün 09:31
/haber/ehud-barak-netanyahu-ne-halkin-ne-de-ordunun-guvenine-sahip-286440
Ortadoğu'da savaş: Şiddete nasıl karşılık verilmeli?
Bugün 11:28
/haber/ortadogu-da-savas-siddete-nasil-karsilik-verilmeli-286458
BBC'nin haber dili tepki çekti: Gazze'de 'öldü', İsrail'de 'öldürüldü'
10 Ekim 2023
/haber/bbc-nin-haber-dili-tepki-cekti-gazze-de-oldu-israil-de-olduruldu-286104
BM: Gazze’deki hastanelerde yakıt bitiyor
16 Ekim 2023
/haber/bm-gazzedeki-hastanelerde-yakit-bitiyor-286368
İsrail'den aktivistler: Rehinelerin derhal takas edilmesi için harekete geçin
16 Ekim 2023
/haber/israil-den-aktivistler-rehinelerin-derhal-takas-edilmesi-icin-harekete-gecin-286407
New York Times: İsrail'in Gazze'ye kara harekatı ertelendi
15 Ekim 2023
/haber/new-york-times-israil-in-gazze-ye-kara-harekati-ertelendi-286333
Facebook’tan Filistinli haber sayfasına sansür
15 Ekim 2023
/haber/facebooktan-filistinli-haber-sayfasina-sansur-286336
Gazze ambargosu sürüyor: Bir milyon kişi yerinden edildi
16 Ekim 2023
/haber/gazze-ambargosu-suruyor-bir-milyon-kisi-yerinden-edildi-286392
Sayfa Başına Git