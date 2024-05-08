Mark Ruffalo: Filistinlilere "Çölde ya da evinizde ölün" deniyor

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, X hesabından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder'ın, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'nin Refah kentine ilişkin açıklamasını paylaştı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, film yıldızı, saldırılara yönelik yaptığı açıklamada, “Gazze'deki çocuklar ve Refah halkı için, toplama kamplarına götürülenler için umutsuzca yardım gerekiyor” dedi.

Ruffalo, "Bugün Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün'” şeklinde paylaşım yaptı.

İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu. (TK/AÖ)