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Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2024 17:28
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2024 17:31
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Mark Ruffalo: Filistinlilere "Çölde ya da evinizde ölün" deniyor

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, X hesabından yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösterirken Filistinliler için yardım çağrısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mark Ruffalo: Filistinlilere "Çölde ya da evinizde ölün" deniyor

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, X  hesabından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder'ın, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'nin Refah kentine ilişkin açıklamasını paylaştı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, film yıldızı, saldırılara yönelik yaptığı açıklamada, “Gazze'deki çocuklar ve Refah halkı için, toplama kamplarına götürülenler için umutsuzca yardım gerekiyor” dedi.

Ruffalo, "Bugün Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün'” şeklinde paylaşım yaptı.

İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu. (TK/AÖ) 

Mark Ruffalo unicef Filistin-İsrail Savaşı çocuk hakları
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