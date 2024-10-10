Ko Shin Moon, Zorlu PSM’de konser vermeyeceğini açıkladı

Fransız elektronik müzik ikilisi Axel Moon ve Nils Meisel tarafından kurulan Ko Shin Moon grubu, Filistin İçin Uluslararası Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi (BDS) - Türkiye’nin boykot çağrısıyla Zorlu PSM’de konser vermeyi reddettiğini duyurdu.

Grup, boykot kararlarıyla ilgili Instagram hesaplarından yaptıkları açıklamada şöyle dedi:

"Son zamanlarda İstanbul'da ne zaman konser vereceğimizi soran birçok mesaj aldık. Aslında Zorlu PSM'de çalmak üzere programlanmıştık. Ancak @bds.turkiye adresinden Zorlu’ya yapılan boykot çağrısından sonra Filistin halkıyla dayanışmak için orada çalmamaya karar verdik.

Ajansımız Mahalla ile konserimize ev sahipliği yapacak başka bir mekân bulmayı umuyorduk, ancak ne yazık ki bu sefer başaramadık. Bu kararımızda bize destek olan Türkiye'deki organizatöre şükranlarımızı sunmak isteriz.

Sanatçılar olarak, değerlerimizi savunmak ve geçtiğimiz yıl hayal bile edilemeyecek acılar yaşayan Filistinli ve Lübnanlı dostlarımızın yanında olmak zorundayız.

Güzel İstanbul'da çalmak için yakında tekrar gelmeyi umuyoruz. Sevgilerimizle."