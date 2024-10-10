Ko Shin Moon, Zorlu PSM’de konser vermeyeceğini açıkladı

Fransız elektronik müzik ikilisi Axel Moon ve Nils Meisel tarafından kurulan Ko Shin Moon grubu, Filistin İçin Uluslararası Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi (BDS) - Türkiye’nin boykot çağrısıyla Zorlu PSM’de konser vermeyi reddettiğini duyurdu.
Grup, boykot kararlarıyla ilgili Instagram hesaplarından yaptıkları açıklamada şöyle dedi:
"Son zamanlarda İstanbul'da ne zaman konser vereceğimizi soran birçok mesaj aldık. Aslında Zorlu PSM'de çalmak üzere programlanmıştık. Ancak @bds.turkiye adresinden Zorlu’ya yapılan boykot çağrısından sonra Filistin halkıyla dayanışmak için orada çalmamaya karar verdik.
Ajansımız Mahalla ile konserimize ev sahipliği yapacak başka bir mekân bulmayı umuyorduk, ancak ne yazık ki bu sefer başaramadık. Bu kararımızda bize destek olan Türkiye'deki organizatöre şükranlarımızı sunmak isteriz.
Sanatçılar olarak, değerlerimizi savunmak ve geçtiğimiz yıl hayal bile edilemeyecek acılar yaşayan Filistinli ve Lübnanlı dostlarımızın yanında olmak zorundayız.
Güzel İstanbul'da çalmak için yakında tekrar gelmeyi umuyoruz. Sevgilerimizle."
BDS Türkiye ise bugün sosyal medya hesabından açıklamada gruba teşekkür etti.
Filistinliler, Zorlu PSM’yi boykot etmeye çağırdı
BDS hakkında
BDS Türkiye, İsrail'in Filistin halkına yönelik politikalarına karşı küresel boykot, yatırımın geri çekilmesi ve yaptırım (BDS) hareketinin Türkiye'deki bir parçası. BDS hareketi, 2005 yılında Filistin sivil toplum örgütleri tarafından başlatıldı ve İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali, apartheid rejimi ve Filistin halkının haklarını ihlal eden uygulamalarına son vermek amacıyla kuruldu.
Hareket, İsrail’e karşı ekonomik, kültürel ve akademik boykot çağrısı yaparak Filistin halkının özgürlük, adalet ve eşitlik taleplerini desteklemeyi amaçlıyor. (TY)