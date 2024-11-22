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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 22 Kasım 2024 15:13
 ~ Son Güncelleme: 22 Kasım 2024 15:21
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"Filistin’de film yapmak imkânsız bir görev"

Filistinli sinemacılar, 12. Ajyal Film Festivali'nde Filistin'de film yapmanın zorluklarını ve devam eden mücadelelerini anlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Filistin’de film yapmak imkânsız bir görev"
"Jenin, Jenin" filminin yönetmeni Mohammad Bakri, Fotoğraf: Haaretz

Filistinli sinemacılar, Doha Film Enstitüsü tarafından düzenlenen 12. Ajyal Film Festivali kapsamında bugün Katar'da uluslararası medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıya katılan yönetmen ve oyuncular arasında Mohammad Bakri, Rashid Masharawi, Mohammed Almughanni, Laila Abbas ve Saleh Bakri gibi isimler yer aldı. Katılımcılar, Filistin’de sinema yapmanın güçlüklerini ve bu alanda verdikleri mücadeleyi paylaşarak, Filistinlilerin hikâyesinin dünya çapında duyurulması gerektiğini ifade etti.

Yönetmen Mohammad Bakri, İsrail’in Cenin mülteci kampında gerçekleştirdiği operasyon sırasında yaşananları belgelediği ve uluslararası alanda ödüller kazanan "Jenin, Jenin" (2002) filmiyle festivale katıldı.

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"Gazze'deki katliam canlı yayınlanıyor”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Bakri, Filistin'de bir film endüstrisi olmadığını; ancak bireysel çabalarla bu eksikliğin giderilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Filistin’de film yapmayı "imkânsız bir görev" olarak nitelendiren Bakri, buna rağmen bu alanda üretim yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Yönetmen Rashid Masharawi, Gazze'deki sinemacıların kısa filmlerinden oluşan "From Ground Zero" koleksiyonunun küratörlüğünü üstlenerek, Filistin’deki yaşananların uluslararası alanda daha görünür kılınması gerektiğini belirtti.

Masharawi "Gazze'deki katliam canlı yayınlanıyor; buna alışmamalıyız. İsrail işgali kadar Arap dünyasının sessizliği de bizi öldürüyor," diyerek bölgedeki durumun yalnızca politik değil, sanatsal bir mesele de olduğunu söyledi.

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"Filistin ülkesi fikrinin kendisi yok edildi”

Laila Abbas, Ramallah’ta çektiği ilk uzun metraj filmi "Thank You for Banking with Us" ile festivale katıldı. Abbas, siyasetten uzak bir hikâye yaratmanın Filistin bağlamında gerçeklikten kopmak anlamına geleceğini ifade ederek, hikâyelerinin İsrail tarafından işgal edilmesine izin vermemeye kararlı olduğunu söyledi.

Oyuncu Saleh Bakri ise sinemanın Filistinliler için yalnızca bir ifade aracı değil, hissettikleri çaresizlik hissine karşı da bir mücadele aracı olduğunu belirtti. Bakri "Filistin ülkesi fikrinin kendisi yok edildi. Eskiden Hayfa, sanatçılarla dolup taşardı; bugün ise izleyicilerimiz bile sinema salonlarına ulaşamıyor," diyerek sinemanın sosyal ve politik engellerle yüzleşmek zorunda olduğunu vurguladı.

12. Ajyal Film Festivali, Filistin sinemasını uluslararası alanda görünür kılma misyonunu taşırken, Filistin halkının sesini duyurmak ve dayanışmayı güçlendirmek için bir platform sunmaya devam ediyor.

Festival, yarın sona erecek. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı İsrail'e kültürel boykot filistin sineması
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