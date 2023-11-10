Uluslararası PEN'den İsrail'e: Ahed'i derhal serbest bırakın

Uluslararası PEN, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 6 Kasım'da gözaltına aldığı Filistinli aktivist ve yazar Ahed Tamimi için açıklama yaptı.

Kuruluşun internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Tamimi'nin İsrail güçlerinin "keyfi tutuklamalarının arttığı bir dönemde" gözaltına alındığına dikkat çekildi.

"Tamimi'nin nerede olduğunu açıklayın"

"Tamimi şu anda ailesine ya da avukatına erişimi olmaksızın gözaltında tutuluyor. İsrail ordusu ailesinin Tamimi'nin nerede olduğunu açıklama talebini reddetti, ancak Damun Cezaevi'nde tutuluyor olabileceği düşünülüyor."

"FİLİSTİNLİ CESUR KIZ" Gözaltına alınan Tamimi'nin annesi: Ahed'den çok Gazzeliler için kahroluyorum

Tamimi'nin gözaltına alınmasını kınayan Uluslararası PEN, "7 Ekim'den bu yana en az iki Filistinli tutuklunun ölümü de dahil olmak üzere, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik işkence ve kötü muameleye ilişkin çok sayıda raporun bulunduğu bir ortamda, Tamimi'nin güvenliği ve sağlığı konusunda endişe duymaktayız" dedi.

İsrail'i Tamimi'nin nerede olduğunu açıklamaya ve onu derhal/koşulsuz olarak serbest bırakmaya çağıran Uluslararası PEN, Filistinlilere yönelik keyfi gözaltı uygulamalarına son verilmesi ve serbest bırakılana kadar ailesi ve avukatlarıyla düzenli olarak görüşmesine izin verilmesini istedi.

Tamimi'nin babasına 'idari tutuklama' kararı

Tamimi'nin babası Basim Tamimi'nin 29 Ekim'de Ürdün'e giderken gözaltına alındığına ve bilinmeyen bir yere götürüldüğüne dikkat çeken Uluslararası PEN, "Ailesi 8 Kasım'da bir İsrail mahkemesinin Tamimi hakkında herhangi bir suçlama yöneltmeksizin ve ailesi ya da avukatıyla görüşmesine izin vermeksizin altı ay süreyle idari gözetim altında tutulmasına karar verdiğini öğrendi" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli aktivist ve yazar Ahed Tamimi'yi 6 Kasım sabahı 04.00 sularında evine yaptıkları baskınla gözaltına aldı.

Hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmamasına rağmen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Tamimi için "terörist" ibaresini kullanarak "Teröristlere ve terör destekçilerine sıfır tolerans! Aynen böyle!" diye yazdı.

Tamimi'nin annesi Neriman Tamimi, İsrail medyasının Tamimi'nin sosyal medyada Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere yönelik şiddet içerikli paylaşımlar yaptığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Ahed açılan bir sürü sosyal medya hesabı var" dedi.

"Filistinli cesur kız"

Filistinli aktivist Ahed Tamimi, 2017'de İsrail güçleri tarafından tutuklanmış ve 8 ay hapis yatmıştı.

Bugüne dek üç kez İsrail kolluk güçlerinin kurşunuyla yaralanan ve Hanzala Cesaret Ödülü sahibi Tamimi, AA'nın fotoğraflarıyla dünya gündemine oturmuştu.

Söz konusu fotoğraf, "Filistinli cesur kız" olarak bilinen 22 yaşındaki Ahed Tamimi 2012 yılında henüz 11 yaşında iken çekilmişti.

(NT)