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Yayın Tarihi: 5 Ekim 2024 18:13
 ~ Son Güncelleme: 5 Ekim 2024 18:41
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İSTANBUL'DA FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

"Filistin halkından aldığımız ilhamla mücadelemiz sürecek"

Filistin Eylem Komitesi adına basına açıklamayı okuyan Gülyeter Aktepe, Filistin halkının meşru direnişini desteklediklerini ve İsrail'e karşı dünya çapında bir tecrit çağrısı yaptıklarını belirtti. Ayrıca Türkiye’nin İsrail ile olan askeri, ticari ve diplomatik ilişkilerinin sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Fotoğraf, kalabalık bir grubun ellerinde pankartlarla bir yürüyüş gerçekleştirdiği bir anı göstermektedir. Yürüyüşe katılanlar, Filistin'e destek amacıyla toplandıkları görülmektedir. Önde büyük bir pankart taşınmakta olup, üzerinde üç dilde (Türkçe, Arapça ve İngilizce) mesajlar yer almaktadır. Türkçe kısımda "Filistin Direnişi Kazanacak, Soykırımcı İsrail ve Suç Ortakları Yenilecek!" yazısı öne çıkmaktadır. Pankartın İngilizce kısmında ise "The Palestinian Resistance Will Prevail! Zionism and Its Partners in Genocide Will Be Defeated!" ifadesi yer almaktadır. Katılımcıların çoğunun Filistin bayrakları taşıdığı ve arka planda daha fazla kişinin olduğu görülmektedir. Yürüyüş sırasında ellerinde farklı pankartlar taşıyan insanlar da dikkat çekmektedir. Mekanın açık bir alanda, büyük bir meydanda olduğu anlaşılmaktadır ve gökyüzü açık ve güneşli bir hava hakimdir. Pankartların üzerindeki sloganlar, Filistin direnişine destek ve İsrail'e karşı tepki mesajları içermektedir.
Fotoğraflar: Evrim Kepenek / bianet

İsrail’in Filistin’e başlattığı salıdırların birinci yılında Filistin Eylem Komitesi İstanbul'da protesto düzenledi. Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanan yüzlerce kişi Filistin’e destek amacıyla Dolmabahçe’ye kadar sloganlarla yürüdü.

Yürüyüş sırasında "Filistin direnişi kazanacak, soykırımcı İsrail ve suç ortakları yenilecek" yazılı pankart açan yüzlerce kişi, “Denizlerin’in izinde Filistin’in yanında” “Filistin’den Rojava’ya direnen halklar kazanacak”, “Her yer Filistin her yer direniş”, “Soykırımcı İsrail hesap verecek” ve “Nehir’den Deniz’e özgür Filistin” sloganları attı.

Yürüyüş sırasında İsrail’in saldırısında öldürülen barış aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi ve Deniz Gezmiş için de özel olarak sloganlar atıldı.

Almanya'ya Protesto

Yürüyüş, Almanya Konsolosluğu önünde kısa bir duraklamayla devam etti. Almanca sloganların yer aldığı pankart Almanya Konsolosluğu’nun karşısındaki ağaca asıldı.

Burada okunan kısa açıklamada, Almanya’nın İsrail’e verdiği silah desteği ve Filistin’e yönelik saldırılar karşısındaki duruşu eleştirildi: "Nazi geçmişinizin kefareti olarak İsrail’e silah desteği sağlamanız tarihinize yeni bir kara leke olarak geçecektir."

“Filistin halkının meşru direnişini selamlıyoruz”

Dolmabahçe’de ise Filistin Eylem Komitesi adına basına açıklamayı avukat Gülyeter Aktepe okudu. Şöyle dedi:

Emperyalist güçlerin Filistin toprağına yerleştirdiği ırkçı siyonist bir rejim olan İsrail devleti eliyle Filistin halkı on yıllardır topraklarından sürülüyor, öldürülüyor, kaynakları yağmalanıyor. 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen Aksa Tufanı eylemi bu halkın yüzyıldır sürdürdüğü varoluş mücadelesinde işgal rejimini şaşkına çeviren ve onun sömürgeci emellerini sarsan bir hamle oldu. Bizler Filistin halkının işgal rejimine karşı meşru direnişini selamlıyoruz.

İnsanlar açlıkla mücadele ediyor

ABD ve Batı Avrupa emperyalist ülke hükumetleri İsrail’e bugün sürdürdüğü soykırıma varan saldırılarında doğrudan askeri ve siyasi destek sunuyor. Dünyanın en yüksek teknolojisiyle donatılmış İsrail ordusu sömürü ve abluka altında yaşayan halkların direnişini kıramadığı her gün daha da vahşileşiyor, Filistin’in her bölgesinde, Lübnan’da, Yemen’de, Suriye’de, İran’da kan dökmeye devam ediyor. On binlerce insan emperyalist güçler bölgemizde kalıcı hale gelsin diye öldürülüyor, milyonlarca insan her gün ölüm ve yaralanma tehdidi altında yaşıyor, kuşatılarak açlığa mahkum ediliyor, evlerini terk etmeye zorlanıyor.

Bu pervasız saldırganlığa on yıllardır göğüs geren Filistin halkının mücadelesi bugün dünyanın her yerinde yankılanıyor! Sömürgeciliğe karşı çıkan tüm dünya halkları olarak bugün bizlere düşen görev, bulunduğumuz her yerde soykırımcı İsrail’i tecrit etmek, ona güç veren her türlü mekanizmayı engellemektir. Türkiye’deki siyasal iktidar da, bu soykırım sürecinin en şiddetli dönemi olan ilk yedi ayı boyunca, ölüm saçan işgal devletine gerekli olan tüm hammaddeleri; çeliği, kimyasal maddeleri, yakıtı doğrudan temin etti. Bu suç ortaklığını bitirmek isteyen kitleler sokağa çıktı ve Filistin davasını sahte destek söylemiyle istismar eden iktidar geri adım atmak zorunda kaldı. Ancak bugün yine İsrail’e petrol Türkiye üzerinden, elektrik ise Türkiye sermayesi tarafından sağlanmaya devam ediyor, işgal devletine lojistik destek dolaylı biçimde sürüyor. Bu utanç yetmiyor, Türkiye hala kendi topraklarındaki askeri üsler yoluyla işgal devletine istihbarat desteği veriyor, savunma sanayii alanında Türkiyeli şirketler işgal devletiyle ortaklık kurmayı sürdürüyor.

Tüm bunlara karşılık bizler Türkiye’nin işgal devletiyle kurduğu askeri, ticari, diplomatik tüm ilişkilerin kesilmesi için, işgal ve soykırımdan para kazanan şirketlerden hesap sorulması için yürüttüğümüz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

Soykırımcı İsrail’i kınamak ve hamaset dolu nutuklar atmak yetmez; bugün Filistin halkına verilebilecek en önemli destek;

-İsrail’le tüm askeri anlaşmaların feshedilmesi ve askeri ambargo uygulanması

-Serbest Ticaret Anlaşması’nın feshedilmesi ve tüm ticaret yollarının siyonist rejime kapatılması

-Diplomatik ilişkilerin tamamen kesilmesi

-İşgal devleti İsrail’deki tüm yatırımların geri çekilmesi ve

- İşgal devletini tecrit etmekten geçiyor.

Filistin direnişinden aldığımız ilhamla, Filistin ‘nehirden denize özgür olana dek’ mücadelemize devam edeceğiz. Zafer Filistin halkının, özgürlük Filistin toprağının olacaktır.

Eylem, İngilizce ve Arapça yapılan açıklamaların ardından sona erdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı filistin için bin genç İstanbul'da İsrail protestoları
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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