ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.06.2026 12:06 25 Haziran 2026 12:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.06.2026 12:14 25 Haziran 2026 12:14
Okuma Okuma:  2 dakika

Dilovası’ndaki işçi katliamında belediye görevlileri aylar sonra gözaltına alındı

Aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 8 belediye görevlisi sabah saatlerinde gözaltına alındı. ancak soruşturmada açığa alınan kamu görevlileri ile ilgili bir gelişme yok.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dilovası’ndaki işçi katliamında belediye görevlileri aylar sonra gözaltına alındı

Kocaeli Dilovası’nda Ravive Kozmetik fabrikasında 3’ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin soruşturma 7 ay sonra sonra kamu görevlilerine uzandı.

Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz’nin de bulunduğu 8 belediye görevlisi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Dilovası İşçi Katliamı Aileleri’nin aktardığına göre Temiz ile birlikte eski Yapı Kontrol Müdürü Cihan Sorgucu, eski İmar ve Şehircilik Müdürü (Dilovası Bel Bşk. Yrd.) Hüseyin Öztürk, eski Yapı Kontrol Müdürü Selim San, Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli, eski Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir, Dilovası Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı ve Zabıta Personeli Ömer Kocabay gözaltına alındı.

6 kişinin hayatını kaybettiği fabrikanın binası kaçakmış
6 kişinin hayatını kaybettiği fabrikanın binası kaçakmış
9 Kasım 2025

Söz konusu isimler yangın sonrası açığa alınmıştı. Hayatını kaybedenlerin yakınları yaptıkları açıklamada “Belediye yetmez sorumlu tüm kamu görevlileri yargılanacak” dedi.

Öte yandan yangın sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü ve İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü de açığa almıştı. Ancak soruşturmada bu kişiler ile ilgili bir gelişme yok.

Fabrika kaçak, bina ruhsatsızdı

Gebze Cumhuriyet Savcılığınca kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturmada ilerleme kaydedilmemesi üzerine aileler Gebze Kent Meydanı'nda adalet nöbetine başlamıştı.

Yangın sonrası hayatını kaybeden işçilerin sigortasız olarak çalıştırıldıkları, fabrikanın kaçak ve ruhsatsız binada faaliyet gösterdiği, iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı ortaya çıkmıştı.

İş yerinin tüm eksiklerine rağmen ruhsatlandırıldığı, iş yerinde faaliyet devam ederken hiçbir denetimin yapılmadığı ayrıca kaçak yapıyı zamanında mühürleyip yıkmadığı anlaşılmıştı. CİMER aracılığıyla yapılan şikayetlerin de göz ardı edildiği belirlenmişti.

Bunlara rağmen soruşturma sonrasında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı ve 16 kişinin suçlandığı iddianamede belediye ve kamu görevlileri yoktu.

Kamu görevlilerine yönelik gözaltı kararları, Dilovası işçi katliamı dosyasında soruşturmanın belediye ve denetim zincirine doğru genişletilmesi bakımından yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Dilovası’nda 7 kişinin öldüğü Ravive Kozmetik yangını
Dilovası’nda 7 kişinin öldüğü Ravive Kozmetik yangını
26 Mart 2026
Dilovası fabrika yangını ön raporu: Tutuşma statik elektrik veya elektriksel temas kaynaklı
Dilovası fabrika yangını ön raporu: Tutuşma statik elektrik veya elektriksel temas kaynaklı
12 Kasım 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Ravive Kozmetik dilovası işçi katliamı aileleri Dilovası
ilgili haberler
Dilovası fabrika yangını ön raporu: Tutuşma statik elektrik veya elektriksel temas kaynaklı
12 Kasım 2025
/haber/dilovasi-fabrika-yangini-on-raporu-tutusma-statik-elektrik-veya-elektriksel-temas-kaynakli-313482
Yaşamak için çalışıyoruz, çalışırken ölüyoruz: Dilovası'nda ne oldu?
11 Kasım 2025
/yazi/yasamak-icin-calisiyoruz-calisirken-oluyoruz-dilovasi-nda-ne-oldu-313419
İSİG Meclisi, TMMOB ve TTB Dilovası’nda 6 kişinin öldüğü fabrika önünde açıklama yaptı
9 Kasım 2025
/haber/isig-meclisi-tmmob-ve-ttb-dilovasinda-6-kisinin-oldugu-fabrika-onunde-aciklama-yapti-313373
Dilovası’ndaki yangından kurtulan işçi: Dört yıldır sigortasız çalışıyorduk, iş güvenliği yoktu
11 Kasım 2025
/haber/dilovasindaki-yangindan-kurtulan-isci-dort-yildir-sigortasiz-calisiyorduk-is-guvenligi-yoktu-313421
3’ü çocuk 7 işçinin öldüğü Dilovası yangınında iddianame iade edildi
3 Ocak 2026
/haber/3u-cocuk-7-iscinin-oldugu-dilovasi-yangininda-iddianame-iade-edildi-315188
Dilovası’nda 7 kişinin öldüğü Ravive Kozmetik yangını
26 Mart 2026
/haber/dilovasinda-7-kisinin-oldugu-ravive-kozmetik-yangini-318080
Dilovası’ndaki kimya fabrikasında patlama
4 Ekim 2025
/haber/dilovasindaki-kimya-fabrikasinda-patlama-312242
Dilovası İşçi Katliamı Aileleri: Sorumluların peşini bırakmayacağız
13 Aralık 2025
/haber/dilovasi-isci-katliami-aileleri-sorumlularin-pesini-birakmayacagiz-314491
Dilovası’ndaki fabrika yangınında 7 kişi tutuklandı
12 Kasım 2025
/haber/dilovasindaki-fabrika-yangininda-7-kisi-tutuklandi-313469
Dilovası'ndaki yangında gözaltı sayısı 11’e yükseldi
9 Kasım 2025
/haber/dilovasi-ndaki-yanginda-gozalti-sayisi-11e-yukseldi-313371
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Dilovası fabrika yangını ön raporu: Tutuşma statik elektrik veya elektriksel temas kaynaklı
12 Kasım 2025
/haber/dilovasi-fabrika-yangini-on-raporu-tutusma-statik-elektrik-veya-elektriksel-temas-kaynakli-313482
Yaşamak için çalışıyoruz, çalışırken ölüyoruz: Dilovası'nda ne oldu?
11 Kasım 2025
/yazi/yasamak-icin-calisiyoruz-calisirken-oluyoruz-dilovasi-nda-ne-oldu-313419
İSİG Meclisi, TMMOB ve TTB Dilovası’nda 6 kişinin öldüğü fabrika önünde açıklama yaptı
9 Kasım 2025
/haber/isig-meclisi-tmmob-ve-ttb-dilovasinda-6-kisinin-oldugu-fabrika-onunde-aciklama-yapti-313373
Dilovası’ndaki yangından kurtulan işçi: Dört yıldır sigortasız çalışıyorduk, iş güvenliği yoktu
11 Kasım 2025
/haber/dilovasindaki-yangindan-kurtulan-isci-dort-yildir-sigortasiz-calisiyorduk-is-guvenligi-yoktu-313421
3’ü çocuk 7 işçinin öldüğü Dilovası yangınında iddianame iade edildi
3 Ocak 2026
/haber/3u-cocuk-7-iscinin-oldugu-dilovasi-yangininda-iddianame-iade-edildi-315188
Dilovası’nda 7 kişinin öldüğü Ravive Kozmetik yangını
26 Mart 2026
/haber/dilovasinda-7-kisinin-oldugu-ravive-kozmetik-yangini-318080
Dilovası’ndaki kimya fabrikasında patlama
4 Ekim 2025
/haber/dilovasindaki-kimya-fabrikasinda-patlama-312242
Dilovası İşçi Katliamı Aileleri: Sorumluların peşini bırakmayacağız
13 Aralık 2025
/haber/dilovasi-isci-katliami-aileleri-sorumlularin-pesini-birakmayacagiz-314491
Dilovası’ndaki fabrika yangınında 7 kişi tutuklandı
12 Kasım 2025
/haber/dilovasindaki-fabrika-yangininda-7-kisi-tutuklandi-313469
Dilovası'ndaki yangında gözaltı sayısı 11’e yükseldi
9 Kasım 2025
/haber/dilovasi-ndaki-yanginda-gozalti-sayisi-11e-yukseldi-313371
Sayfa Başına Git