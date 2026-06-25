Dilovası’ndaki işçi katliamında belediye görevlileri aylar sonra gözaltına alındı

Kocaeli Dilovası’nda Ravive Kozmetik fabrikasında 3’ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin soruşturma 7 ay sonra sonra kamu görevlilerine uzandı.

Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz’nin de bulunduğu 8 belediye görevlisi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Dilovası İşçi Katliamı Aileleri’nin aktardığına göre Temiz ile birlikte eski Yapı Kontrol Müdürü Cihan Sorgucu, eski İmar ve Şehircilik Müdürü (Dilovası Bel Bşk. Yrd.) Hüseyin Öztürk, eski Yapı Kontrol Müdürü Selim San, Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli, eski Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir, Dilovası Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı ve Zabıta Personeli Ömer Kocabay gözaltına alındı.

6 kişinin hayatını kaybettiği fabrikanın binası kaçakmış

Söz konusu isimler yangın sonrası açığa alınmıştı. Hayatını kaybedenlerin yakınları yaptıkları açıklamada “Belediye yetmez sorumlu tüm kamu görevlileri yargılanacak” dedi.

Öte yandan yangın sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü ve İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü de açığa almıştı. Ancak soruşturmada bu kişiler ile ilgili bir gelişme yok.

Fabrika kaçak, bina ruhsatsızdı

Gebze Cumhuriyet Savcılığınca kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturmada ilerleme kaydedilmemesi üzerine aileler Gebze Kent Meydanı'nda adalet nöbetine başlamıştı.

Yangın sonrası hayatını kaybeden işçilerin sigortasız olarak çalıştırıldıkları, fabrikanın kaçak ve ruhsatsız binada faaliyet gösterdiği, iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı ortaya çıkmıştı.

İş yerinin tüm eksiklerine rağmen ruhsatlandırıldığı, iş yerinde faaliyet devam ederken hiçbir denetimin yapılmadığı ayrıca kaçak yapıyı zamanında mühürleyip yıkmadığı anlaşılmıştı. CİMER aracılığıyla yapılan şikayetlerin de göz ardı edildiği belirlenmişti.

Bunlara rağmen soruşturma sonrasında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı ve 16 kişinin suçlandığı iddianamede belediye ve kamu görevlileri yoktu.

Kamu görevlilerine yönelik gözaltı kararları, Dilovası işçi katliamı dosyasında soruşturmanın belediye ve denetim zincirine doğru genişletilmesi bakımından yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Dilovası’nda 7 kişinin öldüğü Ravive Kozmetik yangını

Dilovası fabrika yangını ön raporu: Tutuşma statik elektrik veya elektriksel temas kaynaklı

(HA)