İSİG Meclisi, TMMOB ve TTB Dilovası’nda 6 kişinin öldüğü fabrika önünde açıklama yaptı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli İl Kordinasyon Kurulu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Kocaeli Tabip Odası, Kocaeli Dilovası’nda Ravive Kozmetik parfüm doldurma işletmesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması yangının olduğu yerde gerçekleştirildi. Açıklamaya Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), milletvekilleri Kezban Konukçu, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Özgür Kadın Hareketi (TJA) ve Emek Partisi’nin (EMEP) yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.

Burada konuşan TJA aktivisti Sebahat Tuncel, bu olayın bir katliam olduğunu söyleyerek, bunun aydınlatılması gerektiği çağrısında bulundu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne işaret eden Sebahat Tuncel şöyle konuştu:

“Bizler kadınlar, çocuklar, işçiler katledilmesin diye çalışma yürütürken, yanı başımızda kadınlar katledildi. Ve biz buna artık yeter diyoruz. Sorumluları istifaya çağırıyoruz. İstifa bir erdemdir. Bundan sorumlu kim varsa hepsi istifa etmelidir.”

"Sorumsuzluk zincirinin bir sonucu"

Ardından İSİG Meclisi Kocaeli Yürütme Kurulu üyesi Elif Yetiğin ortak basın açıklamasını okudu. Yetiğin, yapının konutların arasına ve yangına dayanımı olmayan poliüretan paneller ile inşa edildiğini söyledi.

Ayrıca binanın tek bir çıkışının olduğunu ve yangın yönetmeliğine uygun bir çıkış ile söndürme sisteminin olmadığının bilgisini verdi.

İşyerinin ‘İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne’ göre çok tehlikeli sınıfta yer aldığını, buna rağmen çocukların çalıştırıldığını anlattı. Çalışanlara da yeterli eğitim ve ekipmanın sağlanmadığının bilgisini paylaştı.

İSİG Meclisi verilerine göre sadece ekim ayında 169, yılın ilk on ayında ise en az 1737 işçinin hayatını kaybettiğini söyleyen Yetiğin konuşmasına şöyle devam etti:

“Mahalle sakinleri, CİMER’e ve Dilovası Belediyesi’ne işyerini şikayet etmelerine rağmen işletmenin çalışmaya devam ettiğini dile getiriyor. Güvencesiz ve kayıtdışı işlerde patronların en sık kadın ve çocuk emeğine başvurması tesadüf değil. Bu eşitsizliği yaratan güvencesiz çalışma sistemi kadın ve çocukları merdiven altı işlerde sigortasız düşük ücretlerle çalışmaya mahkum ediyor. Yoksulluğu, şiddeti kadınlara reva gören sistem kadın ve çocuk emeğini daha çok sömürerek karına kar katmaya devam ediyor.

Daha önce Soma’da, Zonguldak’ta, Ermenek’te, Gayrettepe’de Davutpaşa’da, Hendek’te, Amasra’da, Afşin’de, Oba Makarna’da ve saymakla bitiremeyeceğimiz yüzlerce katliamda gördüğümüz, denetimsizlik, cezasızlık, sorumsuzluk zincirinin bir sonucudur.

Dilovası’nda yaşanan bu katliamın hesabı sorulana kadar sürecin takipçisi olacağız. İş cinayetlerinin hesabı sorulana ve iş cinayetlerini önleyecek tedbirler hayata geçirilinceye, çocuk işçilik yasaklanana, insanca çalışma şartları sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”

(HA)