Dilovası İşçi katliamı: İki kişi tahliye edildi, ailelerden tepki geldi

Dilovası İşçi Katliamı Aileleri, 7 kişinin yaşamını yitirdiği iş cinayetine ilişkin davada, eski zabıta müdürü Cengiz Taşdemir ile zabıta müdürü vekili Nizamettin Balcı’nın tahliye edilmesine tepki gösterdi.

AİLELER NÖBETE BAŞLADI Dilovası’nda iş cinayeti protestosu: “Cezasızlığa son”

Aileler, Adalet Bakanlığı'na, “Sevdiklerimizin canının bedeli 6 geceyi cezaevinde geçirmek mi? Bu mu adalet dediğiniz” diye sordu.

Ailelerin X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"7 canımızın ölümünde sorumluluğu olan kamu görevlileri tahliye ediliyor. Eski zabıta müdürü Cengiz Taşdemir ve şimdiki zabıta müdürü vekili Nizamettin Balcı tahliye edildi. Biz mahkemelere, kamu görevlilerine ve bir daha bu katliamların olmayacağına nasıl güveneceğiz?

Adalet Bakanlığı; sevdiklerimizin canının bedeli 6 geceyi cezaevinde geçirmek mi? Bu mu adalet dediğiniz?"

Dilovası işçi katliamı soruşturmasında 7 belediye görevlisi tutuklandı

Ne olmuştu? Dilovası’ndaki Ravive Kozmetik Fabrikası’nda 8 Kasım 2025’te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17), Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31), Şengül Yılmaz (59) ve daha sonra hastanede tedavi gören Tuncay Yıldız hayatını kaybetmiş, 7 işçi de yaralanmıştı. Olay sonrası iş yeri sahipleri dahil 7 kişi tutuklanmış, bazı belediye görevlileri görevden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma sürecinde aileler ve avukatlar Gebze Kent Meydanı’nda adalet nöbeti başlattı. Dosyada yer alan iddialar arasında, iş yerinin eksiklere rağmen ruhsatlandırılması, düzenli denetim yapılmaması ve faaliyetlerin bilindiği halde işlem uygulanmaması yer aldı. Mahalle sakinleri ve çalışanlar da zabıta ekiplerinin fabrikadan zaman zaman ürünlerle ayrıldığına dair beyanlarda bulundu. Soruşturma devam ederken kamu görevlilerine yönelik gözaltı kararı dün sabah saatlerinde uygulandı ve 8 kişi gözaltına alındı. Sorgu sürecinin ardından 7 kişi tutuklandı.

(EMK)