Dilovası İşçi Katliamı Aileleri: Sorumluların peşini bırakmayacağız

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden üçü çocuk, yedi işçinin ailesi dün (12 Aralık) açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, “Dilovası İşçi Katliamı Aileleri” adıyla bir araya gelen aileler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü’nde toplandı.

Aileler, ilgili firmanın ‘sigortalılık’, ‘kayıt dışı istihdam’, ‘iş kazası bildirimi’ ve ‘tüm SGK mevzuatı’ yönlerinden incelenmesi ve bunun kendilerine bildirilmesi taleplerini içeren dilekçeyi il müdürlüğüne sundu.

Dilovası İşçi Katliamı Aileleri’nin eylemine, çok sayıda siyasi parti, demokratik kitle örgütü ve emek-meslek örgütü temsilcisi de destek verdi.

Yaşamak için çalışıyoruz, çalışırken ölüyoruz: Dilovası'nda ne oldu?

“Esas mücadelemiz bundan sonra başlıyor”

Gazetecilere açıklama yapan ailelerin avukatlarından Mürsel Ünder, ilgili fabrikanın, işçileri yıllar boyunca yasal olmayan koşullarda çalıştırdığını söyledi.

Ailelerin, yangının sorumlularının ceza alması için bir araya geldiğini belirten Ünder, uzun yıllar ve büyük çabalar gerekse de sorumluların peşini bırakmayacaklarını kaydetti.

Yangında hayatını kaybeden Esma Gikan’ın yakını Engin Aras da bundan sonraki süreçte ilgili kurumlara giderek bizzat bilgi alacaklarını ve süreci takip edeceklerini ifade etti.

Amaçlarının kişi veya kurumlar değil, yangının sorumlularının cezalandırılması olduğunu dile getiren Aras, “Kim suçluysa cezasını çeksin. Biz bunun peşindeyiz. Esas mücadelemiz bundan sonra başlıyor. Bütün kurumlara gideceğiz” diye konuştu.

Dilovasında yaşanan işçi katliamında hayatını kaybeden Şengül Yılmaz'ın kardeşi Emine Bulut ve Cansu Esetoğlu'nun babası İbrahim Esetoğlu dilekçelerimizi verdikten sonra basına ve kamuoyuna konuştu. Adalet yerini bulsun istiyoruz! pic.twitter.com/oc97QAvUMI — Dilovasi İşçi Katliamı Aileleri (@DilovasiAileler) December 12, 2025

Yangında yaşamını yitiren Şengül Yılmaz’ın kız kardeşi Emine Bulut ise adaletin yerini bulmasını istediklerini belirterek, “Ablamın hakkı, ölenlerin hakkı yerde kalmasın. Kimin suçu, günahı, vebali varsa herkes cezasını çeksin” dedi.

Yangında vefat eden Cansu Esetoğlu’nun babası İbrahim Esetoğlu, fabrikada önlemlerin alınmadığını söyleyerek, “Bu işin arkasını bırakmıyoruz. Kesinlikle peşindeyiz. Kim olursa olsun cezasını çekmeli” ifadesini kullandı.

Dilovası’ndaki yangından kurtulan işçi: Dört yıldır sigortasız çalışıyorduk, iş güvenliği yoktu

Ne olmuştu? Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım’da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, yedi kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Tuncay Yıldız de bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu yedi kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmış, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren fabrikanın sahiplerinden Kurtuluş O. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Bilirkişi raporunda, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin şekilde yerine getirmediği belirlenen Küresel Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin (OSGB) sorumlu müdürü Ü.A. 3 Aralık’ta, yapıyı yangın güvenliği açısından eksik ve tehlikeli durumda kiraya verdiği ve bu nedenle “tali ağır kusurlu” olduğu değerlendirilen fabrika binasının eski sahibi G.D’de 4 Aralık’ta tutuklanmıştı.

(VC)