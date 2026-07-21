Dilovası faciasında 7 kamu görevlisi hakkında iddianame

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, , Dilovası'nda 3’ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği Ravive Kozmetik Fabrikası yangınına ilişkin kamu görevlileri hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Aralarında belediye başkan yardımcısı, zabıta, yapı kontrol ve imar çalışanlarının olduğu 7 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Dava, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın yangının ardından kamu görevlilerinin sorumluluğunu araştırmak üzere başlattığı soruşturma kapsamında hazırladığı rapor ve bilirkişi raporuna paralel olarak açıldı.

Müfettiş raporu önce Dilovası Kaymakamlığı’na gönderdi. Kaymakamlık, 19 Şubat’ta yedi kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Kamu görevlileri bu karara itiraz etti ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, 7 Nisan’da itirazı kesin olarak reddetti.

Savcılık, şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri yönündeki savunmalarını “suçtan kurtulmaya yönelik” buldu ve beyanlarına itibar etmedi.

İddianamede, şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucunda yangının meydana geldiğini öne sürdü.

Savcılık, şüphelilerin yangında “bilinçli taksir” düzeyinde kusurlu olduklarını savundu. Bu nedenle şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun bilinçli taksiri düzenleyen 22/3. maddesinin uygulanmasını talep etti.

İddianamenin kabulü halinde dönemin Dilovası Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, Yapı Kontrol Müdürleri Cihan Sorgucu, Selim San ve Muammer Telli, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz ile Zabıta Müdür Vekilleri Cengiz Taşdemir ve Nizamettin Balcı 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle yargılanacak.

Yangına ilişkin firma sahiplerinin de arasında bulunduğu 16 kişi hakkında Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava ise halen devam ediyor.

Kamu çalışanlarına yönelik soruşturma

Dilovası’ndaki kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025’te çıkan yangında 3’ü çocuk 7 işçi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olay sonrası iş yeri sahipleri dahil 7 kişi tutuklandı, bazı belediye ve kamu görevlileri görevden uzaklaştırıldı.

Yangın sonrası hayatını kaybeden işçilerin sigortasız olarak çalıştırıldıkları, fabrikanın kaçak ve ruhsatsız binada faaliyet gösterdiği, iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı ortaya çıktı.

İş yerinin tüm eksiklerine rağmen ruhsatlandırıldığı, iş yerinde faaliyet devam ederken hiçbir denetimin yapılmadığı ayrıca kaçak yapıyı zamanında mühürleyip yıkmadığı anlaşıldı. CİMER aracılığıyla yapılan şikayetlerin de göz ardı edildiği belirlendi. Ancak şu ana kadar dava sadece fabrika sahiplerine ve belediye çalışanlarına açıldı.

Yangın sonrası görevlerinden uzaklaştırılan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir başka personel için soruşturmanın ne boyutta olduğu bilinmiyor.