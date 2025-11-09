ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 9 Kasım 2025 16:30
 ~ Son Güncelleme: 9 Kasım 2025 16:35
1 dk Okuma

6 kişinin hayatını kaybettiği fabrikanın binası kaçakmış

Kocaeli Dilovası’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasının kaçak olduğu 2021’de tespit edildi. Şikayet üzerine inceleme yapan belediye, para cezası kesti, savcılığa suç duyurusunda bulundu ve yıkım kararı aldı. Ancak yıkılmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
6 kişinin hayatını kaybettiği fabrikanın binası kaçakmış
Fotoğraf: Şahin Oktay / AA

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası kaçak çıktı.

2021’de CİMER’e yapılan şikayet sonrası Dilovası Belediyesi’nin yaptığı incelemeyle fabrika binasının kaçak olduğu tespit edildi.

Özgür Kocaeli’den Nazım Özgün Erbulan’ın haberine göre Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri şikayet sonrası henüz inşaat halindeki binada inceleme yaptı.

23 Haziran 2021’de de belediye encümen toplantısında konu görüşüldü. Binayı yaptığı iddia edilen G.D.’ye belediye 89 bin 47 lira 90 kuruş para cezası kesildi. Ayrıca kaçak yapının yasal hale getirilmesi için G.D.’ye 1 ay süre verilmesine ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Yasal hale getirilmedi yıkım kararı alındı

25 Ağustos 2021’de yapılan bir başka belediye encümen toplantısında ise G.D.’nin 1 aylık süre içerisinde kaçak yapıyı yasal hale getirmediği anlaşıldı.

Toplantıdan kaçak yapının yıkılması ve G.D. hakkında cumhuriyet savcılığına bir suç duyurusunda bulunulmasına daha karar gerildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Edip Bingöl imzalı kararda, “Dava konusu kaçak yapının yıkım işlemi yıkım kararı verilen diğer yapılar ile beraber ihale edilmek suretiyle sağlanacaktır. Söz konusu kaçak yapı ile ilgili Yasal süreçler devam etmektedir” denildi.

Karara rağmen binanın neden yıkılmadığı bilinmiyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ilgili haberler
DİLOVASINDA 6 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGIN
"Sömürü düzeni, kadın ve çocukları sigortasız, düşük ücretli işlere mahkum ediyor"
9 Kasım 2025
/haber/somuru-duzeni-kadin-ve-cocuklari-sigortasiz-dusuk-ucretli-islere-mahkum-ediyor-313373
Dilovası'ndaki yangında gözaltı sayısı 11’e yükseldi
9 Kasım 2025
/haber/dilovasi-ndaki-yanginda-gozalti-sayisi-11e-yukseldi-313371
Soruşturma başlatıldı: Parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
8 Kasım 2025
/haber/sorusturma-baslatildi-parfum-deposunda-cikan-yanginda-6-kisi-hayatini-kaybetti-313349
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DİLOVASINDA 6 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGIN
"Sömürü düzeni, kadın ve çocukları sigortasız, düşük ücretli işlere mahkum ediyor"
9 Kasım 2025
/haber/somuru-duzeni-kadin-ve-cocuklari-sigortasiz-dusuk-ucretli-islere-mahkum-ediyor-313373
Dilovası'ndaki yangında gözaltı sayısı 11’e yükseldi
9 Kasım 2025
/haber/dilovasi-ndaki-yanginda-gozalti-sayisi-11e-yukseldi-313371
Soruşturma başlatıldı: Parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
8 Kasım 2025
/haber/sorusturma-baslatildi-parfum-deposunda-cikan-yanginda-6-kisi-hayatini-kaybetti-313349
Sayfa Başına Git