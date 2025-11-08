ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 8 Kasım 2025 22:11
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2025 22:19
2 dk Okuma

Dilovası fabrika yangını soruşturması: 7 kişi görevden alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayla ilgili iki Başmüfettiş ve bir Müfettiş görevlendirildiğini, sürecin tüm yönleriyle titizlikle takip edildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Dilovası fabrika yangını soruşturması: 7 kişi görevden alındı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ruhsatsız bir işyerinde çıkan yangında 6 işçi hayatını kaybetti. Ölen işçilerden 4'ünün kadının ikisinin çocuk olduğu belirtildi. Aynı işyerine ilişkin daha önce şikayetler bulunduğu, ancak herhangi bir işlem yapılmadığı iddia edildi.

Soruşturma ve görevden almalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayla ilgili iki Başmüfettiş ve bir Müfettiş görevlendirildiğini, sürecin tüm yönleriyle titizlikle takip edildiğini açıkladı. Soruşturmanın selameti için SGK ve İŞKUR teşkilatından 7 kişi geçici olarak görevden alındı:

  • SGK Kocaeli İl Müdürü
  • SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı
  • Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü
  • Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kocaeli İl Müdürü
  • İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü
  • İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü
  • Bir personel

Bakanlığın mesajı

Bakanlık, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimize geçmiş olsun” dedi.

8 Kasım 2025
DİLOVASI'NDA İŞ CİNAYETİ: 4 KADIN 2 ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
8 Kasım 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kocaeli'nde parfüm fabrikasında yangın İlhami Aktaş kadın işçiler iş cinayeti
