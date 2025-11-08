Dilovası fabrika yangını soruşturması: 7 kişi görevden alındı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ruhsatsız bir işyerinde çıkan yangında 6 işçi hayatını kaybetti. Ölen işçilerden 4'ünün kadının ikisinin çocuk olduğu belirtildi. Aynı işyerine ilişkin daha önce şikayetler bulunduğu, ancak herhangi bir işlem yapılmadığı iddia edildi.

Soruşturma ve görevden almalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayla ilgili iki Başmüfettiş ve bir Müfettiş görevlendirildiğini, sürecin tüm yönleriyle titizlikle takip edildiğini açıkladı. Soruşturmanın selameti için SGK ve İŞKUR teşkilatından 7 kişi geçici olarak görevden alındı:

SGK Kocaeli İl Müdürü

SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı

Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kocaeli İl Müdürü

İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü

İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü

Bir personel

Bakanlığın mesajı

8.11.2025 Tarihli Basın Açıklamamız pic.twitter.com/UI9eX9LYf1 — T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) November 8, 2025

Bakanlık, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimize geçmiş olsun” dedi.

(EMK)