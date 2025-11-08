Dilovası fabrika yangını soruşturması: 7 kişi görevden alındı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ruhsatsız bir işyerinde çıkan yangında 6 işçi hayatını kaybetti. Ölen işçilerden 4'ünün kadının ikisinin çocuk olduğu belirtildi. Aynı işyerine ilişkin daha önce şikayetler bulunduğu, ancak herhangi bir işlem yapılmadığı iddia edildi.
Soruşturma ve görevden almalar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayla ilgili iki Başmüfettiş ve bir Müfettiş görevlendirildiğini, sürecin tüm yönleriyle titizlikle takip edildiğini açıkladı. Soruşturmanın selameti için SGK ve İŞKUR teşkilatından 7 kişi geçici olarak görevden alındı:
- SGK Kocaeli İl Müdürü
- SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı
- Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü
- Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kocaeli İl Müdürü
- İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü
- İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü
- Bir personel
Bakanlığın mesajı
8.11.2025 Tarihli Basın Açıklamamız pic.twitter.com/UI9eX9LYf1— T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) November 8, 2025
Bakanlık, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimize geçmiş olsun” dedi.
Soruşturma başlatıldı: Parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
8 Kasım 2025
DİLOVASI'NDA İŞ CİNAYETİ: 4 KADIN 2 ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
DEM Parti: Kadın işçiler güvencesiz çalıştırılıyor
8 Kasım 2025
(EMK)