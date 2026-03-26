Dilovası’nda 7 kişinin öldüğü Ravive Kozmetik yangını

Kocaeli Dilovası’ndaki Ravive Kozmetik’in fabrikasında 8 Kasım 2025'te yangın çıktı. Yangında 7 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Ölenlerden 3’ü de çocuktu.

Hayatını kaybedenler Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) ve Tuncay Yıldız’dı (48).

Bilirkişi raporuna göre yangın, parfüm yapımında kullanılan alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması ya da ekipmanlarda bulunan elektriksel kontak kaynaklı çıktı. Elektrik tesisatı da projesiz ve uygunsuzdu. Binada yangın merdiveni, sprinkler hattı, algılama-alarm sistemi, acil aydınlatma ve topraklama düzenekleri yoktu.

Olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) il ve ilçe müdür ve yardımcıları, Dilovası Belediyesi’nin başkan yardımcısı, zabıta müdürü ile memurları açığa alındı. Aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

İlerleyen süreçte hayatını kaybeden işçilerin sigortasız olarak çalıştırıldıkları, fabrikanın kaçak ve ruhsatsız binada faaliyet gösterdiği, iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı ortaya çıktı.

Dilovası Belediyesi’nin denetim görevini yapmadığı ve kaçak yapıyı zamanında mühürleyip yıkmadığı anlaşıldı. CİMER aracılığıyla yapılan şikayetlerin de göz ardı edildiği belirlendi.

Soruşturma sonrasında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı 16 kişiye hakkında iddianame hazırladı.

97 sayfalık iddianamede, tutuklu kozmetik firması yetkilileri Altay Ali Oransal ve kardeşi İsmail Oransal ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "olası kastla mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 5 ay 10 günden 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olayın yaşandığı fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren Küresel Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) firmasının işletmecisi firari Ümit Çelik, sorumlu müdürü tutuklu Ünal Aslan ile iş güvenliği uzmanları Muhammet Dayıoğlu ve Seyfullah Çelik fabrika binasının eski sahibi tutuklu Güven Demirbaş, binayı satın alan şirketin yetkilileri Caner Özgür Yıldırım, Özcan Yıldırım ve Özkan Yıldırım'ın "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklu şüpheliler Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü ile tutuksuz Ömer Aktan ve Abdurrahman Bayat için "suçluyu kayırma" suçundan da 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıklar Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

Öte yandan cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş Oransal artık hayatta değil.

