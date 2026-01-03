3’ü çocuk 7 işçinin öldüğü Dilovası yangınında iddianame iade edildi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 3’ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin hazırlanan iddianameyi mahkeme kabul etmedi.

Gebze 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi, soruşturmadaki ciddi eksiklikler ve toplanmayan deliller nedeniyle dosyayı savcılığa iade etti.

Cumhuriyet’in aktardığına göre mahkeme, iddianamede olası kastla öldürme, çocuğa ve kadına karşı öldürme, yangın çıkarma, mala zarar verme ve suçluyu kayırma gibi ağır suçlamalar yer almasına rağmen, suçun aydınlatılmasına doğrudan etki edecek birçok delilin toplanmadığını tespit etti.

Şirket ilişkileri ve deliller araştırılmadı

Mahkeme kararında, Ravive Kozmetik ile LYKKE Kozmetik arasındaki ticari ilişkinin niteliğinin netleştirilmediğini, şirketler arasındaki olası organik bağın yeterince araştırılmadığını vurguladı. Dijital materyallerin, HTS kayıtlarının ve bilirkişi incelemelerinin tamamlanmadığına dikkat çekti.

Kararda ayrıca, elektrik tesisatını hangi firmanın yaptığına dair bilginin bulunmadığı, iş güvenliği hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin dosyaya girmediği ve olası delil karartma iddialarına ilişkin tanık beyanlarının eksik olduğu belirtildi.

SGK gerekçesi açıklanmadı

Mahkeme, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun “suçtan zarar gören” olarak gösterildiği iddianamede, SGK’nın hangi gerekçeyle ve hangi delillere dayanarak bu sıfatı taşıdığına dair açıklama yapılmadığını da kayda geçirdi.

Eksiklerin giderilmeden dava açılamayacağına hükmeden mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 174’üncü maddesi uyarınca iddianameyi iade ederek dosyayı savcılığa gönderdi.

7 işçi yaşamını yitirmişti

8 Kasım 2015’te Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, Ravive Kozmetik’e ait üretim tesisinde çıkan yangında 3’ü çocuk olmak üzere 7 işçi hayatını kaybetmişti.

Yangında 15 yaşındaki Cansu Esetoğlu, 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 15 yaşındaki Nisanur Taşdemir, 52 yaşındaki Hanım Gülek, 31 yaşındaki Esma Dikan ve 59 yaşındaki Şengül Yılmaz yaşamını yitirdi. Yangından yaralı olarak kurtarılan Tuncay Yıldız ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

