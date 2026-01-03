ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.01.2026 09:19 3 Ocak 2026 09:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.01.2026 09:22 3 Ocak 2026 09:22
Okuma Okuma:  2 dakika

3’ü çocuk 7 işçinin öldüğü Dilovası yangınında iddianame iade edildi

Eksiklerin giderilmeden dava açılamayacağına hükmeden mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 174’üncü maddesi uyarınca iddianameyi iade etti ve dosyayı savcılığa gönderdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
3’ü çocuk 7 işçinin öldüğü Dilovası yangınında iddianame iade edildi
*Fotoğraf: Feministler.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 3’ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin hazırlanan iddianameyi mahkeme kabul etmedi.

Gebze 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi, soruşturmadaki ciddi eksiklikler ve toplanmayan deliller nedeniyle dosyayı savcılığa iade etti.

Cumhuriyet’in aktardığına göre mahkeme, iddianamede olası kastla öldürme, çocuğa ve kadına karşı öldürme, yangın çıkarma, mala zarar verme ve suçluyu kayırma gibi ağır suçlamalar yer almasına rağmen, suçun aydınlatılmasına doğrudan etki edecek birçok delilin toplanmadığını tespit etti.

Şirket ilişkileri ve deliller araştırılmadı

Mahkeme kararında, Ravive Kozmetik ile LYKKE Kozmetik arasındaki ticari ilişkinin niteliğinin netleştirilmediğini, şirketler arasındaki olası organik bağın yeterince araştırılmadığını vurguladı. Dijital materyallerin, HTS kayıtlarının ve bilirkişi incelemelerinin tamamlanmadığına dikkat çekti.

Kararda ayrıca, elektrik tesisatını hangi firmanın yaptığına dair bilginin bulunmadığı, iş güvenliği hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin dosyaya girmediği ve olası delil karartma iddialarına ilişkin tanık beyanlarının eksik olduğu belirtildi.

SGK gerekçesi açıklanmadı

Mahkeme, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun “suçtan zarar gören” olarak gösterildiği iddianamede, SGK’nın hangi gerekçeyle ve hangi delillere dayanarak bu sıfatı taşıdığına dair açıklama yapılmadığını da kayda geçirdi.

Eksiklerin giderilmeden dava açılamayacağına hükmeden mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 174’üncü maddesi uyarınca iddianameyi iade ederek dosyayı savcılığa gönderdi.

7 işçi yaşamını yitirmişti

8 Kasım 2015’te Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, Ravive Kozmetik’e ait üretim tesisinde çıkan yangında 3’ü çocuk olmak üzere 7 işçi hayatını kaybetmişti.

Yangında 15 yaşındaki Cansu Esetoğlu, 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 15 yaşındaki Nisanur Taşdemir, 52 yaşındaki Hanım Gülek, 31 yaşındaki Esma Dikan ve 59 yaşındaki Şengül Yılmaz yaşamını yitirdi. Yangından yaralı olarak kurtarılan Tuncay Yıldız ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
işçi emek Dilovası dilovası işçi katliamı aileleri
ilgili haberler
Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu’ndan Dilovası için adalet talebi
21 Aralık 2025
/haber/birlesik-metal-is-kadin-komisyonundan-dilovasi-icin-adalet-talebi-314753
Dilovası İşçi Katliamı Aileleri: Sorumluların peşini bırakmayacağız
13 Aralık 2025
/haber/dilovasi-isci-katliami-aileleri-sorumlularin-pesini-birakmayacagiz-314491
Feministler Dilovası’nda: Bu bir iş kazası değil, açık bir katliam
1 Aralık 2025
/haber/feministler-dilovasinda-bu-bir-is-kazasi-degil-acik-bir-katliam-314038
Dilovası fabrika yangını ön raporu: Tutuşma statik elektrik veya elektriksel temas kaynaklı
12 Kasım 2025
/haber/dilovasi-fabrika-yangini-on-raporu-tutusma-statik-elektrik-veya-elektriksel-temas-kaynakli-313482
Kadınlardan Dilovası protestosu: Utancınız varsa istifa bekliyoruz
12 Kasım 2025
/haber/kadinlardan-dilovasi-protestosu-utanciniz-varsa-istifa-bekliyoruz-313472
Dilovası’ndaki fabrika yangınında 7 kişi tutuklandı
12 Kasım 2025
/haber/dilovasindaki-fabrika-yangininda-7-kisi-tutuklandi-313469
Dilovası’ndaki yangınında 6 işçinin ölümüne ilişkin 11 şüpheli adliyede
11 Kasım 2025
/haber/dilovasindaki-yangininda-6-iscinin-olumune-iliskin-11-supheli-adliyede-313440
Kadınlar Birlikte Güçlü “Dilovası” için eyleme çağırıyor
11 Kasım 2025
/haber/kadinlar-birlikte-guclu-dilovasi-icin-eyleme-cagiriyor-313434
