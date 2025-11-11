Dilovası’ndaki yangından kurtulan işçi: Dört yıldır sigortasız çalışıyorduk, iş güvenliği yoktu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm dolum ve paketleme atölyesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen patlamadan sağ kurtulan işçi Ayten Aras, yaşadıklarını ve çalışma koşullarını anlattı.

Yaşamak için çalışıyoruz, çalışırken ölüyoruz: Dilovası'nda ne oldu?

Evrensel'de yer alan habere göre 49 yaşında, üç çocuk annesi olan Ayten Aras, dört yıldır çalıştığı atölyede kapıya yakın masada bulunduğu için dışarı çıkmayı başararak kurtuldu. Ayten Aras, patlamada kıyafetlerinin tamamen yandığını söyledi.

"Çoğumuzun sigortası yoktu"

Ayten Aras, atölyedeki yoğun ve güvencesiz çalışma koşullarını şöyle anlattı:

"Hafta içi genellikle on kişi oluyorduk, toplamda yirmi kişi çalışıyorduk. Sabah sekizden akşam sekize kadar, yani on iki saat çalışıyorduk. Dışarıdan gelen Suriyeli ve Afgan işçiler de vardı.” Ücretlerin düşük, iş güvenliği önlemlerinin ise yetersiz olduğunu belirten Ayten Aras, “Dört yıldır çalışıyorum, günlük 800 lira alıyordum. Kimisi 600-700 lira alıyordu. Ne ayakkabı ne önlük vardı. Yemek için yerimiz yoktu, evden getirdiğimiz yemeği masada yiyorduk. Çoğumuzun sigortası yoktu, sadece dört kişinin sigortası yapılmıştı."

Patlama nasıl gerçekleşti?

Patlamanın olduğu günü anlatan Ayten Aras, sabah 8’de işe başladıklarını belirterek, "Tuncay kimyasal karışım hazırlıyordu, tankı doldurup makinelerin yanına getirdi. Bir anda ‘pat’ diye bir ses geldi, sanki bomba patladı. Tuncay bağırdı: ‘Yanıyorum!’ Ateş hepimizi sardı. Tank fırlayıp bize çarptı, her yer alev aldı" dedi.

Ayten Aras, yangında ağır yaralanan Tuncay Arslan’ın kimyasal karışımlardan sorumlu olduğunu, olayda ölen işçilerin çoğunun yıllardır aynı atölyede birlikte çalıştıkları arkadaşları olduğunu söyledi.

Ne olmuştu? Dilovası’ndaki patlamasında; 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Patlama sonrası açılan soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 6 işçinin yaşamını yitirdiği patlama sonrası yürütülen idari ve adli soruşturmalar genişletilirken; olayla ilgili olarak kamu kurumlarında görevli 7 kişi geçici olarak açığa alındı. Açığa alınanlar arasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kocaeli il teşkilatlarında görev yapan üst düzey yöneticiler bulunuyor. Dilovası’ndaki patlamayla ilgili savcılık ve iş müfettişleri tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü, iş yerindeki güvenlik önlemleri ve sigorta durumlarının da inceleme konusu olduğu belirtildi.

