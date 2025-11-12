ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 12 Kasım 2025 13:17
 ~ Son Güncelleme: 15 Kasım 2025 10:59
2 dk Okuma

Dilovası fabrika yangını ön raporu: Tutuşma statik elektrik veya elektriksel temas kaynaklı

Yangına ilişkin hazırlanan ön raporda yangının üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma neticesinde patlama ve çıktığı belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Dilovası fabrika yangını ön raporu: Tutuşma statik elektrik veya elektriksel temas kaynaklı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3'ü kız toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasındaki yangının çıkışına ilişkin ön rapor hazırlandı.

Kadınlardan Dilovası protestosu: Utancınız varsa istifa bekliyoruz
Kadınlardan Dilovası protestosu: Utancınız varsa istifa bekliyoruz
12 Kasım 2025

Rapora göre, etil alkol ve esans karışımı yaparak parfüm üretilen işletmede, üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma neticesinde patlama ve yangın çıktığı belirtildi.

5 kişi açığa alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığını duyurdu.

Dilovası Belediyesi tarafından, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan açığa alındı.

4 kişi adli kontrol şartıyla serbest

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, dün (11 Kasım Salı) adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden şirket yetkilileri Kurtuluş Oransal, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, ‘Olası kastla öldürme’ suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü ise ‘Suçluyu kayırma’ suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki Ravive Kozmetik işletmesinde, 8 Kasım saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65) ve Hanım Gülek (65) hayatını kaybetti.

Yaralanan 1’i ağır, 7 kişi ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hastanede tedavileri sürerken, yaşamını yitiren 6 kişi toprağa verildi.

(AB)

