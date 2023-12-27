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Yayın Tarihi: 27 Aralık 2023 14:50
 ~ Son Güncelleme: 27 Aralık 2023 16:12
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Şeyh Said'in torununa mahkemeden 'Türk bayrağı paylaşma' cezası

Hınıs Sulh Ceza Hakimliği, Şeyh Said'in torunu Ruşen Fırat'a 30 gün boyunca tüm sosyal medya hesaplarından Türk bayrağı paylaşması cezası verdi. Ailenin avukatı Ensar Fırat kararla ilgili suç duyurusu yapacaklarını söyledi.

Bedri Adanır
KUBi Kurdî Bixwînin
Bedri Adanır

Bedri Adanır
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Şeyh Said'in torununa mahkemeden 'Türk bayrağı paylaşma' cezası

Şeyh Said’in torunlarından Ruşen Fırat, 2015 ve 2016'da Facebook'ta yaptığı paylaşımlar nedeniyle 26 Aralık’ta Erzurum Hınıs'ta gözaltına alındı.

'Örgüt propagandası' yapmakla suçlanan Fırat, daha sonra tutuklanma talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Fırat, burada adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ancak Hınıs Sulh Ceza Hakimliği Fırat’ı adli kontrolle serbest bırakırken 30 gün boyunca da tüm sosyal medya hesaplarında Türk bayrağı paylaşması cezası da verdi. Kararda şöyle denildi:

Şüpheli hakkında adli kontrol süresi içerisinde her gün Türk bayrağını sosyal medya hesaplarından paylaşmasına, paylaşmadığı halinde adli kontrol süresi içerisinde ihlal ettiğinden dolayı tutuklama işleminin tekrardan gözden geçirilmesine…

Karar sonrası Fırat bayrak görseli paylaşmaya başladı:

Mahkeme tutanağında Ruşen Fırat'ın ifadesi de çarpıtıldı. Fırat'ın ifadesinde Kürdistan bayrağı tutanağa "sözde" diye geçirildi. Ayrıca hakim Fırat'a hiç Türk bayrağının fotoğrafını çekip çekmediğini sordu:

Ruşen Fırat'ın ablası Halime Fırat, polisin kendilerini aradığını, hakim kararına göre 30 gün boyunca sosyal medya hesaplarına Türk bayrağını asmak ve haftada 3 kez karakola imza atmaya gelmek zorunda oldukları yönünde bilgi verdiğini söyledi.

Fırat "Polis dün geceden beri bizi arıyor ve kararın uygulanmaması durumunda tekrar gözaltına alınacağını söylüyor" dedi. Abla Fırat bianet'e şu açıklamayı yaptı:

26 Aralık sabah 06:00'da hanemize yapılan baskın üzerine kardeşim Ruşen Fırat gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edildi.

Savcılık, Ruşen’in 9 yıl önce sosyal medyadaki paylaşımlarını gerekçe göstererek örgüt propagandasından 2 yıl 7 ay hapis istedi ve mahkemeye sevk etti. Tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkartıldı.

Hakim ilk önce tutuklama kararı verdi ancak daha sonra avukatımızın itirazıyla adli kontrol ile haftanın 3 günü imza ve 1 ay boyunca her gün Türk bayrağını Facebook, X ve Instagram hesabından herkese açık şekilde paylaşma cezası verdi.

Emniyet paylaşımları takip edecek ve paylaşım yapılmadığı takdirde tutuklanıp tekrar Patnos Kadın Ceza İnfaz Kurumuna gönderilecek.

Bu kararın keyfi bir uygulama olduğunu, kanuni olmadığını düşünüyorum. Bayrak ile herhangi bir problemimiz yok. Avukatlarımız vasıtasıyla gerekli makamlara itirazları yapacağız.

Fırat'ın ailesinin avukatı Ensar Fırat ise kararı skandal olarak nitelendirdi. Kararı veren hakimden şikayetçi olacaklarını söyledi. Fırat "Hakimle ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) da başvuracağız" diye konuştu. Avukat Fırat, önümüzdeki günlerde ailenin bu olayla ilgili detaylı bir açıklama yapabileceğini söyledi. Diğer yandan Diyarbakır Barosu Başkan yardımcısı Mehdi Özdemir de baro olarak suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

IKBY bayrağı ve Öcalan fotoğrafı nedeniyle alındı

Ruşen Fırat, gözaltına alınmasına ve Türk bayrağı paylaşma cezasına konu olan gönderisinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bayrağı yer alıyordu. Bir diğer paylaşımı da Fırat, 2016'da Ankara'da düzenlenen HDP kongresinde çekmişti. O fotoğrafta PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posteri görülüyordu.

(BA/HA)

şeyh said erzurum Diyarbakır Barossu
Bedri Adanır
Bedri Adanır
[email protected] tüm yazıları
bianet Diyarbakır muhabiri. Gazeteciliğe 1995 yılında Yeni Politika Gazetesi'nde dağıtımcı olarak başladı. Çeşitli gazete, dergi ve yayınevlerinde muhabir ve editör olarak çalıştı. Aram Yayınları'nın sahibi...

bianet Diyarbakır muhabiri. Gazeteciliğe 1995 yılında Yeni Politika Gazetesi'nde dağıtımcı olarak başladı. Çeşitli gazete, dergi ve yayınevlerinde muhabir ve editör olarak çalıştı. Aram Yayınları'nın sahibi ve yayın koordinatörü olduğu 2008-2009 yıllarında hakkında açılan basın-yayın davaları nedeniyle toplamda dört yıl kadar hapiste kaldı. 2021 yılında Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü'nü bitirdi, iki yıl öğretmenlik yaptı. Kendini "Aslen gazeteci bir matematik öğretmeni" olarak tanımlıyor.

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